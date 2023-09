KASA STEFCZYKA mecenasem polskiej kultury

Patriotyzm i odwoływanie się do tych samych wartości to cechy, które łączą Stanisława Wyspiańskiego i Franciszka Stefczyka. Dwie wybitne persony, które na przełomie XIX i XX wieku działały w Krakowie, a także ich ideowy spadkobierca – Zbigniew Herbert – stały się inspiracją do powstania utworu, którego prawykonanie mogliśmy wysłuchać 29 sierpnia 2023 r. w Filharmonii Częstochowskiej, a 30 sierpnia także w Katedrze w Pelplinie. W tym wspaniałym utworze „Lustra” – skomponowanym przez Gedymina Grubbę w 30. rocznicę utworzenia Kasy Stefczyka – znalazły się treści dzieł stworzonych przez tych trzech wybitnych Polaków.

Muzyka wyraża to, co znajduje się w naszych sercach i duszach. Nie inaczej było też w tym wypadku, gdzie stała się ona odzwierciedleniem patriotycznej postawy oraz odwoływała się do ważnej idei wspólnoty i jedności narodowej.

– Ten niesamowity koncert poświęcony jest ludziom tworzącym wspólnotę i to, co bardzo mocno można było usłyszeć w warstwie tekstowej tego spektaklu oraz w głosach artystów, dźwiękach instrumentów, to to, że tym motywem przewodnim jest zmartwienie o dobro wspólne – podkreśla prezes Joanna Mędrzecka.

Podczas koncertów „Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert” melomani mogli doświadczyć, jak brzmi połączenie orkiestry symfonicznej, solistów i elementów rockowych. Na scenie mogliśmy zobaczyć wspaniałych przedstawicieli świata muzyki. Wystąpili m.in. Marek Piekarczyk, lider zespołu TSA, sopranistka Anita Rywalska-Sosnowska, Jacek Królik, wirtuoz gitary elektrycznej, Paweł Szewczyk na instrumentach perkusyjnych oraz Paweł Gruba na najdłuższej w Europie bazunie, tradycyjnym kaszubskim instrumencie ludowym. Ta mieszanka stylów muzycznych pod batutą Gedymina Grubby doskonale współgrała z dziełami Wyspiańskiego, Herberta i Stefczyka.

– W tak nietypowej mieszance pracuje się wspaniale, ale też bardzo emocjonalnie. Wiązało się to z wielkimi wzruszeniami ze względu na to, że utwór ten zawierał wspaniałe teksty czy to z „Wesela”, czy z twórczości Herberta. Poruszał kwestie uniwersalne, mówiące o tym, czym kierować się w życiu i jak ważna jest wierność ideałom – zaznacza Anita Rywalska-Sosnowska.

Kasa Stefczyka rolę mecenasa kultury odgrywa od wielu lat, wspierając szczególnie sztukę będącą nośnikiem treści patriotycznych, religijnych czy odwołująca się do wartości wspólnotowych. Jak zauważył obecny na koncercie senator Grzegorz Bierecki: – Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe to nie tylko usługi finansowe, lecz także szeroko pojęty dobrostan społeczny. Kasy są częścią tej najważniejszej tkanki narodu. Kasy trwają nie tylko po to, aby ludzie mieli bezpieczne, dobre miejsce do oszczędzania, ale dbają także o to, aby wzrastała polska kultura.

Powstanie utworu „Lustra” nie było też pierwszym zetknięciem Kasy Stefczyka z muzyką klasyczną. Już 15 lat temu zainicjowała napisanie monumentalnego działa „Sinfonia Jubilate”, który został zadedykowany Kardynałowi Józefowi Glempowi, Prymasowi Polski, w podzięce za długoletnią posługę dla dobra Kościoła, Narodu i Polski. Premierowy koncert odbył się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, a wykonaniu dzieła towarzyszyły animacje oparte na grafikach Jerzego Dudy-Gracza. Także wykonanie symfonii na zakończenie XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Pelplinie nie było przypadkowe. Kasa Stefczyka poprzez Fundację Franciszka Stefczyka od wielu lat sponsoruje to wydarzenie.

W ciągu 30 lat swojej działalności Kasa obejmowała mecenatem wiele ważnych inicjatyw kulturalnych, które przede wszystkim budują naszą pamięć historyczną oraz poczucie wspólnoty narodowej. Do nich należy film Mariusza Pilisa „Historia jednej zbrodni”, którego premiera kinowa miała miejsce w czerwcu, a telewizyjna 8 września br. w TVP. To wstrząsający obraz o rodzinie Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci, którzy w czasie II wojny światowej zostali zamordowani przez Niemców za pomoc niesioną Żydom. Film poprzedził beatyfikację rodziny Ulmów, która odbyła się 10 września br. w Markowej.

Kasa odważnie wspierała także inne produkcje filmowe, które dotykały tematów trudnych, do dzisiaj często niechętnie podejmowanych. Wsparła m.in. powstanie filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego – wstrząsającego obrazu mordu z 1944 r., czy filmu Ryszarda Bugajskiego – „Układ zamknięty”, do dziś uważanego za jeden z najodważniejszych filmów, który pokazał patologie młodej polskiej demokracji. Z kolei współfinansowany ze spółdzielczymi kasami obraz „Popiełuszko, wolność jest w nas” stanowi także teraz ważną lekcję o dramatycznym czasie stanu wojennego i przybliża postać błogosławionego kapelana „Solidarności”, obrońcy prawdy oraz wolności.

