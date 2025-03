Katowice uruchamiają program dofinansowania przydomowej retencji

- W Katowicach jesteśmy świadomi obowiązku adaptacji do zmian klimatu. W tym zakresie działamy na wielu frontach. Z jednej strony prowadzimy nasadzenia zieleni w centrum miasta, tak jak chociażby miało to miejsce w ścisłym centrum Katowic, np. na al. Korfantego czy ul. Warszawskiej, z drugiej strony, w ostatnich latach za ponad 92 mln zł wybudowaliśmy sieć 27 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 11 mln litrów, które pozwalają magazynować wodę podczas ulewnych deszczów - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Do tego dochodzi edukacja wśród dzieci i młodzieży oraz drobniejsze, ale równie ważne zadania jak montaż przy budynkach z zasobu miejskiego zbiorników, dzięki którym możliwe jest podlewanie osiedlowej zieleni. Kolejnym elementem tych działań będzie dofinansowanie przez Katowice zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przy domach mieszkańców naszego miasta. Projekt uchwały w tej sprawie jest już po konsultacjach społecznych – dodaje prezydent.

Dofinansowanie dla mieszkańców

W ramach programu każdy mieszkaniec Katowic będący: właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub najemcą domu jednorodzinnego, przy którym będzie zamontowany podziemny zbiornik o pojemności nie mniejszej niż 2000 litrów, będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie na ten cel. Będzie mogło ono wynieść do 80% kosztów takiej inwestycji jednak w kwocie nieprzekraczającej 5 tys. zł. Zakładany koszt realizacji programu w 2025 roku to 0,5 mln zł. Program dofinansowania zakupu i montażu urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych przez mieszkańców Katowic jest realizacją jednego z zapisów umowy prezydenta Katowic Marcina Krupy z mieszkańcami.

- W ramach tego programu dotacji nie będzie można łączyć z innymi dotacjami na pokrycie wydatków przeznaczonych na zakup i montaż urządzeń do mikroretencji z innych bezzwrotnych, publicznych źródeł finansowania. Co ważne, zakupu wszelkich materiałów i realizacja montażu powinny nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z miastem na dotację w ramach naszego programu – mówi Grzegorz Mazurkiewicz, naczelnik wydziału kształtowania środowiska w Urzędzie Miasta Katowice.

Program po konsultacjach

Projekt uchwały Rady Miasta Katowice „w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizacje inwestycji polegających na zakupie i montażu urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie miasta Katowice” jest już po konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi. Teraz zajmie się nim Rada Miasta Katowice. Start programu zaplanowany jest na II kwartał 2025 r.

Warto oszczędzać wodę

W dobie zmian klimatu i coraz częściej spotykanej w naszym kraju suszy oszczędzanie wody staje się koniecznością. W wielu krajach, podczas suszy zabrania się np. podlewania roślin wodą z sieci. Jakkolwiek nasze trawniki i ogrody są ważne, to jednak przede wszystkim woda z sieci powinna służyć ludziom. Dlatego zbieranie deszczówki jest w tym kontekście bardzo ważnym działaniem. Woda, która spłynęłaby do kanalizacji deszczowej, albo powodowałaby zagrożenie wystąpienia podtopień może być magazynowana w specjalnych zbiornikach, a następnie ponownie wykorzystywana np. do podlewania roślin.

Proste rozwiązania się sprawdzają

Do tej pory Katowice „łapały deszczówkę” do mniejszych zbiorników montowanych przy budynkach wchodzących w komunalny zasób miasta. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach pierwsze takie zbiorników zamontował w 2020 r. W ciągu 4 lat postawiono ich blisko 200 sztuk i mają pojemność od 210 l do 1000 l.

– Zbiorniki te w większości są montowane tam gdzie oczekują tego mieszkańcy, najczęściej przy budynkach, które posiadają mini-ogródki, o które często dba kilka osób. Dzięki temu nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych np. z podlewaniem kwiatów – podkreśla Marcin Gawlik, dyrektor KZGM w Katowicach.