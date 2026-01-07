Koniec komunikacyjnego chaosu po ataku zimy. Pociągi na trasie Działdowo-Olsztyn znów jeżdżą

Po kilku dniach walki z pogodą, przywrócono ruch pociągów na kluczowej trasie Działdowo-Olsztyn.

Intensywne opady śniegu zablokowały linię, powodując uszkodzenia trakcji przez przewracające się drzewa.

Sprawdź, jak służby poradziły sobie z tym wyzwaniem i czy Twoje połączenie wróciło na stałe tory!

PKP PLK poinformowały we wtorek (6 stycznia), że w poniedziałek (5 stycznia) o godz. 23:50 przywrócono ruch pociągów na linii Działdowo–Olsztyn. W ciągu pięciu dni służby PLK SA usunęły drzewa, które realnie zagrażały przejeżdżającym pociągom z powodu zalegającego na nich śniegu. - Po oczyszczeniu szlaku wykonano dodatkowe przejazdy drezyną, pociągiem sieciowym i lokomotywą elektryczną w celu sprawdzenia torów i sieci trakcyjnej. Po pozytywnej weryfikacji linii możliwe było wznowienie ruchu pociągów oraz odwołanie zastępczej komunikacji autobusowej i objazdów - podały PLK w komunikacie.

Jak poinformowała PAP Anna Nowak z Polregio w Olsztynie, pociągi tego przewoźnika powróciły na trasę Olsztyn-Działdowo i realizowane są wszystkie połączenia. PKP Intercity S.A. poinformowały w komunikacie, że - po przeprowadzeniu niezbędnych oględzin i sprawdzeniu infrastruktury kolejowej - we wtorek (6 stycznia) zostaje wznowiony ruch pociągów na linii kolejowej Działdowo-Nidzica-Olsztyn, a pociągi spółki PKP Intercity będą kursować trasą zgodną z rozkładem jazdy przez stacje Nidzica oraz Olsztynek.

Jak podała spółka PLK SA, prowadzony jest stały monitoring całej sieci. Sprawdzane są komunikaty pogodowe. W ciągłej gotowości pozostają zespoły szybkiego reagowania na usterki, pociągi sieciowe i lokomotywy osłonowe.

Linia kolejowa 216 Działdowo-Olsztyn została zamknięta 31 grudnia, kiedy to obfite opady śniegu spowodowały obciążenie, pochylanie się i przewracanie drzew w kierunku torów kolejowych na sieć trakcyjną, a w konsekwencji tarasowanie linii. Do usuwania śniegu zalegającego na drzewach skierowano policyjny śmigłowiec Black Hawk. - Służby wycięły drzewa stanowiące zagrożenie dla linii kolejowej. Celem działań było jak najszybsze przywrócenie ruchu pociągów - podała PKP PLK.

