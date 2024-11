Kolejny park narodowy. Jakie korzyści z tego wynikają?

Samo objęcie ochroną Międzyodrza w formie parku narodowego to dopiero początek. Kluczową rolę, obok wyjątkowych walorów przyrodniczych, odegra tu infrastruktura turystyczna i lokalne usługi, w znacznej części udostępnione odwiedzającym. Co roku parki narodowe w Polsce odwiedza ponad 16 mln osób. Tu mogą zgłębiać tajniki przyrody.

Dobra współpraca to podstawa

Tworzeniem parków narodowych zajmuje się Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Ich funkcjonowanie powinno opierać się na współpracy władz parku, samorządu terytorialnego, branży turystycznej i zaangażowaniu lokalnej społeczności. Proces realizacji takiego przedsięwzięcia musi być transparentny i zrozumiały. Aby tak było, zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2024 r. został powołany Zespół do spraw opracowania założeń utworzenia parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry. W jego skład wchodzą: przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, właściwe jednostki samorządu terytorialnego, a także główni zainteresowani, badacze oraz naukowcy.

Parki narodowe to liczne korzyści

Tworzenie i funkcjonowanie parków narodowych w kraju pozwala chronić najcenniejsze walory przyrodnicze i kulturowe oraz stanowi dobro ogólnonarodowe, przy czym:

to idealne miejsce do prowadzenia badań naukowych, wzbogacających wiedzę o funkcjonowaniu przyrody,

to możliwość wypoczynku i aktywnej edukacji przyrodniczej, co przekłada się na większą wrażliwość i świadomość społeczeństwa oraz kształtuje właściwe postawy proekologiczne,

przyciąga turystów z Polski i zagranicy, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i stając się jego wizytówką,

za dobry stan środowiska oraz infrastrukturę turystyczną odpowiada administracja parku narodowego, a realizacja inwestycji jest finansowana z budżetu centralnego lub ze środków zewnętrznych pozyskiwanych przez władze parku,

lokalna społeczność czerpie korzyści z udostępniania zasobów parku m.in. usług rekreacyjno-turystycznych i nie ponosi żadnych kosztów (infrastruktura turystyczna jest bfinansowana ze środków parku narodowego).

Z czym się wiąże utworzenie nowego parku?

Istotne dla rozwoju regionu i branży turystycznej może być m.in. powstanie kwater agroturystycznych, punktów gastronomicznych, sklepów z pamiątkami oraz możliwość wynajęcia przewodnika. To z kolei będzie się wiązało z koniecznością stworzenia nowych miejsc pracy, a w efekcie do zmniejszenia bezrobocia. Park Narodowy, który ma powstać w granicach obecnego Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, zwiększy atrakcyjność regionu, przyciągnie więcej turystów z kraju i zagranicy oraz przyniesie rozwój lokalnym przedsiębiorcom, którzy będą mogli zaoferować swoje usługi i produkty (w tym rzemieślnicze) odwiedzającym. To z kolei przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, zwiększy poczucie wspólnoty wśród jego mieszkańców i zapewni dodatkowe przychody w związku z napływem turystów.

Międzyodrze powinno być parkiem narodowym

Utworzenie w tym miejscu parku narodowego pozwoli ochronić trasy migracyjne zwierząt, co jest szczególnie ważne w dobie zmian klimatu i fragmentacji siedlisk, a także utrzymać istniejące kanały oraz zachować i wzmocnić populacje ptaków. W perspektywie długoterminowej działania ochronne przyczynią się do stabilności ekosystemu i zachowania różnorodności biologicznej. Międzyodrze, jako park narodowy, może w przyszłości stać się wzorcowym obszarem ochrony awifauny (populacji ptaków występujących na tym obszarze) w kraju oraz kluczowym miejscem badawczym czy edukacyjnym.

