Koncentracja na rozwoju OZE, zielone produkty i nowoczesna sprzedaż. Grupa Enea prezentuje założenia Strategii Rozwoju do 2035 r.

Realizacja pięciu strategicznych kierunków wesprze transformację i zmianę Enei w zielony i nowoczesny koncern energetyczny w ciągu dekady. Firma nie tylko zagwarantuje stabilność i bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale także zadba o społeczne aspekty zmiany.

Większy udział OZE

Enea planuje zwiększać udział energii z odnawialnych źródeł energii i gazu w swoim miksie wytwórczym. Do 2035 r. udział w całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce ma się zwiększyć do 15 proc. Grupa do tego czasu przeznaczy ok. 107,5 mld zł na inwestycje. Najwięcej środków ma zainwestować w rozwój OZE, magazyny energii i w dystrybucję. Enea szacuje, że w 2035 r. moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii wzrośnie aż dziesięciokrotnie!

– Do 2030 r. moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii wyniesie 2,1 GW, a w 2035 r. nawet 4,9 GW. Dominujący udział w produkcji energii z OZE będą miały instalacje fotowoltaiczne, farmy wiatrowe na lądzie i morzu. Prace instalacji OZE będą wspierały rozwijane magazyny energii, które odegrają również istotną rolę w stabilizowaniu funkcjonowania naszych sieci dystrybucyjnych. Chcemy, by były one w pełni gotowe na wykorzystanie potencjału dynamicznie rozwijających się OZE. Przewidywana moc magazynów, którymi Grupa Enea będzie dysponować w 2035 r. wyniesie ponad 1,3 GW – mówi Grzegorz Kinelski, prezes Enei.

Oprócz tego Grupa dąży do zwiększenia efektywności, rozwoju cyfryzacji i automatyzacji oraz będzie rozwijać nowoczesne produkty i usługi dla swoich klientów. Co ważne, wdrożenie strategii pozwoli zredukować emisyjność firmy o 66 proc. do 2035 r., a do 2050 r. Enea chce być klimatycznie neutralna. Wskaźnik emisyjności wytwarzanej energii w Grupie w 2035 r. wyniesie 278 kg CO2/MWh.

Strategiczne kierunki rozwoju

Grupa Enea odpowiedzialnie podchodzi do transformacji energetycznej, dbając przy tym o ochronę klimatu, bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność polskiej gospodarki. Wytyczyła pięć kluczowych kierunków rozwoju:

1. Transformacja aktywów węglowych.

2. Rozwój mocy OZE oraz magazynowania energii.

3. Rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej.

4. Nowy wymiar produktów i usług dla klientów.

5. Doskonałość operacyjna.

Ich wdrożenie w życie zapewni wyznaczonych przez Eneę 25 celów. Ich realizacja polegać będzie na wdrożeniu ponad 70 inicjatyw we wszystkich obszarach działalności Grupy.

Działania ESG wsparciem dla realizacji strategii

– Dbałość o środowisko dla przyszłych pokoleń jest naszym kluczowym celem. Przyjmujemy z pełną odpowiedzialnością rolę organizacji dbającej o klimat i środowisko oraz zachowanie bioróżnorodności. Naszą zmianę przeprowadzimy w ramach zrównoważonego rozwoju, który opiera się na trzech filarach: środowisku, społecznej odpowiedzialności i nowoczesnym ładzie korporacyjnym. Jako odpowiedzialny koncern energetyczny zadbamy również o uczestników zielonej zmiany. Dlatego będziemy aktywnie wspierać proces sprawiedliwej transformacji regionów w Kozienicach, Połańcu i Bogdance, z poszanowaniem potrzeb społeczności lokalnej i przy współpracy z samorządami – podkreśla Dalida Gepfert, wiceprezeska Enei ds. korporacyjnych.

Grupa planuje wykorzystywać lokalne zasoby i infrastrukturę m.in. do tworzenia nowych miejsc pracy w regionach związanych z aktywami węglowymi. Oprócz tego, umożliwi także rozwój obecnym pracownikom poprzez programy szkoleniowe i adaptacyjne, aby jak najlepiej przygotować załogę do transformacji energetycznej firmy. Ponadto Enea będzie kompleksowo podejmować inicjatywy prośrodowiskowe (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, odpadów i zużycia energii), zarówno wewnątrz firmy, jak i angażując lokalną społeczność.

Oferta zielonych produktów

Firma będzie rozwijała ofertę sprzedaży zielonej energii i produktów, bazując na nowych technologiach, m.in. usługach elastyczności, zarządzaniu rozproszonymi źródłami wytwórczymi czy wirtualnej elektrowni. Jednocześnie podejmie współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza w kwestii oświetlenia i efektywności energetycznej, a także rozwiązań związanych z klastrami i spółdzielniami energetycznymi. Z kolei ofertę zielonych produktów ma wesprzeć nowoczesna sprzedaż i wysoka jakość obsługi klienta. Procedury mają być uproszczone, a klienci zyskają sprawniejszą obsługę. Regularne badania poziomu satysfakcji pozwolą na udoskonalenie narzędzi i kanałów obsługi klientów.

– Wraz ze zmianą miksu wytwarzania zmieni się portfel oferowanych produktów i usług. Obszar handlu, z dominującym udziałem zielonych produktów, rozwiniętą ofertą usług efektywności energetycznej, przy szerokim wykorzystaniu nowych technologii, odegra istotną rolę we wdrażaniu strategii naszej Grupy. Chcemy, by udział zielonej energii w sprzedaży detalicznej w 2035 r. wyniósł 58 proc. w odniesieniu do całkowitego wolumenu energii sprzedanej do klientów detalicznych – dodaje Bartosz Krysta, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Ambitne plany wymagają dużych nakładów

Transformacje będzie realizowana przez Eneę w sposób zrównoważony. Grupa przeznaczy na realizację swojej strategii ponad 107 mld zł.

– Inwestycje będą finansowane w formule bilansowej, m.in. ze środków własnych i w oparciu o finansowanie pozyskane od banków i instytucji finansowych oraz w formule pozabilansowej. Będziemy korzystać również ze środków dostępnych w ramach dotacji i dofinansowań, w szczególności z Krajowego Planu Odbudowy – tłumaczy Marek Lelątko, wiceprezes Enei ds. finansowych.

W perspektywie lat 2024-2035 największe środki Enea przeznaczy na:

OZE i magazyny energii – ok. 40 mld zł,

obszar dystrybucji – ponad 40 mld zł,

budowę bloków gazowo-parowych – 15 mld zł,

utrzymanie efektywności w energetyce konwencjonalnej – ponad 10 mld zł.

Według założeń Grupy, w wyniku realizacji strategii, wskaźnik dług netto/EBITDA osiągnie wartość na poziomie 2,5 w 2030 r. oraz 0,9 w 2035 r.

