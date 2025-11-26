Kongres Polska Moc Biznesu: ponad 50 wydarzeń, ważne tematy i wyjątkowi goście

CreativeHarder Sp. z o.o
2025-11-26 9:49 Materiał sponsorowany

Na PGE Narodowym rozpoczęły się obrady Kongresu Polska Moc Biznesu. W tym roku debaty koncentrują się na bezpieczeństwie i obronności, wyzwaniach rozwojowych polskiej gospodarki, ochronie zdrowia oraz transformacji rynku pracy.

CreativeHarder Sp. z o.o

i

Autor: CreativeHarder Sp. z o.o/ Materiały prasowe

W największym w Polsce wydarzeniu o charakterze społeczno-gospodarczym udział zapowiedzieli przedstawiciele rządu, zarządów największych polskich i międzynarodowych firm oraz organizacji pozarządowych.

Obrady tegorocznego Kongresu otworzą: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej; Tomasz Siemoniak, minister-koordynator służb specjalnych; Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu RP; Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawców RP.

Wystąpienie Jana Szyszki, wiceministra funduszy i polityki regionalnej, poświęcone będzie wykorzystaniu funduszy europejskich, w tym środków z KPO, w procesie transformacji polskiej energetyki. Z kolei o roli wolności gospodarczej i przedsiębiorczości w rozwoju polskiej oraz europejskiej gospodarki opowie Leszek Balcerowicz. Prezydencję Polski w Unii Europejskiej podsumuje Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych.

Jednym z kluczowych punktów programu będzie debata podsumowująca przemiany społeczno-gospodarcze ostatnich 35 lat. Wezmą w niej udział byli premierzy: Jan Krzysztof Bielecki, Waldemar Pawlak i Leszek Miller.

Ponad 50 wydarzeń na siedmiu scenach tematycznych

– „Tegoroczny Kongres cieszy się rekordowym zainteresowaniem uczestników, szczególnie wśród polskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Na siedmiu scenach zaplanowaliśmy ponad 50 wydarzeń: debat, wystąpień i prezentacji” – podkreśla Artur Beck. – „Na PGE Narodowym spodziewamy się ponad dwóch tysięcy gości. Nadal można zarejestrować się na wydarzenie za pośrednictwem strony internetowej Kongresu” – dodaje.

Po raz pierwszy obrady Kongresu odbywają się na aż siedmiu scenach tematycznych, obejmujących pełne spektrum wyzwań i szans stojących dziś przed gospodarką i systemem bezpieczeństwa. Nowością są również trzy debaty współorganizowane z Business&Science Poland, organizacją wspierającą polski biznes w Brukseli.

W dyskusjach poświęconych m.in. konkurencyjności polskiej gospodarki i deregulacji udział wezmą przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców: Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP oraz Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Dobre miejsce dla NGO’sów

Co roku w Kongresie uczestniczą dziesiątki organizacji pozarządowych z całej Polski. Wydarzenie tradycyjnie zakończy uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „DNA – bo pomaganie mamy w genach”.

Inicjatywa ta wyróżnia wyjątkowe przedsięwzięcia społeczne realizowane przez firmy i organizacje pozarządowe. W ubiegłej edycji nagrodzono podmioty najbardziej zaangażowane w pomoc mieszkańcom terenów dotkniętych jesienną powodzią na południu kraju. Laureatami zostali Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika oraz firma Colian.

W tym roku kapituła konkursu uhonoruje organizacje i firmy szczególnie zaangażowane we wsparcie systemu opieki zdrowotnej. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki