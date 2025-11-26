Kongres Polska Moc Biznesu: ponad 50 wydarzeń, ważne tematy i wyjątkowi goście

W największym w Polsce wydarzeniu o charakterze społeczno-gospodarczym udział zapowiedzieli przedstawiciele rządu, zarządów największych polskich i międzynarodowych firm oraz organizacji pozarządowych.

Obrady tegorocznego Kongresu otworzą: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej; Tomasz Siemoniak, minister-koordynator służb specjalnych; Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu RP; Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawców RP.

Wystąpienie Jana Szyszki, wiceministra funduszy i polityki regionalnej, poświęcone będzie wykorzystaniu funduszy europejskich, w tym środków z KPO, w procesie transformacji polskiej energetyki. Z kolei o roli wolności gospodarczej i przedsiębiorczości w rozwoju polskiej oraz europejskiej gospodarki opowie Leszek Balcerowicz. Prezydencję Polski w Unii Europejskiej podsumuje Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych.

Jednym z kluczowych punktów programu będzie debata podsumowująca przemiany społeczno-gospodarcze ostatnich 35 lat. Wezmą w niej udział byli premierzy: Jan Krzysztof Bielecki, Waldemar Pawlak i Leszek Miller.

Ponad 50 wydarzeń na siedmiu scenach tematycznych

– „Tegoroczny Kongres cieszy się rekordowym zainteresowaniem uczestników, szczególnie wśród polskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Na siedmiu scenach zaplanowaliśmy ponad 50 wydarzeń: debat, wystąpień i prezentacji” – podkreśla Artur Beck. – „Na PGE Narodowym spodziewamy się ponad dwóch tysięcy gości. Nadal można zarejestrować się na wydarzenie za pośrednictwem strony internetowej Kongresu” – dodaje.

Po raz pierwszy obrady Kongresu odbywają się na aż siedmiu scenach tematycznych, obejmujących pełne spektrum wyzwań i szans stojących dziś przed gospodarką i systemem bezpieczeństwa. Nowością są również trzy debaty współorganizowane z Business&Science Poland, organizacją wspierającą polski biznes w Brukseli.

W dyskusjach poświęconych m.in. konkurencyjności polskiej gospodarki i deregulacji udział wezmą przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców: Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP oraz Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Dobre miejsce dla NGO’sów

Co roku w Kongresie uczestniczą dziesiątki organizacji pozarządowych z całej Polski. Wydarzenie tradycyjnie zakończy uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „DNA – bo pomaganie mamy w genach”.

Inicjatywa ta wyróżnia wyjątkowe przedsięwzięcia społeczne realizowane przez firmy i organizacje pozarządowe. W ubiegłej edycji nagrodzono podmioty najbardziej zaangażowane w pomoc mieszkańcom terenów dotkniętych jesienną powodzią na południu kraju. Laureatami zostali Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika oraz firma Colian.

W tym roku kapituła konkursu uhonoruje organizacje i firmy szczególnie zaangażowane we wsparcie systemu opieki zdrowotnej.