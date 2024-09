Które firmy Polacy cenią najbardziej? Sprawdź wyniki rankingu!

Ranking marek cenionych przez Polaków

Firma badawcza Inquiry stworzyła listę marek, które Polacy szczególnie sobie cenią. W zestawieniu dotyczącym stosunku jakości do ceny LINK4 uplasowało się na drugim miejscu, zaraz za liderem platform zakupowych – Allegro. Trzecią pozycję zajęła Kia. W czołówce znaleźli się także Lidl i Rossmann, które również zyskały uznanie konsumentów. LINK4 jako jedyne towarzystwo ubezpieczeniowe znalazło się w ścisłej czołówce firm najbardziej cenionych za jakość swoich usług przy niewygórowanej cenie.

Ranking jako drogowskaz

Warto zaufać opinii innych klientów i korzystać z rankingów, które są nie tylko zbiorem liczb, ale przede wszystkim cennym drogowskazem w świecie zakupów. W przypadku LINK4 rekomendacje prowadzą do oferty, która już została sprawdzona i doceniona przez setki tysięcy zadowolonych klientów.

LINK4 – innowator z tradycją

LINK4 działa na rynku już od ponad 20 lat, wyróżniając się innowacyjnym podejściem. To pierwszy ubezpieczyciel w Polsce, który wprowadził sprzedaż na odległość i zastosował indywidualną ocenę ryzyka. Zamiast opierać się jedynie na danych pojazdu, LINK4 uwzględniło także profil kierowcy, co było nowatorskim podejściem.

Aplikacja, która ułatwia życie

Jednym z innowacyjnych rozwiązań LINK4 jest aplikacja Internetowy Status Szkody. Dzięki niej klienci mają całodobowy dostęp do informacji o swojej szkodzie – mogą śledzić status sprawy, przesyłać i pobierać dokumenty oraz kontaktować się z Opiekunem Szkody jednym kliknięciem. To również możliwość zgłoszenia chęci wynajmu samochodu zastępczego i wyszukiwania warsztatów partnerskich. Ale to nie wszystko. Rozwijane technologie, oparte na zaangażowaniu robotów i sztucznej inteligencji, przyspieszają analizę dokumentacji, co znacznie skraca proces likwidacji szkód. Dzięki temu wypłata odszkodowań odbywa się znacznie szybciej, a klienci mogą cieszyć się większym komfortem i pewnością, że ich sprawa zostanie sprawnie rozwiązana.

To nie koniec udogodnień. Klienci LINK4 mogą także korzystać z aplikacji do wyceny szkody, która wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI). Po załączeniu zdjęć uszkodzonego pojazdu klienci średnio w ciągu 30 sekund otrzymują gotowy kosztorys i propozycję zakończenia procesu likwidacji. To ogromne ułatwienie.

Sztandarowy produkt: Pakiet OC komunikacyjne

LINK4 od początku kojarzone było z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i to wciąż ich sztandarowy produkt. Pakiet OC, w którym oprócz obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych znajduje się Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony to cenione rozwiązania, które zdobyły uznanie zarówno kierowców, jak i niezależnych ekspertów na rynku. Pakiet OC można uzupełniać o dodatkowe ubezpieczenia i opcje, takie jak Auto Casco, NNW, Szyby24, klauzula Ochrona Zniżki czy Auto Assistance.

Ubezpieczenia nie tylko komunikacyjne

LINK4 to nie tylko ubezpieczenia samochodowe. Od 2006 roku firma oferuje elastyczne polisy mieszkaniowe oraz turystyczne. Dla rodzin powstały zaś specjalne pakiety LINK4 Mama i Tata oraz Dziecko, które dbają o ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i spokój rodziców oraz dzieci. To elastyczne rozwiązania obejmujące m.in. NNW, Assistance oraz OC w życiu prywatnym, dostosowane do potrzeb współczesnych rodzin.

Różne kanały sprzedaży – pełna elastyczność

Jak wygodnie skonfigurować i kupić ubezpieczenie? Klienci LINK4 mają możliwość wyboru – jedni preferują zakupy online lub rozmowę z doradcą przez telefon, inni wolą bezpośredni kontakt z agentem. Firma rozwija wszystkie kanały sprzedaży – bezpośredni oraz z pomocą agentów, co pozwala każdemu klientowi na swobodne podjęcie decyzji o zakupie polisy w dogodny dla siebie sposób. To kolejny atut LINK4.