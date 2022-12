Które sprzęty elektryczne pobierają najwięcej energii?

Na podstawie danych KAPE (Krajowej Agencji Poszanowania Energii) Polski Komitet Energii Elektrycznej przygotował zestawienie domowych urządzeń pobierających najwięcej energii elektrycznej:

oświetlenie halogenowe – ponad 262 zł rocznie,

lodówka – ok. 170 zł rocznie,

czajnik elektryczny – ok. 87 zł rocznie,

komputer przenośny – prawie 70 zł rocznie,

zmywarka do naczyń – prawie 69 zł rocznie,

telewizor – ok. 55 zł rocznie.

Jak oszczędzać energię?

Warto wymienić sprzęty na energooszczędne np. zastąpić lampy halogenowe nowoczesnymi źródłami światła typu LED, duży telewizor - ekranem o mniejszej przekątnej czy też wybrać mniejszą zmywarkę, dostosowaną do naszych potrzeb i wielkości kuchni. Jeśli korzystasz z laptopa, odłączaj go od zasilania, gdy jest w pełni naładowany. Odchodząc od komputera, wprowadź go w stan wstrzymania, hibernacji lub ustaw automatyczny tryb oszczędzania energii. Zmniejszenie jasności ekranu obniża pobór prądu i wydłuża czas pracy baterii. Aby zmniejszyć zużycie energii kuchenki elektrycznej, trzeba gotować pod przykryciem oraz dobierać średnicę garnka do pola grzewczego, aby energia „nie uciekała”. Woda podgrzeje się zanim wrócimy do domu. Jak wynika z analizy Krajowej Agencji Poszanowania Energii, gotując w czajniku elektrycznym tylko taką ilość wody, jakiej faktycznie potrzebujemy, możemy oszczędzić ok. 32 zł w skali roku! Trzeba również regularnie odkamieniać element grzewczy, ponieważ kamień wydłuża czas gotowania.

Lodówka – na to zwróć uwagę

W przypadku lodówki kluczową rolę odgrywa etykieta energetyczna i klasa efektywności energetycznej urządzenia. Wybierając lodówkę klasy A zamiast D, możemy zaoszczędzić około 84 zł rocznie. Kluczowe pozostaje utrzymywanie w lodówce stałej temperatury 5°C. Pamiętajmy, że za każdym razem, gdy obniżamy temperaturę tylko o 1°C, zużycie energii wzrasta aż o 5 proc. Warto dopasować wielkość lodówki do naszych potrzeb – za duża i mało wypełniona to strata energii. Jeśli jest wypchana po brzegi, również pracuje nieefektywnie.

Jeśli przechowujemy w lodówce dużo owoców i warzyw, należy wybierać taką z komorą na świeże produkty. Temperatura w tej komorze dochodzi do 8°C, zatem zużywa ona mniej energii niż inne komory.

Racjonalne zużycie

- Jesteśmy w stanie ustabilizować wysokość rachunków za energię, jeśli tylko przyłożymy więcej uwagi do codziennego korzystania z urządzeń elektrycznych. Nie chodzi oczywiście o rygorystyczne ograniczenie lub całkowitą rezygnację, ale o racjonalne używanie, przekładające się na ograniczenie zużycia prądu, a w efekcie wysokość naszego rachunku – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Więcej o dobrych nawykach, które pozwalają oszczędzać energię przeczytamy na stronie: www.liczysieenergia.pl.

Partnerem materiału jest Polski Komitet Energii Elektrycznej