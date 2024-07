Latem samochody często się psują. Sprawdź, na co powinieneś być gotowy

Ekstremalne temperatury, które w Polsce i w naszej części Europy każdego lata nie są rzadkością, szkodzą nie tylko ludziom, ale i samochodom. Warto zrobić przegląd auta przed wyjazdem, bo jeśli jakaś część lub układ nie działa poprawnie, upał może ostatecznie je wykończyć. Co ci może grozić?

1. Przegrzanie silnika

Gdy jedziesz lub stoisz w korku w upale, temperatura oleju silnikowego osiąga nawet 100 st. C. Jeśli zapala się kontrolka informująca o przegrzaniu silnika, natychmiast zjedź w cień. Wyłącz klimatyzację, ale nie wyłączaj silnika przez kilka minut. Po tym czasie otwórz maskę samochodu i czekaj na spadek temperatury w silniku. Kluczyk w samochodzie możesz przekręcić dopiero wtedy, gdy kontrolka zgaśnie. Stój jeszcze jakiś czas z otwartą maską, by dać czas na ochłodzenie. Co może się zepsuć? Gdy zlekceważysz kontrolkę, dojdzie do uszkodzenia silnika. Najpierw ucierpią tłoki, pierścienie i głowica.

- Jeżeli z kolei zobaczysz, że w zbiorniczku wyrównawczym brakuje płynu chłodzącego i ewidentnie są wycieki tej cieczy, natychmiast zgaś samochód. Jak to sprawdzić? Zbiorniczek wyrównawczy przeważnie ma zaznaczony przedział opisany MIN (czyli minimalny poziom) i MAX (czyli maksymalny poziom). Najlepiej utrzymywać poziom pomiędzy minimum a maximum. Jeżeli są wycieki, to będziesz widzieć, że zbiorniczek jest pusty i jest mokro w okolicy silnika od płynu chłodzącego. Albo podczas dolewania zauważysz, że gdzieś przecieka np. z przewodów, chłodnicy czy też samej pompy wody. Auto nie może pracować bez płynu chłodzącego, tak jak nie może pracować bez oleju - ostrzega mechanik Marek Mozga.

Uważność w przypadku wszelkich sygnałów związanych z silnikiem jest wskazana, bo remont „serca” samochodu jest bardzo kosztowny. Zdecydowanie lepiej zainwestować w zapobieganie awariom, niż mierzyć się z koniecznością napraw. Bezpieczeństwo twoje i pasażerów zależy przecież od sprawności samochodu, którym podróżujecie.

2. Rozładowany akumulator

Akumulator sprawia problemy nie tylko podczas mrozów, ale także w upał. Wystarczy kilka dni z temperaturą ok. 30 st. C, a możesz mieć duży kłopot z ruszeniem samochodu z parkingu. Zwłaszcza, gdy akumulator nie jest najnowszy. Jak temu zaradzić? Przede wszystkim raz na kilka dni warto wybrać się na przejażdżkę autem, by podładować akumulator. Weź też ze sobą na urlop dopasowany do twojego akumulatora prostownik lub ładowarkę.

Jeśli samochód od długiego czasu był narażany na trudne warunki - nieprzerwanie stał w upale na parkingu, albo przezimował pod domem w oczekiwaniu na lato, najlepszym pomysłem może być zakup nowego akumulatora przed wyjazdem. Wymiana tego elementu - zwłaszcza, jeśli sprawiał już wcześniej kłopoty - pomoże uniknąć nerwów podczas wyczekiwanego urlopu.

3. Upał zabójczy dla opon

Sprawdź kondycję swoich letnich czy uniwersalnych opon. Używanie opon zimowych jest niebezpieczne!

Płytki bieżnik latem może być dla ciebie bardziej groźny niż ci się wydaje. Po pierwsze, z tego powodu wydłuża się droga hamowania. A gdy asfalt nagrzewa się 60 st. C, to przy hamowaniu na opony oddziałuje temperatura nawet 150 st. C. To sprawia, że droga hamowania będzie jeszcze dłuższa - nawet przy niskiej prędkości 50 km na godz., wydłuża się aż o 10-15 m. Gdy zużycie opon jest już widoczne, najlepiej kupić pełnowartościowy komplet. Jeśli przed wakacjami to zbyt duży wydatek, możesz kupić używane. Duży wybór używanych opon znajdziesz na otomoto.pl.

Kupując opony używane pamiętaj tylko, że głębokość bieżnika opon letnich nie powinna mieć mniej niż 1,6 mm, najlepiej – 3 mm. W przypadku opon ważna jest też data produkcji. Po pięciu latach gumy zaczynają się starzeć, a po 10 tracą już swoje właściwości, czyli przyczepność, zdolność odprowadzania wody na mokrej nawierzchni i nie mają już takiej zdolności do pokonywania zakrętów. Nie warto więc ich kupować.

Przed wyjazdem na wakacje koniecznie sprawdź ciśnienie w oponach (warto to standardowo robić co dwa tygodnie). Szczególnie latem rozprężanie się gorącego powietrza może spowodować wzrost ciśnienia w oponach. Zbyt wysokie jest latem bardzo niebezpieczne – może spowodować uszkodzenie opony, a nawet doprowadzić do wybuchu. Z kolei jazda na niedopompowanych oponach sprawia, że bardziej ściera się bieżnik, a samochód więcej pali.

4. W upał klimatyzacja może się poddać

Gdy poczujesz, że podczas jazdy strumień powietrza staje się coraz mniej chłodny, odwiedź serwis. Podróż w gorący dzień, przy niewydolnej klimatyzacji, to prawdziwa udręka.

- Aby klimatyzacja długo bezawaryjnie pracowała, należy jej używać przez cały rok. Włączanie jej tylko w okresie letnim skraca żywotność elementów, z których składa się układ klimatyzacji – wyjaśnia Marek Mozga. - Najczęstszą awarią klimatyzacji jest nieszczelność układu na skraplaczu czy przewodach. Awarii ulega też kompresor klimatyzacji – wylicza.

Przed wyjazdem sprawdź, czy nie trzeba już wymienić filtra.

- Filtr kabiny należy wymieniać co najmniej raz w roku. Częstotliwość zależy m.in. od tego, gdzie użytkowany jest samochód - czy tylko w mieście, czy też w terenie, gdzie jest dużo piachu – mówi nasz mechanik. - Przy wymianie filtra kabiny warto poprosić o dezynfekcję układu oraz ozonowanie, które zabijają bakterie i grzyby. Zanieczyszczona klimatyzacja prowadzi do infekcji dróg oddechowych – ostrzega.

5. Nie wyruszaj w drogę bez sprawnego ABS

Lato w Polsce to teraz nie tylko potworny skwar, ale także częste gwałtowne burze z ulewnym deszczem i gradem. Podróż w takich warunkach bez ABS nie jest najlepszym pomysłem.

- Brak sprawnego ABSu spowoduje zapalenie się kontrolki. Samochód z niesprawnym ABSem nie przejdzie badania technicznego na stacji kontroli pojazdów. A nawet gdy masz jeszcze ważne badanie, ale zatrzyma cię policja do rutynowej kontroli i zobaczy, że kontrolka ABS się świeci, nie dopuści cię do dalszej jazdy – ostrzega nasz mechanik.

Pompa ABS to jeden z najważniejszych elementów układu hamulcowego w samochodzie. Stanowi część układu, który zapewnia bezpieczeństwo. Podczas gwałtownego hamowania czy utraty przyczepności przez auto, uniemożliwia blokowanie się kół. Wymiana pompy ABS to potężny wydatek. By oszczędzić, możesz zdecydować się na używaną. Największy wybór używanych części znajdziesz na otomoto.pl. Rada od eksperta: kupując używaną pompę ABS, zwróć uwagę czy na pewno będzie działać w twoim samochodzie. Aby uzyskać taką informację, skonsultuj się z sprzedającym daną część oraz z mechanikiem, który ma ją potem zamontować do twojego samochodu.

6. Karoseria

Latem, szczególnie w miejscowościach turystycznych, jest duże natężenie ruchu, a kierowcy bywają mniej skoncentrowani. Zdarzają się więc lekkie stłuczki i obtarcia. Nowe elementy blacharskie czy reflektory potrafią dużo kosztować. W dodatku części karoserii i zderzaki przeważnie muszą jeszcze trafić do lakiernika. To zwiększa koszty naprawy. Warto więc zastanowić się nad kupnem używanych elementów blacharskich, zderzaków czy reflektorów. Zwróć uwagę na to, by były w dobrym stanie, możesz poszukać też takich, które kolorystycznie będą idealnie pasować do twojego samochodu - to pozwoli uniknąć dodatkowych wydatków. Wiele bardzo dobrych ofert znajdziesz na otomoto.pl.

7. Alternator nie lubi upałów

W upalne lato częściej zdarzają się usterki instalacji elektrycznej. Alternator, który – mówiąc najprościej - jest ładowarką dla akumulatora, ma więc ciężkie życie. Przegrzewanie może uszkodzić diody, regulator napięcia i izolację cewek, co prowadzi do awarii.

Zwróć uwagę na głośniejszą pracę alternatora. Zużyte łożyska wyraźnie słychać. Jeśli stwierdzisz, że „coś mi głośniej pracuje przy silniku”, prawdopodobnie to właśnie zużyte łożyska alternatora. Awaria łożysk może prowadzić nawet do zatarcia się alternatora. A jeśli już stracisz ładowanie, to daleko nie zajedziesz. Kupno alternatora może okazać się sporym wydatkiem, dlatego pomyśl o zakupie tańszego regenerowanego alternatora.

- Warto zwrócić też uwagę na pasek osprzętu, który często napędza między innymi właśnie alternator. Najczęściej taki pasek należy wymieniać co 4-6 lat lub co 60-100 tys. km przebiegu, ale szczegółowe zalecenia zawsze wskazuje producent - radzi Marek Mozga.

