LINK4 Marką Godną Zaufania

Badanie zostało przeprowadzone już po raz ósmy. Na zlecenie wydawcy miesięcznika My Company firma badawcza Kantar Polska SA przeprowadziła ankietę wśród firm i podmiotów gospodarczych sektora MSP. W sondażu wzięło udział 1 110 respondentów. W każdej z kategorii, w spontanicznym wyborze, można było wskazać tylko jedną markę – tę, którą darzy się największym zaufaniem. LINK4 znalazł się w elitarnym gronie 25 firm wyróżnionych tytułem Marka Godna Zaufania 2023 jako zwycięzca kategorii: Wysoki A-IQ, czyli firma, która najlepiej wykorzystuje sztuczną inteligencję w swojej działalności.

- Jest to dla nas szczególne wyróżnienie. Zaufanie to proces długofalowy i symboliczne znaczenie ma dla nas fakt, że tym zaszczytnym tytułem zostaliśmy uhonorowali w wyjątkowym dla LINK4 roku jubileuszowym. Już od 20 lat dostarczamy produkty i usługi najwyższej jakości, ale też dokładamy starań, by każdego klienta traktować indywidualnie i być fair, bo zysk mierzymy nie tylko twardymi danymi finansowymi. Równie ważne jest dla nas zaufanie naszych klientów, partnerów biznesowych i wszystkich współpracowników. To zasady niezmienne w LINK4 od dwóch dekad – podkreśla Agnieszka Wrońska, prezes LINK4.

Upraszczanie świata ubezpieczeń i wprowadzanie przez LINK4 innowacyjnych rozwiązań zyskują coraz większe uznanie klientów i obserwatorów rynku. Przy ocenie najlepszego wykorzystania sztucznej inteligencji aż 43% respondentów wskazało właśnie na LINK4. AI m.in. rozpoznaje przesyłane przez klientów zdjęcia, a pracownicy ubezpieczyciela weryfikują tylko wybrane przypadki. Dzięki temu cały proces jest znacznie szybszy. Ciekawym rozwiązaniem z obszaru sztucznej inteligencji jest także narzędzie do analizy rozmów doradców. System przeanalizował już ponad kilkadziesiąt tysięcy godzin rozmów konsultantów z klientami i pozwolił na zwiększenie ich efektywności i jakości. Nowością jest wprowadzenie rozwiązań AI do procesu likwidacji szkód komunikacyjnych. To prawdziwa rewolucja – z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przygotowanie kosztorysu naprawy szkody komunikacyjnej trwa zaledwie 30 sekund.

- Jesteśmy już dojrzałą korporacją, ale z duszą startupu. Wciąż chcemy robić rzeczy niestandardowe i pokazywać, że potrafimy nie tylko wykorzystywać, ale też nadal kreować rynkowe trendy. Sięgamy odważnie po coraz to nowsze rozwiązania i czerpiemy z możliwości, jakie daje zaawansowana technologia. Wierzymy, że ubezpieczenia powinny być proste i dzięki nowoczesnym narzędziom takie właśnie się stają – podsumowuje Agnieszka Wrońska.

Celem badania Marka Godna Zaufania jest poznanie opinii przedsiębiorców, kadry zarządzającej i specjalistów na temat najlepszych marek, produktów i usług oraz poznanie tych firm, którym najbardziej ufają. Wyniki badania Marka Godna Zaufania 2023 są dostępne na stronie internetowej http://markagodnazaufania.pl/.