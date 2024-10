Marywilska 44: Znajome twarze, nowa przestrzeń – zakupy jak zawsze!

To wyjątkowe miejsce na mapie Białołęki to o wiele więcej niż tylko tymczasowe rozwiązanie. W nowoczesnych, przestronnych kontenerach handlowych, każdy znajdzie coś dla siebie – od odzieży, obuwia, akcesoriów modowych, aż po drobne AGD, narzędzia, produkty dla hobbystów, a także usługi beauty. Kupcy, którzy wznowili tutaj swoją działalność, zadbali o staranną aranżację wnętrz, co sprawia, że zakupy są komfortowe, a produkty doskonale wyeksponowane.

Dostosowane do potrzeb klientów i kupców

Od pierwszych dni działalności, miasteczko nieustannie się rozwija, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb zarówno kupców, jak i klientów. Jednym z nadchodzących usprawnień, które z pewnością zwiększy wygodę, jest planowane na październik rozpoczęcie montażu zadaszenia nad alejkami handlowymi, co znacznie poprawi komfort zakupów w okresie jesienno-zimowym. A jest co kupować!

Tymczasowe Miasteczko Handlowe Marywilska 44 to miejsce, które wyróżnia się szeroką i zróżnicowaną ofertą. W jednym miejscu można znaleźć zarówno butiki odzieżowe, jak i sklepy z galanterią skórzaną, elektroniką, kosmetykami, artykułami do majsterkowania, a także punktami usługowymi, w tym salonami fryzjerskimi, manicure i pedicure. Co ważne, oferta nieustannie się powiększa, dostosowując do potrzeb i oczekiwań klientów, którzy cenią sobie wygodę i różnorodność.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie – zarówno miłośnicy najnowszych trendów modowych, jak i osoby poszukujące nietypowych akcesoriów czy produktów codziennego użytku. Miasteczko to prawdziwy raj dla tych, którzy lubią zakupy w przyjaznej atmosferze.

Łatwy dojazd i wygodne zakupy

Jednym z atutów MARYWILSKIEJ 44 jest jego doskonała lokalizacja i łatwy dojazd. Miejsce to znajduje się w dobrze skomunikowanej części Białołęki, co sprawia, że klienci z różnych części Warszawy i okolic mogą z łatwością dotrzeć na zakupy zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską.

Zakupy w miasteczku są także wygodne ze względu na przestronność i dobrze zorganizowaną infrastrukturę. Każdy sklep ma bezpośrednie wejście z zewnątrz, co sprawia, że klienci mogą szybko dotrzeć do wybranego punktu.

Kupcy, którzy odbudowali swoją działalność, zapraszają klientów

Po pożarze, wielu kupców musiało odbudować swoją działalność od podstaw, jednak udało się stworzyć miejsce, które znów tętni życiem. „Nasze sklepy wyglądają inaczej, ale to, co najważniejsze – jakość produktów i nasza oferta – pozostały na najwyższym poziomie. Nowoczesne witryny pozwalają nam lepiej eksponować towar, a klienci mogą liczyć na szybką i sprawną obsługę” – mówi właścicielka jednego z butików z ekskluzywną odzieżą.

Tymczasowe Miasteczko Handlowe Marywilska 44 to miejsce, które po trudnym okresie wróciło na mapę warszawskich zakupów z pełną siłą. Ponad 400 sklepów i punktów usługowych czeka na klientów, oferując szeroki wybór produktów w nowoczesnej, przyjaznej przestrzeni. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zakupy są łatwe, szybkie i przyjemne, Marywilska 44 to idealna destynacja na każdy dzień tygodnia. Działamy 7 dni w tygodniu od 9 do 18.