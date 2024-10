Miasto przyszłości

Europejskie miasta są szczególnie narażone na skutki zmian klimatu. Z tego powodu firmy i instytucje z sektorów oil&gas oraz energetyki przygotowują rozwiązania służące poprawie życia mieszkańców. Oferty B2G (Business to Government) – nastawione na relacje handlowe między firmami a organami rządowymi – dotyczą innowacyjnych usług i technologii, które będą wsparciem dla samorządów. Temat przenalizował ORLEN w raporcie „ORLEN dla miast”. Koncern przedstawił w nim przykłady rozwiązań stosowanych w międzynarodowych aglomeracjach, które można by wprowadzić w polskich miastach.

Wpływ na środowisko

Ośrodki miejskie są kluczowe w rozwoju biznesu i polskiej gospodarki m.in. ze względu na rozbudowany sektor usług. To właśnie w największych metropoliach takich jak Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław czy Szczecin generowane jest 61 proc. krajowego PKB. Niestety, wysoka aktywność gospodarcza miast nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Aż 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych samorządów w UE znajduje się w Polsce. Polska zajmuje niechlubne 2. miejsce pod względem liczby przedwczesnych zgonów w UE z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłami PM2,5 – 36,5 tys. zgonów (dane za rok 2020). To z kolei ma wpływ zarówno na zdrowie, jak i na gospodarkę. Starzejące się społeczeństwo jest bardziej narażone na negatywne skutki zmian klimatu, takie jak fale upałów w miastach. W centrach ośrodków miejskich odczuwalna temperatura jest nawet o 10°C wyższa niż na ich obrzeżach, a zjawisko to określa się mianem „miejskiej wyspy ciepła”. Susze i pustynnienie obszarów zagrażają różnorodności biologicznej. Ponad 46 proc. polskich miast zmaga się z niedoborami wody.

Zrównoważone miasta i społeczności

Aglomeracje odgrywają kluczową rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej Unii, a jednym z ważniejszych celów UE jest budowa inteligentnych i zrównoważonych miast przyszłości. I chociaż Unia nakłada restrykcyjne wymogi w tym zakresie, to jednocześnie oferuje wsparcie finansowe (krajowe i unijne), w tym m.in. w ramach programu „Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta”.

Miasta przyszłości

Wizja miast przyszłości łączy ze sobą korzyści płynące z transformacji energetycznej i cyfryzacji. Miasta inwestują szczególnie mocno w rozwój innowacyjnej infrastruktury dla elektromobilności, niskoemisyjne ciepłownictwo oraz inteligentne oświetlenie i efektywność energetyczną. To działania bliskie również Grupie ORLEN, która realizuje projekty z zakresu:

infrastruktury energetycznej (inteligentne oświetlenie uliczne);

transportu (autobusy zasilane lokalnie wyprodukowanym wodorem, wykorzystanie wodoru na lotniskach);

GOZ (wykorzystanie ciepła ze ścieków do zasilania ciepłowniczej sieci miejskiej);

infrastruktury (efektywne zarządzanie energią na stacjach poprzez zastosowanie m.in. PV i akumulatorów energii, odzysku ciepła z chłodni np. do podgrzania wody).

Kluczowe jest partnerstwo

W rozwoju zrównoważonych miast kluczową rolę odgrywa partnerstwo między biznesem a sektorem publicznym. Samorządy mają często swoje cele, które łatwiej zrealizować dzięki wykorzystaniu potencjału np. technologii sektora prywatnego. Razem łatwiej też ubiegać się o dofinansowania, a w efekcie miasta szybciej dokonają transformacji.

– Analizujemy wyzwania stojące przed miastami i główne kierunki ich transformacji. Biorąc pod uwagę szeroki zakres naszej działalności, czujemy się zobowiązani, by aktywnie uczestniczyć w dążeniu do ograniczania emisji i adaptacji do zmieniającego się klimatu w polskich miastach. ORLEN posiada już w swoim portfolio projekty realizowane we współpracy z samorządami. Pewne jest, że samorządy nie są w stanie samodzielnie przeprowadzić pełnej transformacji energetycznej. Dlatego niezbędna jest współpraca, w tym z ośrodkami naukowymi, administracją centralną, społecznościami lokalnymi i biznesem. – mówi Artur Osuchowski, Członek Zarządu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej w ORLEN.

Przykłady rozwiązań dla miast

Energa Oświetlenie w kolejnych miastach wymienia sodowe lampy uliczne na energooszczędne oświetlenie LED , obniżając koszty eksploatacji dla samorządów.

, obniżając koszty eksploatacji dla samorządów. Grupa ORLEN widzi też potencjał w wykorzystaniu wodoru, szczególnie w transporcie publicznym, stąd realizacja projektu „Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland”, w ramach którego budowane są stacje tankowania wodoru .

. „Warszawskie ciepłownictwo na drodze do neutralności emisyjnej” to projekt, w który angażuje się PGNiG TERMIKA S.A. Zakłada dekarbonizację aktywów ciepłowniczych m.in. przez odzysk ciepła ze ścieków , zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego.

, zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Realizacja pilotażowego projektu „Energooszczędne stacje paliw”. ORLEN adaptuje na wybranych stacjach paliw rozwiązania zeroemisyjne i efektywnościowe.

