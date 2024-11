Międzyodrze. Ważny korytarz ekologiczny dla zwierząt

Utworzenie 24. parku narodowego to będzie historyczne wydarzenie zarówno dla Międzyodrza, mieszkańców regionu, jak i całej Polski. Dzięki utworzeniu parku narodowego w tym miejscu możliwe będzie zachowanie i ochrona ważnego szlaku migracyjnego zwierząt.

i Autor: shutterstock.com

Ważny szlak migracyjny

Międzyodrze jest ważnym korytarzem ekologicznym dla migrujących gatunków ssaków i ptaków. Odnotowano tu 237 gatunków ptaków – to aż 50 proc. gatunków występujących w Polsce. Około 129 gatunków ptaków Międzyodrza to ptaki lęgowe, co stanowi około 56 proc. wszystkich gatunków ptaków w kraju, które przystąpiły do rozrodu. Międzyodrze jest nie tylko ważnym szlakiem wędrownym dla ptaków, ale także miejscem ich zimowania. Wodne ptactwo najczęściej do odpoczynku wybiera najszersze kanały Międzyodrza. Co ciekawe, jesienią to właśnie dolina Odry skupia najwięcej żurawi – nawet do 14,5 tys. osobników. Podczas migracji i zimowania w sumie jest tu do 25 tys. gęsi!

i Autor: shutterstock.com

Dom dla wielu gatunków ptaków

Na obszarze Międzyodrza gniazduje 21 gatunków ptaków, znajdujących się na Czerwonej liście ptaków Polski: cyranka, płaskonos, perkoz rdzawoszyi, zausznik, derkacz, kulik wielki, rycyk, krwawodziób, rybitwa białoskrzydła, błotniak łąkowy, kania czarna, uszatka błotna, wodniczka, muchołówka żałobna, pokląskwa, świergotek polny, a także czajka, kszyk, rybitwa czarna, bąk i słowik szary, które choć są gatunkami zagrożonymi, to w skali kraju zachowują wciąż silne populacje. To gatunki kluczowe, a Międzyodrze jest dla nich najważniejszą ostoją. W dolinie Odry żyją: krakwa, cyranka, płaskonos, kropiatka, zielonka, rybitwa czarna, podróżniczek i brzęczka.

i Autor: shutterstock.com

Czy wiesz, że…

Zimorodek zwyczajny to gatunek niewielkiego ptaka występującego w Międzyodrzu, żywiącego się rybami. Zimorodek to doskonały przykład bioindykatora, czyli gatunku, który jest wskaźnikiem jakości środowiska. Najwięcej ptaków lęgowych gromadzi się w siedliskach z czystą wodą. Ich obecność w Dolinie Dolnej Odry potwierdza normę jakości wody.

i Autor: Piotr Piznal

