Mieli wylądować w Warszawie, a wrócili do Baku! Szokujące sceny na pokładzie samolotu z polskimi turystami

Wycieczka do Azerbejdżanu z biurem podróży Rainbow miała zakończyć się spokojnym powrotem do kraju. Dla kilkudziesięciu polskich turystów, w tym żony i córki naszego Czytelnika, poranny lot samolotem LOT-u z Baku do Warszawy zakończył się jednak nieoczekiwanym i nerwowym zwrotem akcji.

— Po około 30 minutach lotu pasażer klasy biznes, młody Azer, zaczął twierdzić, że ma zawał serca — relacjonuje nam mężczyzna. — Kapitan zapytał przez głośniki, czy jest lekarz na pokładzie. Zgłosiła się polska lekarka, która przebadała mężczyznę i nie potwierdziła zawału — dodaje.

Mimo tego kapitan, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i mając na uwadze brak możliwości wykonania EKG w powietrzu, zdecydował o zawróceniu maszyny do Baku. Po wylądowaniu na pokład weszli azerscy lekarze. I wtedy zdarzyło się coś, co całkowicie zmieniło obraz sytuacji.

— Mężczyzna, który jeszcze chwilę wcześniej twierdził, że ma zawał, nagle rzucił się do ucieczki. Uciekał ile sił w nogach, zanim ktokolwiek zdążył zareagować — relacjonuje nam mężczyzna.

Pasażerowie są przekonani, że nie chodziło o żaden stan nagłego zagrożenia życia. Ich zdaniem wiele wskazuje na to, że z jakiegoś nieznanego nikomu powodu nie chciał wylądować w Polsce. Może przewoził nielegalne substancje i bał się kontroli w Warszawie. Może ktoś go ostrzegł. Efekt? Cała wycieczka została uziemiona.

Ze względów bezpieczeństwa cały samolot został ponownie skontrolowany. Szczegółowo przeszukano zarówno bagaż podręczny, jak i rejestrowany. Ostatecznie LOT odwołał lot, a jego pasażerowie muszą pozostać tu kolejną dobę w Baku.

Skontaktowaliśmy się z biurem podróży Rainbow. Czekamy na odpowiedź.