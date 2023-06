MightyTips zaprasza do Gdańska na Exotic Queen Poland – międzynarodowy konkurs pole dance

Wyniki Lotto z 10.06.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Sponsorem głównym jest portal MightyTips – obecnie jeden z najprężniej rozwijających się serwisów oferujący typy bukmacherskie oraz bezpłatne porady dotyczące zakładów piłkarskich.

Organizatorka jest doświadczoną, utytułowaną zawodniczką, która zwyciężała na wielu międzynarodowych imprezach. Zdobyła trzykrotny tytuł Mistrzyni Europy Pole Art. W latach 2016-2018, a także Polish Pole Sport Championship 2014.

Dodatkowo Malwina jest instruktorką pole dance i posiada własnego studia tańca Esensai w Gdańsku, gdzie przygotowuje kolejne pokolenia miłośniczek tańca pole dance. Kobieta wielokrotnie zasiadała w jury na międzynarodowych zawodach (m.in. Brazylia, Włochy, Ukraina). Ma także spore doświadczenie jako organizatorka wydarzeń tego typu. Odpowiada za cztery konkursy Esensai Championships, Pole Art. Polska 2019 oraz Pole Theatre Poland 2017.

Malwina Ginter-Stenka, pomysłodawczyni i organizatorka Exotic Queen Poland:

„Ten konkurs powstał w mojej głowie jako odpowiedź na nieustannie rozwijający się styl Exotic, który obecnie pojawia w takie wielu odmianach, że trudno jest przedstawić go w całości. Dlatego zdecydowałam się wybrać najrzadziej pojawiające się kategorie i wykorzystać ich potencjał w tych zawodach. To sprawi, że tytuł Queen lub Princess będzie jeszcze bardziej wartościowy”.

„Tutaj wystąpię wyłącznie jako organizatorka, ale jestem także czynną zawodniczką i sędzią dla wielu międzynarodowych wydarzeń. Dzięki temu udało mi się zdobyć odpowiednie doświadczenie. Dzisiaj wiem, czego brakowało na wybranych konkursach i co z chęcią wykorzystałabym u siebie. Wierzę, że w ten sposób uda mi się stworzyć coś, w czym każda zawodniczka chętnie weźmie udział”.

„Chcę wyrobić markę i pomagać innym w tworzeniu wydarzeń tego typu, żeby organizować najbardziej widowiskowe spektakle na całym świecie. To właśnie dlatego staram się zapraszać do współpracy przedstawicieli wywodzących się z różnych krajów, którzy chcieliby skorzystać z mojego doświadczenia, żeby stworzyć show, do którego wszyscy będą wracali i z chęcią będą obserwować rywalizację najlepszych zawodniczek”.

Zasady rywalizacji

Wydarzenie odbędzie się w budynku hotelu Dom Harcerza na ulicy Za Murami 2-10 w Gdańsku. 17 czerwca zgromadzi się tam ponad setka uczestniczek, które będą rywalizować ze sobą w dziewięciu kategoriach. Uczestniczki pochodzą z siedmiu europejskich krajów: Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Izrael, Czechy. Kategorie indywidualne dzielą się na poziomy Princess oraz Queen, które odzwierciedlają zaawansowanie tancerek.

Kategorie indywidualne:

Floorwork – występ skupiający się przede wszystkim na ruchach oraz pracy nóg. Tutaj liczy się płynność ruchu oraz jakość przygotowanego układu.

– występ skupiający się przede wszystkim na ruchach oraz pracy nóg. Tutaj liczy się płynność ruchu oraz jakość przygotowanego układu. Tricks – widowiskowy występ, którego głównym elementem są triki i dynamika, technika, pomysł oraz jakość widowiska.

– widowiskowy występ, którego głównym elementem są triki i dynamika, technika, pomysł oraz jakość widowiska. Sexy Exotic – zmysłowe przedstawienie, którego głównym elementem jest wyeksponowanie swojego wdzięku oraz kobiecości.

– zmysłowe przedstawienie, którego głównym elementem jest wyeksponowanie swojego wdzięku oraz kobiecości. Exotic Art – występ, który łączy w sobie główne cechy Exotic oraz Art, gdzie najistotniejszym elementem będzie przedstawienie angażującej historii, która utrzyma uwagę odbiorców.

Dodatkowo zaprezentowana zostanie jednak kategoria grupowa, w której mogą występować zespoły składające się z od dwóch do siedmiu pań. Tutaj kluczowy będzie układ, pomysłowość oraz widowisko.

Wszystkie uczestniczki muszą mieć ukończone 18 lat, a przygotowany strój nie może eksponować nagości. Osoby, które zakwalifikowały się do występów finałowych, zostały wyłonione na podstawie aplikacji przesłanej z nagraniem tańca, które zostało ocenione przez międzynarodowe Jury, składające się z następujących osób: Ilja Med, Kira Noire, Letizia Saquella.

Eugene Ravdin, Communications & Marketing Manager serwisu MightyTips:

„Bardzo nam miło, że mogliśmy nawiązać współpracę przy organizacji tak niesamowitego wydarzenia, jak Exotic Queen Poland, który powstał w głowie jednej z najwybitniejszych przedstawicielek pole dance w Polsce. To niesamowita dyscyplina sportowa, która wymaga od zawodniczek ponadprzeciętnych umiejętności z zakresu siły, koordynacji ruchowej oraz zwinności, o czym nadal większość osób nie zdaje sobie sprawy. Pragniemy to zmienić i wypromować tę dyscyplinę, jednocześnie zaznaczając miejsce naszej marki w polskich mediach”.