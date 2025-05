Milion drzew od PGE

Flagowy program środowiskowy PGE „Lasy Pełne Energii” trwa już od 25 lat. W tym czasie wolontariusze - pracownicy PGE, ich rodziny oraz lokalne społeczności – posadzili ponad milion sadzonek, m.in. sosen, świerków, dębów i buków. W ramach programu uczestnicy nie tylko sadzą drzewa, ale także sprzątają lasy i biorą udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych. W tym roku sezon sadzenia nowego pokolenia drzew rozpoczął się 11 kwietnia w Leśnictwie Holendernia. Mimo bardzo kapryśnej wiosennej aury (tego dnia spadł nawet mokry śnieg) ponad 70 wolontariuszy PGE z Warszawy posadziło 13,5 tysiąca sadzonek.

Po co sadzić drzewa w lesie?

Drzewa są domem i źródłem pożywienia dla wielu gatunków zwierząt i roślin, co przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej. Pomagają zatrzymywać wodę, tworzą przyjazny mikroklimat i chronią glebę. Program PGE „Lasy pełne energii” ma zatem nie tylko wymiar ekologiczny, ale także społeczny i edukacyjny. Wspólna praca na świeżym powietrzu, blisko natury, pozwala się zrelaksować, a wysiłek sprzyja zdrowiu fizycznemu. Tego typu akcje integrują pracowników, pozwalają zawiązać przyjaźnie, motywują do współpracy i uwrażliwiają na potrzebę dbania o środowisko naturalne.

– Sadzenie drzew to dla mnie gest troski o świat, ludzi i przyszłość. A przy okazji… to najlepsza forma resetu. Kontakt z naturą, cisza, zapach lasu – to działa jak naturalna terapia, lasoterapia. „Lasy Pełne Energii” to dla mnie nie tylko akcja ekologiczna, to też mały powrót do siebie i okazja, żeby poczuć, że robimy coś wspólnie, jako zespół PGE. Jeden gest, a tyle dobra! – mówi Joanna Kuk, PGE S.A.

„Lasy Pełne Energii” to także edukacja i warsztaty. Dzięki nim można dowiedzieć się o bardzo istotnej roli drzew dla ochrony klimatu i o tym, czym jest zrównoważony rozwój.

PGE i Fundacja PGE – wspólnie na straży bioróżnorodności

Drugim kluczowym programem ekologicznym Grupy PGE jest „Energia Rytmu Natury”. Inicjatywa łączy troskę o przyrodę z edukacją ekologiczną oraz realnym wsparciem 14 parków narodowych w Polsce. Wśród nich są takie parki jak: Bieszczadzki, Biebrzański, Narwiański, Roztoczański, Świętokrzyski, Kampinoski, Słowiński, Wigierski, Magurski, Woliński, Tatrzański i Park Narodowy „Bory Tucholskie”. W 2025 roku do współpracy dołączyły także parki Gorczański i Wielkopolski. PGE wspólnie z Fundacją PGE wspiera te parki m.in. poprzez przekazanie darowizn na realizację kluczowych projektów ekologicznych. Zaangażowanie spółki energetycznej w ochronę środowiska naturalnego obejmuje ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz monitorowanie ich liczebności w ekosystemach. We współpracy z Grupą PGE prowadzone są badania naukowe, a także działania na rzecz ochrony bogactwa roślin, zwierząt i krajobrazów w polskich parkach narodowych. Dzieci, młodzież i lokalne społeczności mogą uczestniczyć w licznych warsztatach i spotkaniach edukacyjnych. W każdym z parków narodowych zrealizowano wiele projektów.

Na czym one polegały? Oto przykłady:

• Słowiński Park Narodowy

Wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim realizowany jest projekt badania jakości wody i osadów dennych jeziora Łebsko. Badania pozwolą na dogłębną ocenę stanu ekologicznego zbiornika.

• Biebrzański Park Narodowy

Prowadzony jest monitoring bociana czarnego, z wykorzystaniem fotopułapek, w celu ochrony dziedzictwa doliny Biebrzy.

• Kampinoski Park Narodowy

Park Narodowy przystosował pięć obiektów po dawnych prochowniach gen. Zajączka, zlokalizowanych w Borze Kazuńskim, dla zimujących w Parku nietoperzy. Zorganizowano również 4 wycieczki turystyczne, połączone z grą terenową i 4 spotkania tematyczne pt. „Nietoperze obok nas”.

Feder na tropie odcinek 1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Energetycy pomagają skrzydlatym mieszkańcom

PGE angażuje się również w ochronę ptaków. Bociany bardzo często wybierają słupy energetyczne jako miejsce zakładania swoich gniazd. Takie lokalizacje niosą ze sobą ryzyko porażenia prądem i zagrożenia dla infrastruktury energetycznej. Aby temu zapobiec, pracownicy PGE Dystrybucja zakładają specjalne platformy ponad słupami energetycznymi, zabezpieczając w ten sposób ptaki przed porażeniem prądem, a sieć przed korozją i awaryjnymi włączeniami. Obecnie na obszarze PGE Dystrybucja zainstalowano już blisko 30 tys. takich platform.

Z kolei sokoły wędrowne od lat gniazdują na kominach elektrociepłowni PGE Toruń, EC Lublin, EC Gdynia i EC Gdańsk, gdzie ich życie można obserwować na żywo dzięki kamerom z transmisją online. PGE współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, wspierającym odbudowę populacji tego rzadkiego i chronionego gatunku w Polsce. Do tej pory z gniazd na instalacjach PGE wyfrunęły już dziesiątki młodych sokołów, co stanowi znaczący wkład w ochronę gatunku w kraju. Celem PGE jest nie tylko chronić ptaki, ale także popularyzować wiedzę o sokołach wędrownych i wzmacniać społeczne zainteresowanie dziką przyrodą.

i Autor: materiały prasowe W gniazdach na kominach PGE wykluło się już wiele sokołów

W gniazdach na kominach PGE wykluło się już wiele sokołów

Kiedy stęka w krzakach byk

PGE i Fundacja PGE stawiają także na nowoczesną edukację ekologiczną – zarówno w parkach narodowych, jak i poprzez autorskie programy. Jednym z nich jest m.in. „Feder na tropie”, w którym dziennikarz Adam Feder odwiedza Biebrzański Park Narodowy, by przybliżyć widzom zachowanie łosi. W programie odpowiada na pytania: Czy wiesz, jak łoś biega za spódniczkami? Dlaczego swędzi go poroże? Jak klępa woła łosia? Po co łoś liże zderzaki samochodowe? O tym, jak tropić łosie i jak się zachować przy spotkaniu z nimi, Federowi opowiada Piotr Dombrowski, ekspert z Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna