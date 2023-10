mObywatel – tę apkę warto mieć w swoim smartfonie

mObywatel 2.0 to nowoczesny interfejs, intuicyjna nawigacja i personalizowany ekran startowy oraz dokumenty i usługi, które ułatwią ci życie i pozwolą zaoszczędzić masę czasu. To prawdziwa rewolucja w załatwianiu wielu urzędowych spraw. Możesz się teraz z nimi rozprawić zdalnie. Apka stale się rozwija i wprowadza nowe funkcje, dzięki którym nie musisz już pamiętać o noszeniu ze sobą dokumentów. Wystarczy smartfon z aplikacją mObywatel 2.0, którą pobierzesz bezpłatnie na telefon ze sklepu Google Play i App Store.

Korzystanie z aplikacji mObywatel 2.0 jest o wiele bezpieczniejsze niż noszenie wszystkich dokumentów w portfelu. Nawet jeśli zgubisz telefon, twoje dane będą bezpieczne. Informacje zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem Ministra Cyfryzacji. Dodatkowo dostęp do nich jest zabezpieczony hasłem. Co oferuje aplikacja?

mDowód

To nowość w mObywatelu. mDowód nie jest cyfrową wersją dowodu osobistego, a nowym elektronicznym dokumentem. Od plastikowego dowodu osobistego różni się nie tylko formą, ale także serią i numerem, datą wydania i ważności. Można go aktywować wyłącznie za pomocą aplikacji mObywatel, a jego okres ważności to 5 lat. mDowodu możesz bezpiecznie użyć w każdej sytuacji: w urzędach, u notariusza, podczas zawierania umów czy wypożyczania auta. Dodatkowo, nowa funkcja weryfikacji tożsamości pozwala na bezpieczne potwierdzenie twoich danych, które nie zapisują się przy tym na żadnym innym urządzeniu. Możesz być więc spokojny o swoją prywatność. Czy plastikowy dowód jest ci jeszcze potrzebny? Owszem, ale możesz go zostawić w szufladzie za wyjątkiem dwóch sytuacji:

zagranicznego wyjazdu, podczas składania wniosku o nowy dowód osobisty.

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy

Dzięki tej usłudze możesz usiąść za kierownicę samochodu zaraz po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy. Do tej pory trzeba było czekać na wydanie decyzji administracyjnej przez właściwy organ oraz wyrobienie dokumentu przez urząd – teraz to przeszłość. Wystarczy telefon z aplikacją i możesz ruszać w trasę.

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy działa maksymalnie 30 dni od zdanego egzaminu. W tym czasie warto wyrobić już sobie plastikowe prawo jazdy.

Bezpieczny autobus

Wyjeżdżasz dokądś autobusem, twoje dziecko jedzie na wycieczkę, albo na ferie. Jak szybko sprawdzić czy stan techniczny autobusu albo autokaru gwarantuje bezpieczną podróż? Zaloguj się do aplikacji mObywatel 2.0, kliknij ikonkę „Bezpieczny autobus” i wpisz numer rejestracyjny autobusu, którego dane chcesz sprawdzić. Po chwili dowiesz się m.in. czy autobus ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC i aktualne badania techniczne. Dowiesz się także czy aby ten autobus nie jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany lub kradziony.

Naruszenie środowiskowe

To poważna nazwa, ale funkcja prosta i przydatna. Nie musisz już rozkładać bezradnie rąk na widok śmieci w lesie, nielegalnego palenia odpadów czy zanieczyszczania rzek chemikaliami. Otwierasz aplikację mObywatel 2.0 i wypełniasz prosty formularz. Twój raport o zdarzeniu negatywnie wpływającym na środowisko trafi bezpośrednio do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który zajmie się sprawą. Możesz wysłać zgłoszenie anonimowo, wskazać pinezkę na mapie bez konieczności udostępnienia lokalizacji oraz załączenia zdjęcia.

eRecepta

Dzięki apce mObywatel 2.0 możesz m.in. przeglądać, sprawdzać i realizować swoje recepty. W łatwy sposób przejrzysz listę przepisany ci leków wraz z informacjami o statusie realizacji recepty. Dowiesz się także o tym, kto i kiedy ją wystawił. Szczegółowe informacje są dostępne po pobraniu na telefon pełnej wersji recepty w formacie PDF. Oprócz tego, w aplikacji znajdziesz czterocyfrowy kod recepty oraz kod QR, dzięki któremu możesz zrealizować receptę bez podawania numeru PESEL w aptece. Z eReceptą możesz również wykupić recepty swoich dzieci oraz innych osób, od których otrzymałeś pełnomocnictwo (np. starszych rodziców).

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to popularny system zniżek i uprawnień dla rodzin „3+” – zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Można taniej korzystać z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. To kolejny dokument, który może zostać w domu, bo masz go w swoim smartfonie.

Moje pojazdy

Jeśli jesteś właścicielem pojazdy zarejestrowanego w Polsce, to jest praktyczne i wygodne rozwiązanie dla ciebie. Dzięki usłudze sprawdzisz takie informacje, jak: dane techniczne pojazdu (markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN), termin badania technicznego, stan licznika (wprowadzony przez stację diagnostyczną lub policję), a także informację o polisie OC.

Legitymacje

W mObywatelu 2.0 masz także dostęp do różnego rodzaju legitymacji w wersji cyfrowej. Dzięki temu użytkownicy możesz je przechowywać swobodnie i bezpiecznie.

Pomoc dla właścicieli firm

mObywatel 2.0 to także świetne rozwiązanie dla firm. Możesz wykorzystać aplikację do swoich potrzeb, wykorzystując do tego komponent BackSystem.

Aplikacja mObywatel 2.0 przyda ci się, by:

potwierdzić tożsamość swoich klientów i kontrahentów,

zweryfikować uprawnienia kierowcy, np. podczas zatrudniana nowego pracownika,

zweryfikować prawo do korzystania ze zniżek (studentów i uczniów, emerytów i rencistów czy właścicieli Karty Dużej Rodziny).

4 kroki do wykorzystania Obywatela 2.0 w firmie: