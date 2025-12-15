mObywatel – z nim żyje się łatwiej

Ponad dwa lata temu w aplikacji pojawił się mDowód (wcześniej mTożsamość). To była rewolucja – od tego momentu plastikowy dokument można było zostawić w szufladzie, bo na co dzień do potwierdzenia tożsamości, przestał być potrzebny. Tradycyjny dokument jest teraz niezbędny tylko do wnioskowania w urzędzie o nowy dowód lub wtedy, gdy wyjeżdżamy za granicę. Już niedługo w tym ostatnim przypadku, na terenie Unii Europejskiej, też będziemy posługiwać się cyfrowym dokumentem.

Portfel już prawie pełny

Kolejnym dużym krokiem w stronę cyfrowej wygody był dokument - Moje Pojazdy w aplikacji mObywatel. Dzięki niemu kierowcy zawsze pod ręką mają informacje o swoich pojazdach, takich jak dane techniczne, numer VIN, termin badania technicznego, ważność polisy OC, bez konieczności noszenia fizycznych dokumentów. Krokiem milowym było wprowadzenie mPrawa Jazdy w mObywatelu. Od tego momentu cyfrowy portfel i cały ekosystem usług w aplikacji rozwija się lawinowo. Przez ostatnie dwa lata udostępniono w aplikacji 23 nowe dokumenty, 28 usług i 8 funkcji, które wspierają użytkownika w załatwianiu codziennych spraw.

Autor: Ministertswo Cyfryzacji/ Materiały prasowe

We wrześniu w ręce uczennic i uczniów trafiła nowa wersja aplikacji mObywatel - mObywatel Junior z cyfrową legitymacją szkolną. Rodzice i opiekunowie mogą dodawać dokument dzieci do swojej aplikacji.

To ważne, bo legitymacja upoważnia do szeregu zniżek, choćby w komunikacji miejskiej czy w pociągu. Nie trzeba już pilnować ani nerwowo poszukiwać w torbie dokumentu, gdy konduktor czy kontroler proszą o jego okazanie. Po prostu jest w telefonie.

Swoje legitymacje w mObywatelu mają już także studenci oraz przedstawiciele wielu zawodów m.in. Prawo wykonywania zawodu: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki oraz położnej, Legitymacja doradcy podatkowego, Legitymacja osoby niepełnosprawnej, Legitymacja ratownika i pracownika TOPR, a od niedawna także Legitymacja służbowa nauczyciela. Dokumenty są w jednym miejscu w aplikacji, dzięki czemu w bezpieczny i szybki sposób można potwierdzić status zawodowy i przysługujące zniżki.

mObywatel to również usługi stworzone w trosce o bezpieczeństwo użytkowników. Już prawie 7,5 mln Polek i Polaków zastrzegło swój PESEL, żeby chronić swoją tożsamość. Aplikacja pozwala też w prosty sposób unieważnić swój plastikowy dowód w przypadku jego utraty.

Autor: Ministerstwo Cyfryzacji/ Materiały prasowe

Zmiany z myślą o ludziach

W lipcu 2025 r. Ministerstwo Cyfryzacji odświeżyło interfejs, uprościło nawigację i usprawniło korzystanie z aplikacji. mObywatel jest rozwijany przy wsparciu użytkowników. Dwa razy w roku Ministerstwo Cyfryzacji organizuje konsultacje społeczne, a zmieniając aplikację bierze pod uwagę zgłaszane pomysły i sugestie. Dzięki nim w aplikacji powstały:

mStłuczka, usługa, która pomaga kierowcom w trudnych momentach na drodze – tylko w ostatnich 90 dniach spisano dzięki niej ponad 6,5 tysiąca oświadczeń o zdarzeniu drogowym, 80% z nich trafiło z aplikacji prosto do ubezpieczyciela. Dzięki mStłuczce spisanie oświadczenia trwa około 10 minut.

Podpis kwalifikowany umożliwia szybkie i bezpieczne podpisywanie dokumentów online w sprawach prywatnych (niezwiązanych z działalnością zawodową).

Dziś mObywatel to cyfrowy asystent, który jest odpowiedzią na potrzeby obywatelek i obywateli.

Z mObywatelem jest po prostu łatwiej. Każdego dnia. Wszędzie.

Historia mObywatel Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Materiał promocyjny dofinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy".