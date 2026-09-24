Na rynku pojawił się smartfon dla fanów Harry’ego Pottera. Tylko 5 tys. sztuk będzie dostępnych na całym świecie

– To nie lada gratka dla wszystkich fanów Harry’ego Pottera i nie tylko. Jest to telefon fantastycznie wyposażony technologicznie, ze świetną kamerą i magicznymi funkcjami. Marka realme stworzyła go we współpracy z Warner Bros. – mówi agencji Newseria Agnieszka Frąckowiak, dyrektorka sprzedaży w realme Polska. – Nowy model realme z serii 16 to coroczna, najważniejsza dla nas seria produktów numerycznych. Harry Potter Limited Edition bazuje na modelu realme 16 Pro.

– Mamy szybkie, 45-watowe ładowanie telefonu, potężną baterię 6500 mAh i najnowszy procesor MediaTek. Jest to kontynuacja naszej linii 16 Pro, więc ma to samo co poprzedni model, z tym że ma fantastyczny, magiczny design, stworzony ze światem Hogwartu – mówi Justyna Kościuk, dyrektorka komunikacji w realme Polska.

Nowy model ma brązowe wykończenie ze skórzaną fakturą w romby, która nawiązuje do sceny gry w szachy czarodziejów. Na tylnej obudowie umieszczono wyspę aparatów inspirowaną sową Hedwigą, a na metalowej ramce bocznej wygrawerowano laserowo hasło „Welcome to Hogwarts”.

W centralnej części plecków smartfona umieszczono herby czterech domów z Hogwartu, a do ich stworzenia została zastosowana technologia Quadra Light-Sensing Color-changing Technology. W promieniach słońca godła ukazują swoje charakterystyczne barwy i przypominają o ceremonii przydziału do odpowiedniego domu, którą przeżywa każdy uczeń rozpoczynający naukę w Hogwarcie.

– Po raz pierwszy na świecie została użyta technologia, która pozwala na zmianę herbu pod wpływem światła UV albo światła słonecznego na cztery kolory domów Hogwartu – mówi dyrektorka komunikacji w realme Polska.

Model jest wyposażony w aparat LumaColor 200 MP oraz technologię LumaColor IMAGE, zaprojektowany z myślą o tworzeniu portretów, z rozmyciem tła i możliwością wiernego odwzorowania odcieni skóry przy różnych ogniskowych. Do tego dochodzi aparat przedni o rozdzielczości 50 MP. Funkcje robienia zdjęć i wideo wspomaga zaawansowana sztuczna inteligencja.

– Po edycji zdjęcia można dodać znak wodny ze świata Harry’ego Pottera, więc to też jest coś nowego. Ponadto mamy najnowsze funkcje AI, pod tytułem Style Me, Light Me, Pop Out, czyli wyróżnik, gdzie można łączyć zdjęcia i tworzyć unikatowe kolaże. Mamy też fantastyczny aparat do nagrywania filmów 4K, który pozwala zachować znakomitą jakość, więc fani nowych technologii znajdą tu bardzo dużo – zaznacza Justyna Kościuk. – Smartfon ma unikatowe animacje. Po uruchomieniu telefonu odciskiem palca widzimy magię lecących listów.

Wraz z telefonem firma zaprezentowała słuchawki realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition. Sprzęt audio także ma designerskie elementy inspirowane Hogwartem. Bardzo małe etui ładujące przypomina miniaturowy kufer Harry’ego Pottera.

– Globalnie wyprodukowaliśmy tylko 5 tys. egzemplarzy realme 16 Pro Harry Potter Edition. Na polskim rynku jest ich o wiele mniej, ale cieszymy się, że Polska jako jeden z nielicznych krajów w Europie ma ten produkt w swojej sprzedaży i będzie on dostępny u każdego partnera – podkreśla Agnieszka Frąckowiak.

To nie pierwsza współpraca realme z Warner Bros. przy tworzeniu smartfonów. W październiku 2025 roku marka zaprezentowała edycję inspirowaną „Grą o tron”. Był to pierwszy na świecie telefon stworzony razem z Warner Bros., ale nie był on dostępny w sprzedaży w Polsce.

– Jesteśmy dumni z tej współpracy, ponieważ to oznacza, że nasza marka jest doceniana. To daje nam biznesową pewność siebie i będzie to również możliwość otwarcia drzwi do kolejnych projektów – mówi dyrektorka sprzedaży w realme Polska.

– Dzisiaj świętujemy świat magii wspólnie z Warner Bros. Harry Potter jest uwielbiany przez milionową rzeszę fanów na świecie, również w Polsce. Na pewno będą kolejne limitowane edycje, natomiast dzisiaj nie możemy zdradzić, czy będzie to Warner Bros., czy może ktoś inny – podkreśla Justyna Kościuk.

Źródło: Newseria