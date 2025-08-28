Najwyższy koszykarz na świecie – ile miał wzrostu i gdzie grał?

Najwyżsi zawodnicy w historii NBA – kto górował w najwyższej lidze świata?

Świat NBA do szpiku kości przesiąknięty jest ocenami, klasyfikacjami i statystykami. Wydawać by się więc mogło, że sprawa najwyższego koszykarza w historii tej ligi będzie całkiem oczywista. Pozory jednak mylą i tytuł ten dzierży dwóch zawodników.

Manute Bol

Historia Manute jest naprawdę niesamowita. Urodził się w Turalei – miejscowości, która obecnie leży w Sudanie Południowym. Jego data urodzenia jest nieznana, a trener, który ściągał go do Stanów, podał zmyślone informacje, które na szczęście Bola zostały zaakceptowane. Manute bowiem miał naprawdę ogromny talent do koszykówki, szczególnie do aspektu defensywnego. Dodatkowo, pomimo bycia centrem, bardzo dobrze rzucał zza łuku – obecnie jest to częsty widok, lecz w latach 80. była to całkowita nowość.

Bol został wybrany w drafcie 1985 z numerem 31. przez Washington Bullets. Do NBA trafić mógł już dwa lata wcześniej, lecz wtedy był jeszcze na to za młody. Manute Bol mierzył aż 231 cm wzrostu, lecz ważył zaledwie 91 kg. Był więc naprawdę szczupły, lecz zasięg ramion pozwalał mu bardzo łatwo blokować rzuty rywali. Tylko w swoim debiutanckim sezonie wykonał aż 397 skutecznych bloków. To również jedyny zawodnik w historii ligi, który w całej swojej karierze miał na swoim koncie więcej bloków (2086) niż punktów (1599).

Pieniądze zarobione w trakcie kariery w znacznej większości przeznaczył na rozwój swojej ojczyzny, w tym na inwestycje w koszykówkę. Co ciekawe, w NBA gra obecnie jego syn – Bol Bol. On również do najniższych nie należy – oficjalnie mierzy 221 cm.

Gheorghe Muresan

Kolejnym zawodnikiem, który również mierzył 231 cm, był Gheorghe Muresan. W przeciwieństwie do Bola, wzrost Rumuna nie wynika z aspektów genetycznych. W mózgu Muresana znajdował się guz, który naciskał na przysadkę mózgową i doprowadzał do nadmiernego uwalniania hormonu wzrostu. Chociaż nie jest to oficjalnie potwierdzone, wiele osób uważa, że koszykarz z Rumunii był wyższy od Sudańczyka o kilka milimetrów i to on zasługuje na samodzielne miano najwyższego gracza w historii NBA.

Gigant z Rumunii wyjechał z kraju w wieku 20 lat, a już w 1993 roku (miał wtedy 22 lata) został wybrany w drafcie przez... tak jest – Washington Bullets! Drużyna ze stolicy Stanów Zjednoczonych zdecydowanie miała w tamtym okresie ciągoty do gigantów. Ba, przez pewną chwilę Muresan i Bol występowali razem!

Muresan był o wiele skuteczniejszym koszykarzem. W swoim najlepszym sezonie 1995/1996 osiągnął średnią na poziomie 14,5 punktu na mecz, a także 9,6 zbiórek na mecz i 2,26 bloku na mecz. Sprawiło to, że otrzymał statuetkę Most Improved Player dla zawodnika, który poprawił się w największym stopniu w stosunku do gry w poprzednich sezonach. Jego karierę wyhamowały jednak niestety kontuzje. Karierę zakończył w barwach New Jersey Nets

Po zakończeniu zawodowej gry Muresan podjął decyzję o przejściu operacji guza mózgu, która zakończyła się sukcesem. Do teraz jest ambasadorem drużyny z Waszyngtonu (nazywa się obecnie Washington Wizards), a także aktywnie działa jako aktywista w kwestiach zdrowotnych – zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym.

Olivier Rioux – nastolatek, który może pobić rekord NBA

Już niedługo Muresan i Bol mogą zostać zdetronizowani. Najwyższym koszykarzem NBA może zostać w przyszłości Olivier Rioux. Kanadyjczyk jest na oku drużyn najlepszej ligi świata już od 12. roku życia, a obecnie 19-latek rozpoczyna naukę na Uniwersytecie Florydy. Będzie tam występować w barwach drużyny Florida Gators.

Rioux mierzy aż 236 cm wzrostu i rzecz jasna gra jako środkowy. Nie jest być może najskuteczniejszym strzelcem, lecz w trakcie meczów popisuje się dużą liczbą zbiórek i bloków. Już niebawem może znaleźć się na oku najlepszych ekip z NBA, takich jak między innymi Cleveland Cavaliers, Miami Heat czy San Antonio Spurs, gdzie występuje Polak Jeremy Sochan.

Warto przy okazji wspomnieć, że to właśnie w drużynie Sochana gra drugi najwyższy obecnie zawodnik NBA. Francuz Victor Wembanyama to wschodząca gwiazda ligi, która mierzy aż 221 cm. Najwyższym grającym koszykarzem w NBA jest natomiast rodak Rioux, Zach Edey (224 cm). Daje mu to jednak „zaledwie" 11. miejsce w tabeli wszech czasów.

Suleiman Ali Nashnush – najwyższy zawodowy koszykarz w historii

Najwyższym zawodowym koszykarzem w historii bez cienia wątpliwości był Suleiman Ali Nashnush. Urodzony w 1943 roku w Libii zawodnik (dokładna data nieznana), w momencie gdy był jeszcze zawodowym koszykarzem, mógł pochwalić się wzrostem na poziomie 239 cm. Ostatecznie osiągnął dokładnie 244,9 cm wzrostu! Jest jedną z zaledwie 29 potwierdzonych osób, których wzrost przekroczył 240 cm.

Nashnush był zawodowcem, a nawet miał okazję reprezentować kadrę narodową Libii, lecz przygodę z koszem musiał skończyć szybko. W wieku 17 lat przeszedł również operację, która zahamowała dalszy wzrost. Mimo wszystko w swoim kraju był celebrytą i próbował swoich sił w karierze aktorskiej.

Gigantyzm bardzo często idzie w parze z problemami zdrowotnymi i tak też było w przypadku Suleimana. Libijczyk zmarł 25 lutego 1991 na zawał serca. Miał wtedy 47 lub 48 lat.

