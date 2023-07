Nie musisz stresować się przykrym zapachem z ust

Za przykry zapach z ust (halitozę) głównie odpowiadają lotne związki siarki. By sobie z nim skutecznie poradzić, trzeba znaleźć przyczynę. Przede wszystkim odwiedź dentystę. Przykry zapach może pochodzić od zepsutych lub pokrytych kamieniem zębów. Zdarza się jednak, choć rzadko, że przyczyną nieświeżego oddechu są schorzenia laryngologiczne, gastrologiczne lub ogólnoustrojowe.

Zadbaj o higienę

Zęby trzeba szczotkować pastą zawierającą fluor co najmniej dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku. Szczotkowanie powinno trwać 2-3 minuty. Jeśli nie używasz szczoteczki elektrycznej, naucz się poprawnie myć zęby. Jako dzieci uczono nas, by szczoteczką robić kółeczka. I jest to sposób dobry dla czyszczenia zębów mlecznych, ale nie stałych. Młodzież i osoby dorosłe powinny nauczyć się wykonywania energicznego ruchu wymiatającego od nasady zębów w kierunku ich korony. Ponad to warto użyć specjalnej szczoteczki do języka. Osad na języku może być siedliskiem bakterii i przyczyną przykrej woni.

Bardzo ważne przestrzenie międzyzębowe

Zwykle o tym zapominamy, by dobrze wyczyścić przestrzenie międzyzębowe. To tam mogą zalegać resztki pokarmu. Są nie tylko przyczyną przykrego zapachu, ale także doprowadzają do psucia się zębów. By oczyścić przestrzenie międzyzębowe, możesz użyć nici dentystycznych lub nowoczesnych gumowych szczoteczek do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, np. SOFT-PICKS COMFORT FLEX z miętową nutą od marki GUM. Na koniec użyj płynu do płukania ust, aby usunąć bakterie z trudno dostępnych miejsc. Jeśli masz tendencje do osadzania się kamienia, zainwestuj w irygator do zębów.

Pij dużo wody

Picie odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia jest bardzo ważne dla kondycji całego organizmu. Jej zbyt mała ilość w diecie może też wpływać na świeżość oddechu. Picie wody pomaga w utrzymaniu nawilżonej jamy ustnej i zwiększa produkcję śliny, która naturalnie neutralizuje bakterie i zapobiega nieświeżemu oddechowi.

Unikaj niektórych produktów

Jesz na mieście, planujesz randkę lub bierzesz ze sobą lunch w pracy? Pamiętaj, że niektóre produkty spożywcze i napoje mogą przyczyniać się do nieświeżego oddechu. Jeśli chcesz uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w ciągu dnia, unikaj w swojej diecie produktów takich jak czosnek, cebula, pikantne potrawy, kawa i alkohol. Przykry zapach z ust powoduje też palenie papierosów.

Jeśli jednak zapomnisz lub zwyczajnie nie chcesz rezygnować z tych produktów, zawsze możesz wybrać jeden ze sposobów pozbycia się nieświeżego oddechu. Umycie zębów 30 minut po posiłku, wypłukanie ust odpowiednim płynem lub żucie gumy bez cukru może doraźnie pomóc zwalczyć nieprzyjemny zapach z ust. Szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych możesz zawsze mieć przy sobie.

Szkodliwe głodówki

Głodówki czy też długie przerwy od jedzenia nie tylko spowalniają metabolizm, ale także mogą być przyczyną nieprzyjemnego zapachu z ust. Głodzenie się może prowadzić do powstawania ketonów w organizmie, co może powodować nieświeży oddech. Kiedy ketony są wydalane przez płuca, mogą wpływać na zapach oddechu, nadając mu charakterystyczny i nieprzyjemny zapach. Zbilansowana dieta i regularne posiłki pomagają utrzymać równowagę pH w jamie ustnej, a co za tym idzie, zmniejszają ryzyko nieświeżego oddechu.

Nieprzyjemny zapach z ust może się też pojawić przy stosowaniu diety ketogenicznej. Na szczęście w tym przypadku ten objaw szybko mija.