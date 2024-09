Nie oszczędzaj na zdrowiu – nie musisz

Masz kilka opcji. Najtaniej zwykle poprosić o pomoc kogoś z rodziny, ale robisz to niechętnie, bo zaraz zaczną się niewygodne pytania o to, jak rozporządzasz swoimi wydatkami i „jak mogłeś dopuścić do takiej sytuacji?!” Możesz pożyczyć pieniądze od samego siebie, czyli skorzystać z zaliczki na pensję, chyba że takiego rozwiązania twój pracodawca nie przewiduje.–! Wtedy jednak z pomocą przychodzi nowy produkt finansowy – pre-pensja.

Zamiast zagryzać zęby, wylecz je

O ile osoba dorosła jest w stanie jakoś wytrzymać „do pierwszego”, o tyle dzieciom może być znacznie ciężej. Poza tym żaden rodzic nie chce patrzeć na cierpienie swojej pociechy. Dziewięcioletni syn przyszedł do ciebie, skarżąc się na silny, pulsujący ból zęba? Oczywiście możesz próbować złagodzić ból, przykładając zimny kompres czy podając dziecku tabletki przeciwbólowe, ale doskonale wiesz, że to tylko tymczasowe rozwiązanie. W końcu i tak czeka was wizyta u dentysty. Wysłużona plomba wypadła, pozostała głęboka dziura i ból. Najpewniej konieczne będzie jej wyczyszczenie i ponowne zaplombowanie. Do tego dochodzi znieczulenie i wykonanie zdjęcia RTG. W sumie może się zebrać dość spora suma, jak na jedną wizytę, ale… Dziecko źle sypia, nie może jeść, trudno jest mu się skupić na nauce, a nawet na zabawie. Czy będziesz oszczędzać na zdrowiu synka? Nie ma takiej opcji. A pieniądze? Tu z pomocą przychodzi Pre-pensja. To produkt finansowy dedykowany tym, którzy otrzymują stałe wynagrodzenie.

Nagły i pilny wydatek

Potrzebujesz pieniędzy na już – to jasne. Przecież nie powiesz dziecku, że musi zaczekać 5 dni do wypłaty. Pamiętając o tym, że każdy dzień zwłoki z pójściem do dentysty, to kolejny dzień prawdziwych katuszy dla twojej pociechy, zostaw wszystko, co aktualnie robisz i usiądź do komputera. Wejdź na stronę www.patento.pl i złóż wniosek o Pre-pensję. Dzięki temu natychmiast otrzymujesz wybraną kwotę na swoje konto (maksymalnie do 30 proc. wartości twojej wypłaty). Takie wsparcie finansowe otrzymasz nawet na 10 dni przed wpłynięciem twojej pensji. Wystarczy zarejestrować konto, podać wymagane dane (spokojnie, są całkowicie bezpieczne) i zalogować się na własne konto bankowe przez specjalny system (nikt nie jest w stanie dostać się do niego, bo jest chroniony). Na zwrot środków masz ok. 5 dni od momentu kiedy zwykle otrzymujesz wypłatę.

Bez stresu i bez bólu

Cały proces odbywa się online. Nie interesują cię dojazdy ani związane z nim koszty podróży. Nie tracisz też swojego cennego czasu. Korzystając z Pre-pensji możesz wybrać pakiet 200 zł (przy Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania, RRSO, równej 0 proc.) lub pakiet 300 zł, 500 zł czy 1000 zł (te trzy pakiety możesz ze sobą łączyć, jak ci tylko podoba). Jeśli pożyczasz pieniądze na krótko, to zawsze RRSO jest wysokie. Jednak w przypadku Pre-pensji w wysokości 1000 zł, w praktyce oddasz tylko 1045 zł. (Odsetki wyniosą 0 proc., a prowizja 4,5 proc., co daje RRSO 192,71 proc. - jest wysokie, bo umowa jest tylko na 15 dni, ale i tak całkowity koszt pre-pensji w kwocie 1000 zł to 45zł). A teraz wyobraź sobie, że właśnie wychodzisz z synem z gabinetu stomatologicznego. Chłopczyk jest radosny, wreszcie ma apetyt i dobrze śpi. Znów wróciła mu energia do działania, nic go nie boli ani nie dekoncentruje w szkole czy przy odrabianiu lekcji. Twój syn wiedzie beztroskie życie bez bólu, a ty – bez niepotrzebnego stresu.

