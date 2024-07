Nie wiesz, jakie studia wybrać? Sprawdź ofertę Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – aż 6 nowych kierunków!

W odpowiedzi na współczesne problemy i wyzwania na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie pojawiły się nowe kierunki studiów. Sprawdź ofertę uczelni! Nawet jeśli wciąż nie wiesz, jaką ścieżkę rozwoju wybrać, masz szansę dowiedzieć się, jakie wymogi należy spełnić, by dostać się na dany kierunek, jaki jest jego program i w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze zawodowej.

Rekrutacja trwa!

Od 3 czerwca absolwenci szkół mogą ubiegać się o miejsce na studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Obecnie na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uczy się 6701 studentów [1] ! Pierwszy etap rekrutacji potrwa do 11 lipca br. Uczelnia oferuje kształcenie na 35 kierunkach studiów prowadzonych w języku polskim oraz na 7 kierunkach prowadzonych w języku angielskim. Na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie limit przyjęć to 2530 miejsc. Z kolei na studia niestacjonarne I stopnia w tym roku przyjętych może zostać 795 studentów. Warto zapoznać się z aktualną ofertą studiów krakowskiej uczelni, tym bardziej, że znalazło się w niej aż 6 nowości.

W tym roku rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia prowadzona jest aż na 6 nowych kierunkach. Studenci mogą aplikować na kierunki, takie jak:

Zapoznaj się z aktualną ofertą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych studiów magisterskich! Wejdź na stronę i wybierz własną ścieżkę rozwoju, zgodną z twoimi preferencjami.

Kierunki w języku angielskim

W ofercie Uniwersytetu Krakowskiego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie znajdują się także kierunki studiów prowadzone w języku angielskim, które oprócz wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze pozwalają także na rozwój umiejętności językowych, a w efekcie zwiększają szansę na zdobycie zatrudnienia za granicą. Lista kierunków w języku angielskim obejmuje:

Agriculture,

Interdisciplinary Bioeconomy Studies,

Environmental and Plant Biotechnology,

International Master of Horticultural Science,

Renewable Energy Sources and Waste Management,

Food Engineering,

Food Processing Safety and Quality.

Najpopularniejsze kierunki

Okazuje się, że ubiegłorocznej rekrutacji na krakowską uczelnię, największą popularnością wśród kandydatów na studia stacjonarne I stopnia cieszyły się następujące kierunki:

weterynaria (9,2 rej./miej.),

etologia i psychologia zwierząt (7,8 rej./miej.),

architektura krajobrazu (5,1 rej./miej.),

dietetyka (4,9 rej./miej.),

biotechnologia (4,4 rej./miej.).

1. Geoinformatyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)

Geoinformatyka, jak wskazuje nazwa, jest kierunkiem kształcenia, który łączy ze sobą elementy takich dziedzin jak: matematyka, informatyka, geodezja i nauki o Ziemi z informatyką. Na tym kierunku zdobędziesz bardzo pożądane na współczesnym rynku pracy umiejętności w zakresie przetwarzania danych geoprzestrzennych przy wykorzystaniu technik cyfrowych (w tym sztucznej inteligencji – uczenie maszynowe, sieci neuronowe), ich analizy i interpretacji. To z kolei pozwala na czytelne prezentowanie wyników, co może być wykorzystywane m.in. do monitorowania i przewidywania zmian w środowisku. Studenci zdobywają tu umiejętność programowania w językach: Python, C# czy JavaScript oraz wiedzę z zakresu baz danych. Dostępne na krakowskiej uczelni technologie komputerowe i aparatura są stale unowocześniane, aby studenci mogli pracować na najlepszej jakości sprzęcie. Kim mogą zostać po ukończeniu tego kierunku? Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w urzędach, agencjach ochrony środowiska, firmach geodezyjnych, budowlanych, w branży IT, analityce danych przestrzennych czy jako projektanci systemów GIS (systemy informacji geograficznej).

Studia inżynierskie I stopnia, 7 semestralne

Forma: Studia stacjonarne

2. Doradztwo i administracja rolnicza (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Program studiów na tym kierunku przygotowuje absolwenta do pracy w doradztwie rolniczym administracji okołorolniczej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak: podstawy produkcji roślinnej, technika rolnicza, technologia produkcji zwierzęcej, nawożenie roślin, ochrona roślin, zoohigiena i dobrostan zwierząt. W ramach fakultetów student może wybrać przedmioty prawnicze, ekonomiczne, społeczne i technologiczno-przyrodnicze. Oprócz ćwiczeń i wykładów studenci uczestniczą też w zajęciach terenowych i studyjnych (w instytucjach otoczenia rolnictwa). To dobry wybór w przypadku osób, które w przyszłości chciałyby współzarządzać biogospodarką, a finalnie mieć wpływ na wyższą jakość życia na wsi i bezpieczeństwo żywnościowe. Absolwenci mogą zostać specjalistami lub doradcami rolniczymi, a także mieć swoje gospodarstwo rolne, ziemię i nieruchomość rolną. Po ukończeniu doradztwa i administracji rolniczej można ubiegać się o zatrudnienie w handlu i usługach rolniczych, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, urzędach samorządu terytorialnego, inspekcjach lub założyć własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa.

Studia inżynierskie I stopnia, 7 semestralne

Forma: Studia stacjonarne

3. Agrobiologia (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Do kierunek dla m.in. absolwentów szkół o profilu biologicznym. Jego celem jest kształcenie kadry, która będzie kontrolowała jakość polskich i zagranicznych produktów rolnych. Studenci zostaną tu przygotowani do pracy w stacjach i firmach zajmujących się hodowlą roślin, co ma związek z bezpieczeństwem żywnościowym w kraju. Nowo przyjęte osoby będzie czekało wiele godzin w laboratorium, gdzie nauczą się wykonywać analizy m.in. biochemiczne, molekularne, mikrobiologiczne, z obszaru fizjologii roślin i zwierząt, kultur In vitro i wiele innych. Nauczą się analizy i interpretacji wyników przeprowadzanych doświadczeń. Taka wiedza i praktyka daje możliwość znalezienia pracy m.in. w laboratoriach kontrolujących jakość produktów rolniczych, hodowli roślin i związanych z ochroną środowiska. Cennym uzupełnieniem nauki są zajęcia terenowe i wizyty w instytucjach, które oferują również możliwość odbywania praktyk zawodowych, a potencjalnie mogących się stać miejscem pracy w przyszłości. Do wyboru są też przedmioty fakultatywne. Absolwenci uzyskują tu wykształcenie rolnicze, które upoważnia ich do nabycia gospodarstwa rolnego lub ziemi czy nieruchomości rolnej. Po ukończeniu studiów pracę można znaleźć m.in. w inspekcji fitosanitarnej i nasiennej oraz ochrony roślin, w instytucjach związanych z ochroną środowiska i przyrody, w ośrodkach doradztwa rolniczego, ale również w instytutach naukowych, firmach hodowlanych oraz w jednostkach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem siewnym.

Studia I stopnia – inżynierskie, 7 semestralne

Forma: Studia stacjonarne

4. Finanse i rachunkowość (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Osoby, które nie stronią od matematyki, a finanse i budżetowanie nie są im obce, z pewnością docenią przedmioty takie jak: rachunkowość w przedsiębiorstwach, ubezpieczenia, analiza ekonomiczna, contolling czy finanse. Finanse i rachunkowość to kierunek idealny dla osób, które chciałyby po studiach pracować z przedsiębiorstwach finansowych, audytowych i konsultingowych, banku, biurze rachunkowym, urzędzie czy instytucji samorządowej lub państwowej, prowadzić własną firmę internetową, znaleźć zatrudnienie w firmach niefinansowych np. w marketingu, kadrach czy na stanowisku kierowniczym. Warto nadmienić, że oprócz ścisłych przedmiotów, program studiów przewiduje także rozwój kompetencji miękkich (komunikacja społeczna, socjologa i psychologia pracy). Nie zabraknie też zajęć z zakresu cyberbezpieczeństwa i analizy dużych zbiorów danych.

Studia I stopnia – licencjackie, 6 semestralne

Forma: Studia stacjonarne

5. Ochrona bioróżnorodności (Wydział Leśny)

Absolwenci tego kierunku opuszczają mury uczelni z wiedzą na temat różnorodności organizmów, procesów przyrodniczych, znajomością gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Wiedzą jak prowadzić monitoring stanu populacji i siedlisk, a także w razie konieczności ingerencji – jak projektować zabiegi ochrony, utrzymania i odtwarzania populacji rzadkich okazów czy siedlisk przyrodniczych. Oprócz tego taka osoba umie prowadzić inwentaryzację gatunków i siedlisk, a także rozmawiać i negocjować w sytuacjach konfliktowych, w czym są pomocne umiejętności z socjologii, komunikacji społecznej czy znajomości prawa. To z pewnością pomoże absolwentom znaleźć zatrudnienie w instytucjach związanych z ochroną środowiska.

Studia I stopnia – licencjackie, 6 semestralne

Forma: Studia stacjonarne

6. Budownictwo (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)

Te studia przygotowują studentów z zakresu projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, hydrotechnicznego, ziemnego i komunikacyjnego. Podczas studiów uczy się wykorzystywać specjalistyczne program komputerowy, wspomagający projektowanie obiektów bądź inwestycji w obszarze budownictwa. Program obejmuje praktykę zawodową (320 godzin) i ćwiczenia terenowe. Po ukończeniu studiów może się ubiegać o państwowe uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie m.in. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej: drogowej, mostowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz inżynieryjnej wyburzeniowej. Po budownictwie studenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach wykonawczych, biurach projektowych, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych czy firmach deweloperskich. Absolwent może również prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe lub doradztwa technicznego, a także przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją materiałów budowlanych.

Studia inżynierskie I stopnia, 7 semestralne

Forma: Studia stacjonarne

Trwająca rekrutacja na studia II stopnia

Na studiach II stopnia Uniwersytet Rolniczy przygotował 150 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia i 120 miejsc na studiach niestacjonarnych II stopnia.

Terminy rekrutacji na studia II stopnia:

biologia stosowana, stacjonarne, II stopień: od 03.06.2024 do 16.07.2024

dietetyka, niestacjonarne, II stopnia: od 03.06.2024 do 20.08.2024

ekonomia, niestacjonarne, II stopień: od 03.06.2024 do 11.07.2024

ekonomia, stacjonarne, II stopień: od 03.06.2024 do 11.07.2024

technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia: od 03.06.2024 do 20.08.2024

Na naukę nigdy nie jest za późno!

Osoby, które mają już dyplom ukończenia studiów wyższych, a nawet pracują w swoim zawodzie – wciąż mogą kontynuować edukację na podobnym lub całkowicie innym kierunku. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oferuje studia podyplomowe dla absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. Do wyboru jest blisko 30 kierunków, dzięki którym można pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe kompetencje w wybranym obszarze. Wejdź na stronę i znajdź własną ścieżkę kariery.

