Nieustraszeni piloci będą… wodować w Gdyni

Po 5 latach przerwy, już za parę dni, na Skwerze Kościuszki w Gdyni odbędzie się kolejna edycja tej imprezy. Pierwsze zawody odbyły się w Wiedniu w 1992 roku. W 1997 roku odbyły się pierwsze zawody poza Austrią – w Niemczech i Szwajcarii. Dwa lata później zorganizowano pierwszy Konkurs Lotów Red Bull w Polsce. Jego gospodarzem był Poznań. Konkurs niezmiennie przyciąga rzesze uczestników i tłumy widzów na całym świecie.

Załogi musiały stworzyć projekt, a potem zbudować maszynę, która wzbije się w powietrze napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni. Nieustraszeni piloci zaprezentują przed publicznością efekty swojej pracy i podniebne możliwości maszyny. Polski rekord lotu wynosi ponad 28 metrów! Daleko mu jednak do światowych wyników - najdłuższy lot miał ponad 78 metrów i został ustanowiony w 2013 r. w Kalifornii.

i Autor: materiały prasowe

Każda drużyna zaprezentuje się przed startem. Szansę na zwycięstwo ma przede wszystkim ten zespół, który okaże się najbardziej kreatywny w żartobliwym podejściu do rywalizacji i lotu oraz wodowania. Każdy lot oceni jury, w którego składzie zasiądą znani i lubiani ze świata sportu, muzyki i mediów.

Bank Pekao S.A., który od wielu lat chętnie angażuje się w nowatorskie inicjatywy, został partnerem imprezy.

- Już za parę dni, 40 kreatywnych zespołów, weźmie udział w nieszablonowej rywalizacji i spróbuje poderwać do lotu skonstruowane własnoręcznie maszyny. Zapał do działania, pasja i zaangażowanie to postawy, które Pekao aktywnie wspiera. Bank od dawna angażuje się w ciekawe projekty, które odzwierciedlają ideę „Bierz życie za rogi”. Mamy przyjemność po raz kolejny być partnerem wydarzenia organizowanego przez markę Red Bull, która również zachęca do odważnych działań i przełamywania schematów. Życzymy powodzenia wszystkim śmiałkom, niech wygra najlepszy! - mówi Mikołaj Beda, Dyrektor ds. Zarządzania Wizerunkiem w Banku Pekao S.A.

Red Bull Konkurs Lotów to nie tylko zawody dla uczestników, ale również weekend atrakcji i niezapomnianej zabawy. W sobotę (17 sierpnia) zapraszamy na rozgrzewkę przed niedzielnym konkursem. Na plaży, odbędą się koncerty polskich artystów oraz pokazy lotnicze, w których wystąpią samoloty z floty The Flying Bulls oraz Łukasz Czepiela. Natomiast w niedzielę zapraszamy do strefy Banku Pekao S.A., zlokalizowanej przy Skwerze Kościuszki , gdzie będzie na Was czekało mnóstwo atrakcji.