Nowa pula biletów Promo od PKP Intercity

Najnowsza promocja PKP Intercity to nie tylko sposób na oszczędność, lecz także okazja do odkrycia nowych miejsc i zacieśnienia więzi z najbliższymi. Kontynuując starania o budowanie dobrych relacji, przewoźnik przygotował specjalną pulę biletów na kwietniowe przejazdy.

Jak skorzystać z promocji

Codziennie, od 4 do 26 kwietnia, na stronie internetowej www.intercity.pl//promobilet i w aplikacji mobilnej PKP Intercity będzie pojawiała się nowa pula promocyjnych biletów. Dzięki temu pasażerowie każdego dnia promocji będą mieli szansę na skorzystanie z usług PKP Intercity w atrakcyjnej cenie. Warto regularnie sprawdzać oferty i korzystać z dostępnych okazji.

Oferta – pierwsza klasa

Oferta promocyjna obejmuje również przejazdy w pierwszej klasie, co czyni podróże w wyższym standardzie bardziej przystępnymi. Co ważne, promocja łączy się z ulgami ustawowymi, dlatego studenci, seniorzy czy uczniowie podróżują jeszcze taniej:

studenci (ulga 51 proc.) – już od 9,31 zł w pociągach kategorii TLK i IC i od 24 zł w pociągach kategorii EIC i EIP,

seniorzy i uczniowie (ulga 37 proc.) – od 12 zł w pociągach kategorii TLK i IC i od 30,87 zł w kategoriach EIC i EIP.

Przewoźnik zachęca do regularnego sprawdzania oferty i korzystania z dostępnych okazji na stronie internetowej www.intercity.pl//promobilet i w aplikacji mobilnej przewoźnika, którą można pobrać w sklepach Google Play i App Store. Codziennie do 26 kwietnia PKP Intercity będzie wprowadzało nową pulę promocyjnych biletów.

W trosce o dobre relacje

Kwietniowa oferta promocyjna to doskonała okazja, by na nowo odkryć uroki podróżowania koleją i doświadczyć, jak blisko mogą być miejsca i osoby, do których tęsknimy. Tańsze bilety sprawiają, że taka podróż staje się prostsza i bardziej dostępna. W ramach kampanii „Dbamy o dobre relacje”, PKP Intercity chce podkreślić, że warto inwestować w dobre relacje i że podróż pociągiem to doskonały sposób na ich budowanie. Miejsca i ludzie, do których podróżujemy, znajdują się o krok od wyjścia z pociągu! PKP Intercity czeka na pokładzie, by pomóc zrealizować te podróże.

