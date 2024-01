Nowa złota moneta kolekcjonerska NBP z serii „Polskie banknoty obiegowe” – „Banknot o nominale 20 zł”

Posiadając auto, łatwo popełnić ten błąd. Kara to prawie 8,5 tys. zł!

Seria kolekcjonerska „Polskie banknoty obiegowe” upamiętnia banknoty zaprojektowane przez Andrzeja Heidricha w ramach serii „Władcy polscy”, które od 1995 r. znajdują się w Polsce w obiegu.

Wprowadzony do obiegu w czerwcu 2022 roku zestaw srebrnych monet „Polskie banknoty obiegowe” spotkał się z dużym uznaniem kolekcjonerów, co zainspirowało NBP do zainaugurowania w 2023 roku serii złotych monet kolekcjonerskich „Polskie banknoty obiegowe” bitych stemplem lustrzanym. W ramach tej serii, na prostokątnych monetach o wymiarach 50,00x25,00 mm prezentowane są stylizowane wizerunki banknotów będących obecnie w obiegu. Motywy znajdujące się na ich awersach i rewersach zostały oddane z najwyższą dbałością o detale.

Serię tę NBP rozpoczął emisją w czerwcu 2023 r. złotej monety „Banknot o nominale 10 zł”, przedstawiającej stylizowany wizerunek współczesnego banknotu obiegowego o nominale 10 zł.

Złota moneta kolekcjonerska NBP z serii: Polskie banknoty obiegowe – „Banknot o nominale 10 zł”

23 stycznia 2024 roku NBP wprowadzi do obiegu drugą złotą monetę z serii „Polskie banknoty obiegowe” – „Banknot o nominale 20 zł”, która będzie prezentowała stylizowany wizerunek współczesnego banknotu obiegowego o nominale 20 zł.

Jej projekt przewiduje, że na rewersie, w środkowej części, w ozdobnym medalionie widnieje portret króla Bolesława I Chrobrego. W tle napisów widać zarys romańskiego portalu. Z prawej strony portretu został umieszczony owal z fragmentami korony, a pod nim stylizowany dąb.

Zdjęcie: Rewers złotej monety kolekcjonerskiej „Polskie banknoty obiegowe - „Banknot o nominale 20 zł”

Na awersie, w środkowej części, został odwzorowany wizerunek srebrnego denara – monety z okresu panowania Bolesława I Chrobrego. Z lewej strony denara znajduje się wizerunek rotundy, powyżej widać owal z fragmentami korony. Z prawej strony został zaprezentowany wizerunek lwa wspiętego na wici roślinnej.

Zdjęcie: Awers złotej monety kolekcjonerskiej „Polskie banknoty obiegowe” - „Banknot o nominale 20 zł”

Seria złotych monet – przedstawiająca wizerunki banknotów

Serię „Polskie banknoty obiegowe” tworzą monety w kształcie prostokąta, przedstawiające stylizowane wizerunki współczesnych banknotów obiegowych, którymi posługujemy się w transakcjach dokonywanych każdego dnia.

– Do 31 grudnia 1994 r. wszyscy byliśmy „milionerami”, bo ceny i pensje były wyrażane nominalnie w milionach złotych. Dzień później nastąpiła denominacja złotego. 1 stycznia 1995 r. banknot o nominale 10 tys. zmienił się w monetę 1-złotową, a 1 mln zł w 100 nowych zł. Wartości nabrał nawet grosz. W 1995 r. do obiegu weszły banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł oraz 200 zł, natomiast banknot o nominale 500 zł został wprowadzony do obiegu w 2017 r. – przypomina historyk Jan Żaryn w folderze poświęconym emisji monety kolekcjonerskiej. Autorem projektów wszystkich banknotów z wizerunkami władców Polski był Andrzej Heidrich, nazywany „królem polskich banknotów”.

„Władcy polscy” i Andrzej Heidrich

Seria banknotów „Władcy polscy”, zaprojektowana przez Andrzeja Heidricha (1928-2019), w 2025 roku będzie obchodziła okrągłą, 30. rocznicę emisji. Autor serii swoją współpracę z Narodowym Bankiem Polskim rozpoczął znacznie wcześniej, bo już w 1960 r. Jak wspomina historyk Jan Żaryn, Andrzej Heidrich został wówczas zaproszony do zamkniętego konkursu na nowy banknot o nominale 1000 zł.

– Jego projekt oraz dwa inne zostały wyróżnione. Przez lata na zlecenie NBP wykonał dziesiątki szkiców i projektów banknotów, jednak dopiero w 1975 r. został wprowadzony do obiegu pierwszy banknot jego autorstwa – 500 zł z Tadeuszem Kościuszką – pisze Jan Żaryn. Sam autor, Andrzej Heidrich, z rozrzewnieniem wspominał wprowadzenie pierwszego banknotu według jego projektu: „Byłem solidnie wzruszony. Chwytałem się na tym, że płacąc nim czy obserwując innych ludzi, myślałem: to moje dzieło”.

Andrzej Heidrich zaprojektował dwie serie banknotów. Pierwsza z nich – „Wielcy Polacy” funkcjonowała w obiegu od 1975 do 1996 r. (projekty pochodziły z lat 1974-1993), druga „Władcy polscy” funkcjonuje w obiegu od 1995 r. do dziś (projekty banknotów pochodzą z 1994 r.).

Szczegółowe informacje o nowej monecie kolekcjonerskiej

Złota moneta kolekcjonerska „Polskie banknoty obiegowe”

· nominał: 20 zł

· metal: Au 999,9/1000

· stempel: lustrzany

· wymiary: 50,00 × 25,00 mm

· masa: 31,10 g

· brzeg (bok): gładki

· nakład: do 1500 szt.

· Autor projektu graficznego monety: Robert Kotowicz

· Emitent: NBP

· Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska SA

Banknoty i monety kolekcjonerskie NBP

W 2024 roku Narodowy Bank Polski będzie kontynuował także emisje w ramach serii monet kolekcjonerskich: „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”, „Polskie Termopile” i „Historia monety polskiej”. Wprowadzone zostaną także do obiegu kolejne monety kolekcjonerskie z serii zainaugurowanej w 2023 roku „W Polskę wierzę”.

Banknoty i monety kolekcjonerskie NBP są emitowane z myślą o upamiętnianiu ważnych wydarzeń, wspominaniu bohaterów, wybitnych postaci i autorytetów. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi także okazję do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Atrakcyjne rozwiązania techniczne i graficzne

Monety kolekcjonerskie wykonywane są ze złota i srebra i często są uatrakcyjniane poprzez dodanie elementów wykonanych z innych materiałów – np. bursztynu, krzemienia pasiastego czy szkła lub technik dodatkowych, np. nadruków wykonanych w technice tampondruku, druku UV, selektywnego złocenia czy matowania laserowego.

Banknoty kolekcjonerskie w związku z ich szczególnym charakterem różnią się od banknotów powszechnego obiegu bogatszą symboliką wizerunków postaci i wydarzeń, kompozycją i szczegółami tematycznymi.

Zakup wartości kolekcjonerskich NBP – stacjonarnie lub online

Banknoty i monety kolekcjonerskie NBP są emitowane z myślą o kolekcjonerach i numizmatykach. Może je nabyć każdy, kto chciałby wzbogacić swoją kolekcję lub dopiero ją stworzyć. To także atrakcyjny oryginalny pomysł na prezent. Zakupu emitowanych przez Narodowy Bank Polski wartości kolekcjonerskich można dokonać w sklepie internetowym kolekcjoner.nbp.pl lub w jednym z 16 Oddziałów Okręgowych NBP, które zlokalizowane są w każdym mieście wojewódzkim.

Informacje dotyczące zaplanowanego na 2024 rok harmonogramu emisji monet i banknotów kolekcjonerskich oraz szczegóły dotyczące dat, nominałów, wielkości emisji i specyfikacji technicznej są dostępne na stronie Narodowego Banku Polskiego w Planie emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych na 2024 r. Przypominamy, że plan może ulec zmianie, aktualne informacje publikowane są na stronie nbp.pl.