Nowe funkcje platformy e-zdrowie. Sprawdź, z czego już wkrótce skorzystasz!

Rekordowe liczby i nowe możliwości

Według danych Centrum e-zdrowia w 2024 roku w Polsce wystawiono aż 513,4 miliona recept, z czego ponad 97% to e-recepty. To więcej niż rok wcześniej – zarówno, jeśli chodzi o liczbę, jak i procent recept elektronicznych. Coraz popularniejsze są też e-wizyty. To pokazuje, że pacjenci chętnie wybierają wygodne i szybkie sposoby kontaktu z lekarzem. W najbliższym czasie planowany jest dalszy rozwój medycznych usług cyfrowych. Do 2026 roku mają być wprowadzane nowe narzędzia, które pomogą pacjentom jeszcze lepiej dbać o zdrowie. Rozwój platformy e-zdrowie jest możliwy dzięki wsparciu ze środków z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Dzięki nowym rozwiązaniom system staje się nowocześniejszy, a pacjenci zyskują lepszą opiekę. Wprowadzane e-usługi są tworzone z myślą o większej dostępności dla wszystkich pacjentów, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Nowoczesny system oznacza bezpieczeństwo, oszczędność czasu i lepszą jakość leczenia.

Dla rodziców

Wśród nowych e-usług dostępna będzie m.in e-karta ciąży, czyli nowoczesny, elektroniczny dokument, który zastąpi tradycyjną papierową kartę ciąży. Dokument będzie zawierać wszystkie dane dotyczące przebiegu ciąży: badania, wizyty, zalecenia lekarza oraz informacje o stanie zdrowia mamy i dziecka. Lekarze i położne będą mogli szybko sprawdzić konieczne dane, co znacznie ułatwi opiekę nad pacjentkami.

Podobnie będzie działać e-karta zdrowia dziecka. Znajdą się w niej wszystkie najważniejsze informacje od dnia narodzin dziecka: szczepienia, bilanse zdrowia, wizyty u pediatry i wyniki badań.

Obie e-karty będą dużym ułatwieniem zarówno dla rodziców, jak i personelu medycznego.

Profilaktyka i badania

Internetowe Konto Pacjenta (IKP), do którego dostęp ma każdy z obywateli, już dziś wspiera profilaktykę zdrowotną. Dzięki dostępnym usługom pacjenci mogą otrzymywać przypomnienia o zalecanych badaniach profilaktycznych, mają łatwy dostęp do historii swojego zdrowia oraz mogą śledzić postępy leczenia w jednym miejscu. To znacznie ułatwia dbanie o zdrowie na co dzień. Teraz dodatkowo pojawi się nowa funkcja: e-zlecenia na badania. System sam skieruje pacjenta na odpowiednie badania, a wyniki trafią bezpośrednio na IKP. Wszystkie dane będą archiwizowane, dzięki czemu lekarze różnych specjalizacji będą mogli mieć do nich dostęp i uzyskać pełniejsze informacje na temat stanu zdrowia pacjenta, jego historii i zaplanować stosowne leczenie bez konieczności powielania badań.

Lepiej dopasowane leczenie

Nowe narzędzia pomogą też osobom z chorobami przewlekłymi, np. hemofilią. W przypadku chorób rzadkich, rozwijane są narzędzia umożliwiające personalizację terapii, bieżące monitorowanie stanu zdrowia oraz lepszą koordynację działań medycznych. Dzięki temu leczenie może być lepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, a lekarze mają lepszy obraz sytuacji zdrowotnej danej osoby.

Z kolei w onkologii rozwijane są systemy wspierające opiekę koordynowaną – zbierające dane medyczne i ułatwiające współpracę różnych specjalistów. Takie podejście pozwala skracać czas stawiania diagnozy, kompleksowo planować leczenie nowotworów i poprawiać jakość opieki. Nowoczesne technologie stają się wsparciem w walce z chorobami przewlekłymi, a przy tym zwiększają komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

Jakie są korzyści dla pacjentów?

Cyfrowe rozwiązania to ważna zmiana w ochronie zdrowia. Dzięki nim pacjenci mogą sprawdzić informacje o stanie swojego zdrowia i lepiej o nie dbać. Niezależnie od miejsca zamieszkania mają łatwiejszy, zdalny kontakt z przychodnią i lekarzami, dzięki czemu czują się bezpieczniej. Dzięki cyfryzacji także system zdrowia działa sprawniej. To wygodne, szybkie i bezpieczne, a Pacjenci mogą liczyć na lepszy kontakt z lekarzem. Dane są bezpieczne i chronione zgodnie z przepisami o prywatności (RODO).

Nowoczesne E-usługi

Rozwój platformy e-zdrowie możliwy jest dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Jego celem jest wsparcie cyfryzacji Polski w latach 2021-2027 m.in. poprzez zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa czy właśnie rozwój zaawansowanych e-usług publicznych. Program FERC jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju.

Więcej informacji o nim można znaleźć na stronie www.rozwojcyfrowy.gov.pl.