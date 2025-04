Nowe otwarcie targów Dom, Ogród i Ty! W Targach Kielce znajdziesz inspiracje dla domu i ogrodu oraz skorzystasz z porad architektów

Klasyczna siła inspiracji – dom, ogród i wnętrza

Wiosenna wystawa dostarczy to, co od lat stanowi fundament targów Dom, Ogród i Ty – czyli bogatą ofertę produktów do domu, ogrodu i wnętrz. Odwiedzający znajdą tu wszystko, co potrzebne do budowy, remontu i aranżacji przestrzeni – od materiałów budowlanych, przez wyposażenie wnętrz, po meble ogrodowe, narzędzia i dekoracje. Szczególnym zainteresowaniem cieszyć się będą nowoczesne rozwiązania technologiczne: inteligentne systemy domowe, ekologiczne źródła energii, roboty koszące, mobilne sauny czy nowoczesne żaluzje ogrodowe. Na miłośników zieleni czekać będzie szeroka oferta roślin, sadzonek, krzewów i drzewek ozdobnych – idealna okazja, by ożywić swój ogród na wiosnę.

Gwiazdy na Targach Dom, Ogród i Ty – spotkaj znanych ekspertów na żywo

Tegoroczna edycja Targów Dom, Ogród i Ty w Targach Kielce przyciąga nie tylko bogatą ofertą wystawców, ale także obecnością wyjątkowych gości specjalnych. Na scenie targowej pojawią się Darek Stolarz – znany projektant mebli i stolarz z programów telewizyjnych, Magda Motrenko – autorka popularnego kanału „Wnętrza Zewnętrza” i Marek Jezierski – znany dziennikarz i prowadzący program „Rok w ogrodzie”. Każdego dnia wydarzenia odwiedzający będą mieli okazję osobiście spotkać Marka Jezierskiego, porozmawiać z nim, a także uzyskać cenne porady dotyczące ogrodu, działki czy domowej uprawy warzyw i kwiatów. Darek Stolarz poprowadzi z kolei warsztaty stolarskie, podczas których zaprezentuje techniki pracy z drewnem i podzieli się swoją wiedzą z uczestnikami. Magda Motrenko obecna będzie w sobotę, pierwszego dnia targów, gdzie opowie o trendach w aranżacji przestrzeni zewnętrznych i udzieli praktycznych porad dotyczących ogrodów, balkonów i tarasów. Całą trójkę będzie można spotkać osobiście – porozmawiać, zdobyć autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie. To niepowtarzalna okazja, by czerpać inspirację prosto od ekspertów i pasjonatów. Swoją obecność potwierdził też Arkadiusz Moryto – zawodnik Industrii Kielce i Reprezentacji Polski w piłce ręcznej.

Strefa Sztuki – wyjątkowa przestrzeń artystyczna podczas targów DOM, OGRÓD i TY

Targi DOM, OGRÓD i TY w Kielcach zyskają w tym roku wyjątkowy wymiar dzięki obecności Strefy Sztuki – przestrzeni, w której twórczość świętokrzyskich artystów spotyka się z publicznością. W dniach 26–27 kwietnia 2025 roku Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki oraz Fundacja im. Michała Zduniaka zaprezentują prace malarskie, graficzne, rzeźbiarskie i użytkowe. Do współtworzenia tej artystycznej strefy zaproszono także inne instytucje i środowiska – m.in. Związek Artystów Rzeźbiarzy, ZPAF, PSEP oraz galerie sztuki i fundacje o profilu kulturalnym. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty ceramiczne, malarskie, sitodrukowe i wiele innych, skierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci. Strefa Sztuki stanie się miejscem żywej wymiany twórczej i integracji środowiska artystycznego z mieszkańcami regionu oraz odwiedzającymi targi gośćmi.

Wernisaż prac Sławomira Micka „Dzwony”

Już 26 kwietnia przestrzenie Targów Kielce zamienią się w scenę dla niezwykłego wydarzenia artystycznego – wernisażu rzeźbiarskiego Sławomira Micka. Podczas targów Dom, Ogród i Ty zaprezentowane zostanie najnowsze dzieło kieleckiego artysty – pięć monumentalnych instalacji wykonanych z odzyskanych przemysłowych dzwonów. Każda z nich niesie własną historię, emocję i przesłanie, tworząc razem spektakularną opowieść o duchowości, pamięci i ludzkich doświadczeniach. Wernisaż będzie formą performensu – z udziałem lektora, muzyki oraz dzwonników, których działania dopełnią artystyczny przekaz. Tłem dla rzeźb staną się wielkoformatowe obrazy prof. Małgorzaty Bieleckiej. Wernisaż odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 10:00 w Hali nr 5 Targów Kielce.

I Salon Domów Modułowych – przyszłość budownictwa na wyciągnięcie ręki

Jedną z najważniejszych nowości tegorocznej edycji będzie I Salon Domów Modułowych. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie szybkimi, ekologicznymi i nowoczesnymi technologiami budownictwa mieszkaniowego. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną kompleksowe rozwiązania z zakresu prefabrykacji – od gotowych modułów mieszkalnych, przez domki mobilne, po nowoczesne technologie energooszczędne i systemy inteligentnego zarządzania domem. Zwiedzający będą mogli porównać oferty producentów, zobaczyć gotowe moduły i skonsultować się z ekspertami. To przestrzeń, w której innowacja spotyka się z funkcjonalnością, a marzenie o szybkim i wygodnym domu może przerodzić się w realny projekt.

I Świętokrzyski Kongres Architektów i Projektantów Wnętrz – przestrzeń dla profesjonalistów

Po raz pierwszy w historii targów odbędzie się również Świętokrzyski Kongres Architektów i Projektantów Wnętrz, który zgromadzi czołowych przedstawicieli branży projektowej. W programie znajdą się panele dyskusyjne, wykłady, prezentacje trendów i innowacyjnych rozwiązań, a także networking branżowy. To doskonała okazja do wymiany wiedzy, poznania nowych kierunków w aranżacji przestrzeni oraz zainspirowania się najlepszymi praktykami z rynku.

Wydarzenia towarzyszące – jeszcze więcej możliwości

Równolegle z targami Dom, Ogród i Ty odbędą się trzy inne wydarzenia towarzyszące, które znacząco poszerzają tematyczną ofertę targów:

CAMPER & TRAVEL – Targi Caravaningu i Turystyki Aktywnej – idealna przestrzeń dla miłośników podróży, camperów, przyczep kempingowych i aktywnego wypoczynku. Od 25 do 27 kwietnia w halach spotkają się pasjonaci karawaningu, firmy produkujące pojazdy i przyczepy, ale także sprzęt biwakowy. To także doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami w turystyce kamperowej oraz aktywnego wypoczynku.

Expo2Bee – Ogólnopolskie Targi Pszczelarskie – wydarzenie dedykowane pasjonatom pszczelarstwa, ekologicznego stylu życia i naturalnych produktów. Na targach zaprezentują się firmy oferujące maszyny, akcesoria pszczelarskie, miód, kosmetyki na bazie produktów pszczelich, usługi związane z apiterapią oraz domki do apiterapii. Dodatkowo, odbędą się wykłady na temat zastosowań tych produktów w kosmetyce, zdrowym żywieniu i zabiegach wellness&spa.

SLOWTRAVEL – Targi Turystyki Zdrowotnej – prezentacja ofert sanatoriów, uzdrowisk, turystyki regeneracyjnej i zdrowotnej z całej Polski. Targi Turystyki Zdrowotnej SlowTravel to przestrzeń, w której goście będą mogli zapoznać się z najlepszymi ofertami agroturystycznymi z województwa świętokrzyskiego. Wydarzenie to idealna okazja do znalezienia inspiracji na spędzenie czasu w sposób zgodny z naturą, z dala od zgiełku wielkich miast.

Spotkajmy się w Targach Kielce!

Targi Dom, Ogród i Ty to wyjątkowe połączenie inspiracji, wiedzy i relaksu. Niezależnie od tego, czy budujesz dom, planujesz remont, szukasz ogrodowych nowości czy po prostu chcesz spędzić inspirujący weekend 26–27 kwietnia 2025 roku to Targi Kielce są miejscem, którego nie możesz przegapić. Współorganizatorami Świętokrzyskiego Kongresu Architektów i Projektantów jest portal „Gotowe do Zamieszkania”. Więcej informacji o programie i wystawcach na stronie organizatora.