Nowe zdjęcia ataku zimy w Polsce! Wczoraj śnieżyce, dziś koszmar na drogach! Ostrzeżenie meteorologów

Gołoledź na drogach, marznące opady! Meteorolodzy ostrzegają kierowców. Wiemy, gdzie będzie najgorzej

Atak zimy daje nam się w ten weekend we znaki! Niczym na sławnym rysunku Marka Raczkowskiego śnieg ucieszył narciarzy, a zasmucił drogowców. Strażaków i kierowców też. Straż naliczyła wczoraj, w sobotę 21 stycznia, aż 4,5 tysiące interwencji w całym kraju związanych ze śnieżycami. Najgorzej było w Małopolsce, ale i na Mazowszu, którego mieszkańcy obudzili się z ogromnymi zaspami za oknami. Trudno było również na Podkarpaciu. Mnożyły się stłuczki i wypadki. Niestety, to nie koniec drogowego koszmaru. Lepiej zostać w domu, bo nawet jeśli my jesteśmy mistrzami kierownicy, inni nierzadko zapominają nawet o zmianie opon na zimowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i gołoledzią. Najgorzej ma być na wschodzie kraju!

Trudna sytuacja na drogach także 22 stycznia: "Opady śniegu, na wschodzie miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz"

Na stronie IMiGW czytamy: "Opady śniegu, na wschodzie miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz oraz przejściowo marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od -2°C, -1°C na południu i północnym wschodzie do 3°C na Pomorzu Zachodnim i nad morzem. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, północno-wschodni, będzie powodował zawieje śnieżne. (..) Miejscami opady śniegu, głównie w centrum i na zachodzie kraju. Na wschodzie opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Na południowym wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany i porywisty, wschodni i północno-wschodni".

Warunki drogowe 22 stycznia 2023 roku. "Bardzo śliskie drogi, chodniki, tory"

"Groźne zjawiska w dzień: Opady marznące na wschodzie kraju. Skutki: Utrudnienia komunikacyjne: bardzo śliskie drogi, chodniki, tory, pasy startowe, oblodzenie linii napowietrznych mogące powodować ich zrywanie, uszkodzenia drzewostanu liczne złamania gałęzi, oblodzenie statków powietrznych w locie oraz na powierzchni ziemi, powodujące trudności komunikacyjne, opóźnienia lotów i niebezpieczeństwo wypadku, oblodzenie statków oraz infrastruktury portowej, utrudnienia w działaniu turbin wiatrowych, ryzyko licznych kontuzji i złamań".

Kierowcy🚘i piesi uwaga❗ Ślisko⚠ Miejscami obserwowane są i w kolejnych godzinach nadal lokalnie prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.❗ pic.twitter.com/kLivQktNjs— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 21, 2023

Dla porównania gołoledź pokryta śniegiem, na zimowkach oczywiście 😜 pic.twitter.com/4Sb2lCpwsQ— Piotr Rabiega (@PiotrRabiega) January 18, 2023

