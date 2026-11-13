Nowy sezon na mazowieckich scenach

Nowy sezon artystyczny na Mazowszu startuje z wyraźnie zarysowaną ideą. Instytucje kultury prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego nie proponują wyłącznie kolejnych premier. Opera sięga po wielkie emocje i tematykę aktualną, teatr muzyczny przypomina legendy polskiej sceny, zaś teatr dramatyczny wraca do korzeni mazowieckiej tożsamości i stawia na klasykę, która nie przestaje zadawać ponadczasowych pytań.

– Przed nami sezon premier, jubileuszy i wielkich nazwisk. Od Moliera po Millera, od Purcella po Fogga. Kolejne miesiące spotkań z teatrem, muzyką i kulturą na mazowieckich scenach. Nasze placówki przypominają, że choć zmieniają się czasy, dekoracje i artystyczne języki, niezmienne pozostają pytania o prawdę, wolność i ludzkie wybory. Zachęcam do odwiedzania naszych instytucji kultury, każdy znajdzie coś dla siebie – zapowiada marszałek Adam Struzik.

Barok, gwiazdy i muzyczne odkrycia

Nowy sezon w Warszawskiej Operze Kameralnej zapowiada się pełen premier, barokowych arcydzieł i projektów łączących tradycję ze współczesnością. Rok artystyczny zainaugurowała premiera „Mask of Might” – widowiska stworzonego przez sir Davida Pountneya do muzyki Henry’ego Purcella. Ten wybitny reżyser powróci 3 grudnia z premierą „Serenady zbrodni”, opery inspirowanej burzliwymi losami Alessandra Stradelli.

Obok trwającego do 8 grudnia Festiwalu Oper Barokowych z muzyką Vivaldiego i Händla do programu wraca „Bal w operze” z muzyką i udziałem Leszka Możdżera, a w marcu pojawi się musical „Cicho sza…” z muzyką Włodka Pawlika.

Ważnym elementem sezonu pozostanie także współpraca z Konserwatorium im. Giuseppe Martucciego w Salerno, dzięki której warszawska publiczność spotka młodych artystów z Włoch. Nie zabraknie również wyjątkowych wydarzeń koncertowych. 22 listopada na Zamku Królewskim wystąpi Bruno de Sá z recitalem „SOPRANISTI”, 6 stycznia odbędą się koncerty „Kolędy z MACV” w aranżacjach Krzysztofa Herdzina. Na 17 stycznia zaplanowano koncert noworoczny z udziałem Duo Rossini, natomiast 14 marca – koncert pasyjny z muzyką Jerzego Maksymiuka skomponowany specjalnie na zamówienie WOK.

Kolejną propozycją jest musical Jerzego Wołosiuka „Gdzie jest Róża”. W lekkiej, pełnej humoru i tajemnic formie łączy przygodę, kryminał, baśń i współczesny teatr muzyczny. Dynamiczna muzyka, wyraziste postaci i świat legend tworzą opowieść o pamięci, wyobraźni i sile historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Realizacja spektaklu przez Warszawską Operę Kameralną jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Spektakl będzie można obejrzeć 25 listopada w Basenie Artystycznym Warszawskiej Opery Kameralnej.

– „Gdzie jest Róża” to muzyczna podróż inspirowana mazowieckimi legendami, przygotowana z okazji 500-lecia włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. To okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważna jest nasza regionalna tożsamość i jak wiele fascynujących opowieści kryje się w historii miejsc, które znamy od zawsze – podkreśla Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Pamięć, rodzina i edukacja

Program Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury został skonstruowany tak, aby każdy widz mógł odnaleźć w nim coś dla siebie. Powróci spektakl „Niezapomniany Fogg” w reżyserii Anny Wieczur. Teatr ponownie odwiedzi też Soleczniki i Wilno, przypominając postacie patrona swojej sceny i Mieczysława Fogga. Powraca również energiczna „Księżna Chicago”, nie zabraknie też propozycji dla najmłodszych. Spektakle „Dzikie łabędzie” i „Mała syrenka”, inspirowane twórczością Hansa Christiana Andersena, mają szansę stać się jednymi z najpopularniejszych rodzinnych wydarzeń sezonu. Ważne miejsce zajmą również „Koncert Noworoczny” w Filharmonii Narodowej i „Królewski Koncert w Dniu Kobiet” na Zamku Królewskim.

Klasyka w sercu Warszawy

Warto odwiedzić jedną z najbardziej prestiżowych scen dramatycznych w Polsce, czyli Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Już pierwsze przedstawienie jest zapowiedzią wyjątkowo interesującego roku. „Czarownice z Salem” Arthura Millera należą do tych dramatów, które za każdym razem brzmią inaczej, ponieważ rzeczywistość wciąż dopisuje do nich nowe znaczenia.

Autor: Mazovia/ Materiały prasowe

Niezwykle ciekawie zapowiada się styczniowa prapremiera „Akropolis naszego” Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Anny Wieczur. Spektakl będzie próbą przyjrzenia się jednemu z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego teatru i przypomni twórczość Jerzego Grotowskiego oraz Józefa Szajny. To kolejny dowód na to, że Teatr Polski nie ogranicza się do prezentowania klasyki, ale podejmuje również refleksję nad polskim dziedzictwem teatralnym. W okresie Bożego Narodzenia teatr zaprasza na familijny spektakl świąteczny. Rozbudowana wersja „Choinki z panem Andersenem” Janusza Majcherka w reżyserii Anny Skuratowicz. Szczególnym wydarzeniem będzie marcowa wizyta Comédie-Française z „Pokojówkami” Jeana Geneta.

Placówka organizuje też warsztaty, festiwale młodzieżowe i cykle spotkań z twórcami. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, Festiwal Teatrów Młodzieżowych, platforma „W labiryncie teatru” czy popularne spotkania z twórcami pokazują, że współczesny teatr coraz częściej staje się miejscem dialogu i budowania kompetencji kulturowych.

Kotwica tożsamości

Historię i współczesność będzie łączyć również Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Marek Mokrowiecki, dyrektor i reżyser, przygotował program zakorzeniony w regionalnej tożsamości, ale jednocześnie otwarty na uniwersalne pytania o człowieka i jego miejsce w świecie. W planach placówki jest też „Świętoszek” Moliera w reżyserii Tomasza Grochoczyńskiego – wieloletniego pedagoga i byłego dyrektora płockiego teatru. Na listopad zaplanowano „Wesele na Kurpiach” – gościnne widowisko sceniczne ks. Władysława Skierkowskiego, realizowane we współpracy z amatorskimi zespołami folklorystycznymi. Jak co roku 17 grudnia, w rocznicę śmierci Władysława Broniewskiego, odbędzie się happening znany z tradycji recytacji wierszy poety przez aktorów przed pomnikiem poety. W ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich odbędzie się spektakl „Cudowna terapia” w reżyserii trojga płockich aktorów: Pauli Stępczyńskiej, Adama Gradowskiego i Szymona Cempury. Szczególnym wydarzeniem będzie jubileuszowe przedstawienie „Opowieści wigilijnej” w reżyserii Rafała Sisickiego.

Cały artykuł dostępny jest w Piśmie Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze. serce Polski” 10/2026