Od 58 mln do blisko 170 mln zł przychodów. Jak wrocławska firma OZE urosła w kilka lat

Nasz Prąd – wrocławska firma OZE szybko zwiększa skalę działalności

Założona we Wrocławiu spółka dostarcza, montuje i serwisuje instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii. Działając od 2019 r., spółka rozwinęła segment instalacji domowych, a obecnie realizuje duże projekty komercyjne i publiczne.

58,1 mln zł, ponad 100 mln zł i 169,9 mln zł. Liczby pokazują tempo wzrostu

Sprawozdania finansowe pokazują realne tempo skalowania biznesu.

W 2023 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 58,1 mln zł.

W 2024 r. przychody osiągnęły poziom 101 mln zł.

W 2025 r. odnotowano rekordowy wynik przychodu 169,9 mln zł.

Utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu towarzyszy efektywność kosztowa i brak strat na poziomie operacyjnym.

Za wzrostem stoją nie tylko instalacje fotowoltaiczne

Od 2019 r. firma zrealizowała ponad 25 000 instalacji OZE. Pozytywne opinie o Nasz Prąd od inwestorów indywidualnych zbudowały fundament pod dalszą ekspansję. Obecnie spółka intensyfikuje działania w obrębie magazynów energii oraz obsługę kontraktów B2B i zamówień publicznych, stając się generalnym wykonawcą złożonych inwestycji.

Wrocławskie zaplecze rośnie razem z firmą

Dynamiczny rozwój wymaga odpowiednich struktur. W 2025 r. zespół Nasz Prąd liczył już 143 osoby (wobec 52 osób rok wcześniej). Centrala we Wrocławiu kontroluje logistykę i stany magazynowe. Spółka inwestuje w technologię, flotę, cyberbezpieczeństwo oraz autorskie systemy CRM. Prace w terenie realizuje natomiast około 30 własnych ekip montażowych. Spółka koordynuje złożone technologicznie i formalnie inwestycje na wielu obiektach jednocześnie. Dowodem są m.in. modernizacja 18 budynków w Suwałkach (wartość kontraktu 8,91 mln zł) czy realizacja instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii w Golinie (wartość umowy 16 mln zł). Od 2025 r. firma pozyskała ponad 20 zamówień publicznych na realizację inwestycji o łącznej wartości ponad 55 mln zł.

Co dalej z firmą Nasz Prąd?

Rozwój organizacji będzie koncentrował się na segmencie magazynów energii dla prosumentów i intensyfikacji udziału w przetargach publicznych.