Od 58 mln do blisko 170 mln zł przychodów. Jak wrocławska firma OZE urosła w kilka lat

Nasz Prąd S.A.
2026-09-22 11:05 Materiał sponsorowany

Blisko 170 mln zł przychodów na koniec 2025 roku wobec 58,1 mln zł zaledwie dwa lata wcześniej – te dane finansowe najlepiej obrazują dynamikę rozwoju wrocławskiej spółki Nasz Prąd S.A. Skokowy wzrost to efekt udanego przejścia od realizacji domowych mikroinstalacji do dużych projektów samorządowych.

Flota furgonetek firmy Nasz Prąd S.A. obok farmy fotowoltaicznej. O sukcesie wrocławskiej spółki przeczytasz na SE.
Autor: Nasz Prąd S.A./ Materiały prasowe

Nasz Prąd – wrocławska firma OZE szybko zwiększa skalę działalności 

Założona we Wrocławiu spółka dostarcza, montuje i serwisuje instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii. Działając od 2019 r., spółka rozwinęła segment instalacji domowych, a obecnie realizuje duże projekty komercyjne i publiczne. 

58,1 mln zł, ponad 100 mln zł i 169,9 mln zł. Liczby pokazują tempo wzrostu 

Sprawozdania finansowe pokazują realne tempo skalowania biznesu. 

  • W 2023 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 58,1 mln zł. 
  • W 2024 r. przychody osiągnęły poziom 101 mln zł.  
  • W 2025 r. odnotowano rekordowy wynik przychodu 169,9 mln zł. 

Utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu towarzyszy efektywność kosztowa i brak strat na poziomie operacyjnym. 

Za wzrostem stoją nie tylko instalacje fotowoltaiczne 

Od 2019 r. firma zrealizowała ponad 25 000 instalacji OZE. Pozytywne opinie o Nasz Prąd od inwestorów indywidualnych zbudowały fundament pod dalszą ekspansję. Obecnie spółka intensyfikuje działania w obrębie magazynów energii oraz obsługę kontraktów B2B i zamówień publicznych, stając się generalnym wykonawcą złożonych inwestycji. 

Wrocławskie zaplecze rośnie razem z firmą 

Dynamiczny rozwój wymaga odpowiednich struktur. W 2025 r. zespół Nasz Prąd liczył już 143 osoby (wobec 52 osób rok wcześniej). Centrala we Wrocławiu kontroluje logistykę i stany magazynowe. Spółka inwestuje w technologię, flotę, cyberbezpieczeństwo oraz autorskie systemy CRM. Prace w terenie realizuje natomiast około 30 własnych ekip montażowych. Spółka koordynuje złożone technologicznie i formalnie inwestycje na wielu obiektach jednocześnie. Dowodem są m.in. modernizacja 18 budynków w Suwałkach (wartość kontraktu 8,91 mln zł) czy realizacja instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii w  Golinie (wartość umowy 16 mln zł). Od 2025 r. firma pozyskała ponad 20 zamówień publicznych na realizację inwestycji o łącznej wartości ponad 55 mln zł. 

Co dalej z firmą Nasz Prąd?

Rozwój organizacji będzie koncentrował się na segmencie magazynów energii dla prosumentów i intensyfikacji udziału w przetargach publicznych.

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