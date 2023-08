ORLEN buduje farmę wiatrową na Bałtyku

Wyniki Lotto z 01.08.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Prace nad Baltic Power, czyli pierwszą polską farmą wiatrową idą pełną parą. W 2024 r. na pełnym morzu rozpocznie się budowa fundamentów pod wiatraki. W przyszłym roku ruszy także budowa bazy serwisowej w Łebie, z której w przyszłości ruszać będzie transport personelu serwisowego oraz sprzętu. Na kolejny rok zaplanowana jest już sama instalacja turbin wiatrowych, a prąd z Baltic Power popłynie w 2026 r.

ORLEN promuje polskie firmy

Baltic Power to przedsięwzięcie Grupy ORLEN (51 % udziałów) i kanadyjskiej spółki Northland Power. Do obu firm należą decyzje dotyczące m.in. wyboru wykonawców projektu. ORLEN od początku budowy łańcucha dostaw bierze na siebie rolę pośrednika między doświadczonymi wykonawcami, a firmami krajowymi, które chcą rozwijać się w branży offshore wind (czyli morskich farm wiatrowych). Koncern dąży do tego, aby zapewnić polskim firmom możliwie największy udział w projekcie, dlatego głównymi dostawcami zostały właśnie firmy krajowe.

Efektem tego jest już szereg kontraktów zawartych z polskimi firmami. Przykładem mogą być umowy z takimi firmami jak Enprom, która w Partnerstwie z GE odpowiada za budowę lądowej stacji elektroenergetycznej oraz Telefonika Kable, która wraz z NKT ma dostarczać i instalować kable. W przypadku morskich stacji elektroenergetycznych ich dostawcą jest konsorcjum Bladt i Semco, których polskim podwykonawcą jest m.in. Grupa Przemysłowa Baltic.

Offshore wind to nowa dziedzina polskiej gospodarki, dlatego istotne jest zaangażowanie w Baltic Power polskich przedsiębiorców, którzy zdobyte kompetencje będą mogli wykorzystać przy budowie kolejnych farm.

ZIELONA ENERGIA DLA 1,5 MLN GOSPODARSTW

Baltic Power już w nadchodzących latach będzie w stanie zapewnić pierwsze dostawy zielonej energii dla Polski. Przemysł wiatrowy pomaga tworzyć zrównoważone i niezawodne systemy energetyczne, a przy tym zapewnia korzyści społeczne i ekonomiczne, takie jak nowe miejsca pracy. Farma Baltic Power, o mocy do 1,2 GW, zostanie zlokalizowana ok. 23 km od brzegu na wysokości Choczewa i Łeby. Po zakończeniu budowy w 2026 roku będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

