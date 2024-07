i Autor: materiały prasowe

ORLEN przechodzi na zieloną stronę

Wiatr, słońce i woda – to te źródła Orlen chce coraz częściej wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej. Obecnie spółka produkuje niecały 1 GW ze źródeł odnawialnych, ale do 2030 r. ma to już być ponad 9 GW. Orlen przeznaczy na to aż 85mld zł.

Jedna turbina potrzebuje zaledwie 0,13 sekundy, by naładować hulajnogę elektryczną.

Jedna turbina zasili 110 tys. latarń ulicznych.

