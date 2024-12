ORLEN Upstream Polska– siła konsolidacji

Integrowane krajowe aktywa usptream są częścią segmentu, w skład którego wchodzą również aktywa zagraniczne Grupy ORLEN. Skala działalności całego segmentu robi wrażenie: 354 koncesje, 239 złóż, 2377 odwiertów i udokumentowane zasoby ropy i gazu na poziomie 1,264 mln boe, z czego 75 proc. stanowi gaz. ORLEN prowadzi wydobycie w pięciu krajach, posiadając złoża w ośmiu państwach, na czterech kontynentach. To efekt 170 lat polskich doświadczeń w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym, które pozwoliły zbudować unikatowe kompetencje w skali międzynarodowej.

Za tymi liczbami stoją ludzie – specjaliści: geolodzy, geofizycy, petrofizycy, wiertnicy, inżynierowie złożowi oraz zespoły projektujące inwestycje związane z zagospodarowaniem i rozbudową infrastruktury wydobywczej, przesyłowej i magazynowej. To ich wiedza i doświadczenie stanowią o sile polskiego sektora wydobywczego.

FILAR bezpieczeństwa energetycznego

Własne wydobycie gazu stanowi fundament bezpieczeństwa energetycznego Polski. W 2023 roku około 42 proc. Krajowego zapotrzebowania na gaz zostało pokryte z wydobycia Grupy ORLEN w Polsce i Norwegii. To imponujący wynik, szczególnie w kontekście niestabilnej sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie. Koncern dysponuje w pełni zdywersyfikowanym portfelem dostaw. Krajowe wydobycie w ostatnich latach utrzymuje się na poziomie około 3,5 mld m sześć. rocznie, co pokrywa około 20 proc. zapotrzebowania. Do tego dochodzi wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – w 2023 roku wyniosło ono około 3,1 mld m sześc., a w 2024 planowany jest wzrost do 4,5 mld m sześc. Własne wydobycie to jednak tylko część większego systemu bezpieczeństwa dostaw. W 2023 roku dostawy gazu do Polski realizowane przez Grupę ORLEN gazociągiem Baltic Pipe wyniosły ponad 6 mld m sześc., zabezpieczając około jednej trzeciej krajowego zapotrzebowania. Podobną rolę odgrywa Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, przez który w 2023 roku sprowadzono ponad 6 mld m sześc. gazu. System bezpieczeństwa dostaw wzmacniają połączenia transgraniczne z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą i Ukrainą oraz rozbudowywane pojemności magazynowe. Realizowana przez ORLEN inwestycja w rozbudowę PMG Wierzchowice zwiększy krajowe zdolności magazynowania gazu o jedną czwartą, do ponad 4 mld m sześc.

