Oszczędzaj w PPK – to naprawdę się opłaca

Jak działa PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to sposób na długoterminowe oszczędzanie, który wykorzystuje mechanizm procentu składanego, czyli „odsetek od odsetek”. Dzięki temu zgromadzone środki rosną szybciej niż przy klasycznym oprocentowaniu bankowym. Na indywidualne konto PPK co miesiąc trafia 2 proc. wynagrodzenia uczestnika, minimum 1,5 proc. dopłaty pracodawcy, a państwo dodaje 250 zł na start i co roku 240 zł. Suma wpłat i wypracowane zyski są inwestowane, co pozwala kapitałowi rosnąć coraz szybciej z każdym miesiącem.

Kto może oszczędzać w PPK?

Udział w PPK jest dobrowolny. Pracownicy w wieku 18–55 lat są automatycznie zapisywani do programu, a co cztery lata następuje tzw. autozapis (począwszy od 2023 roku), czyli przypomnienie o możliwości oszczędzania. Osoby, które nie chcą uczestniczyć w programie, mogą złożyć deklarację rezygnacji. Osoby powyżej 55. roku życia mogą dołączyć do PPK, składając wniosek do pracodawcy.

Bezpiecznie i elastycznie

Środki zgromadzone w PPK są prywatne, w całości dziedziczone i zawsze dostępne dla uczestnika. Można je wypłacić w całości po 60. roku życia, bez podatku od zysków kapitałowych, wówczas robi jedną większą wypłatę, która stanowi 25 proc. całej zaoszczędzonej sumy, a pozostałe środki wypłaca co miesiąc przez 10 lat. Środki, które pozostają na koncie – nadal generują zyski. Można je także wypłacić częściowo w razie choroby lub potrzeby sfinansowania leczenia bliskiej osoby, a także na zakup mieszkania lub domu, przy czym w tym ostatnim przypadku konieczny jest zwrot kwoty. Możliwa jest też wcześniejsza wypłata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, choć wiąże się ona z potrąceniami. Nawet wtedy oszczędzanie w PPK jest znacznie korzystniejsze niż lokaty bankowe.

Dlaczego warto?

PPK to nie tylko sposób na regularne odkładanie pieniędzy, ale także realna korzyść finansowa dzięki dopłatom od pracodawcy i państwa oraz oprocentowaniu korzystniejszemu niż w tradycyjnych lokatach. Środki pozostają własnością uczestnika, a ich gromadzenie daje poczucie bezpieczeństwa i spokój o przyszłość. Więcej informacji oraz kalkulator oszczędności znajdziesz na stronie mojeppk.pl.

Sprawdź, ile możesz oszczędzić! Aby dowiedzieć się, ile można zaoszczędzić w ramach PPK, warto skorzystać z oficjalnego Kalkulatora PPK, dostępnego na stronie mojeppk.pl/kalkulator. Wystarczy wpisać kilka najważniejszych danych, m.in. wynagrodzenie brutto i wiek przystąpienia do programu, a kalkulator automatycznie wyliczy prognozowane oszczędności. Regularne, długoterminowe wpłaty i mechanizm procentu składanego na przestrzeni lat powiększają zyski pracownika. Udział w PPK się po prostu opłaca!

PPK w liczbach

4 mln – tylu pracowników należy już do PPK

82% pracowników dużych firm oszczędza w PPK

192% - tyle może osiągnąć stopa zwrotu w PPK dla długoletniego uczestnika.

Światowy Dzień Oszczędzania – święto obchodzone corocznie 31 października powstałe ustanowione podczas 1. Międzynarodowej Konferencji Kas Oszczędnościowych w Mediolanie w 1924 roku.