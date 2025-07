OTOMOTO nagrodziło lokalnych przedsiębiorców

Współpracując z OTOMOTO zyskujesz dużą bazę klientów i szereg narzędzi tak usprawniających jak również przyspieszających biznes. Serwis odwiedza blisko 14 mln klientów miesięcznie! (dane z raportu OTOMOTO Insights z maja 2025 r. mówią dokładnie o 13,8 mln użytkowników). To najchętniej wybierana platforma w Polsce, bowiem po 20 latach od rozpoczęcia działalności śmiało można określić ją mianem pełnoprawnego ekosystemu e-commerce branży motoryzacyjnej. Co zyskujesz? Wygodną formę obsługi klienta (czat, e-mail i telefon) oraz profesjonalne narzędzia wspierające sprzedaż:

● API - to zestaw zasad i narzędzi, które łączą różne aplikacje i systemy komputerowe, by wymieniać dane. Możesz na przykład korzystać z aplikacji do zarządzania swoim biznesem, która automatycznie łączy twoje konto OTOMOTO z ofertą, którą masz na swojej stronie internetowej. To pozwala na szybsze i wygodniejsze zarządzanie ofertą – np. masz dużą liczbę ogłoszeń i nie aktualizujesz na bieżąco stanów. Klient kupuje od ciebie część motoryzacyjną, którą niedawno sprzedałeś komu innemu. Masz kłopot – musisz anulować transakcję, zwrócić pieniądze, przepraszać klienta. Tymczasem API umożliwia ci łatwiejsze panowanie nad aktualnością twoich ogłoszeń,

● możesz budować i wzmacniać wizerunek swojej firmy dzięki Opiniom o Sprzedających OTOMOTO. Kolejni klienci uzyskają informację, że mają do czynienia z profesjonalistą, który ma wiedz ę ekspercką o oferowanych pojazdach,

● Strona Sprzedającego Pro przedstawia twój biznes, eksponuje w szczególny sposób twoją ofertę i zespół. Otrzymujesz wyjątkową ekspozycję nie tylko na OTOMOTO, ale także w organicznych wynikach wyszukiwania Google,

● Poznaj Kupującego – to narzędzie daje ci dostęp do unikalnych informacji o kupującym. Zobaczysz na przykład informację o tym jakich pojazdów szuka, jakim budżetem dysponuje i które ogłoszenia zainteresowały go dotychczas. Mając takie informacje możesz lepiej przeprowadzić negocjacje oraz zaoferować klientowi inny pojazd czy produkt z twojej oferty, który jest dopasowany do jego oczekiwań.

Serwis OTOMOTO promuje swoich profesjonalnych sprzedających. Warto wiedzieć, że znakomita większość z nich to jednoosobowe firmy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą „po godzinach”. Platforma właśnie rozstrzygnęła konkurs adresowany m.in. do tych dealerów. Nagrodą jest promocja, której zwycięzcy często nie mogliby sfinansować samodzielnie.

20 firm zdobyło nagrodę główną, czyli 10 billboardów w mieście, w którym działają, reklamę w lokalnej prasie i biznesową sesję zdjęciową. Nagroda drugiego stopnia trafiła do 40 sprzedających. Jest nią reklama w lokalnej prasie i kampania bannerowa (reklama w serwisach) na OTOMOTO i OLX. Nagroda trzeciego stopnia - kampania bannerowa - powędrowała do 38 profesjonalnych sprzedających.

- Konkurs MOTO BOHATEROWIE potwierdził, że siła rynku motoryzacyjnego w Polsce tkwi w codziennej pracy mikroprzedsiębiorców. To oni poprzez swoje zaangażowanie, pasję i budowane zaufanie udowadniają, że w dobie sprzedaży online mniejszy gracz może konkurować z największymi - Tomasz Sułkowski, Head of Sales OTOMOTO.

- Motoryzacja to jeden z kluczowych segmentów polskiej gospodarki – generuje ponad 8% PKB i zatrudnia setki tysięcy osób. Cieszę się, że platforma OTOMOTO daje przedsiębiorcom dostęp do milionów kupujących i profesjonalnych narzędzi, choć oczywiście to oni wykonują najtrudniejszą część pracy. Jestem przekonany, że przyznane nagrody w postaci kampanii banerowej czy Advertoriali w lokalnej prasie będą impulsem do dalszego rozwoju ich biznesów i jeszcze silniejszej obecności na rynku – dodaje.

Pełna lista 20 zwycięzców I stopnia, prezentuje się następująco:

● Playada

● WADOWSCY Sp. z o.o.

● P.P.H.U. "SAJMON" Szymon Chmieliński

● Aauto Sp. z o.o. Sp.K

● GCZ Dostawcze VW Poznań

● BERDYCHOWSKI Spółka Jawna

● GCZ VW Koszalin

● VW NOWE - CITY MOTORS - BOHEMIA MOTORS

● Auto Astra sp.z o.o.

● Firma Karlik s.j.

● ATTAuto Monika Król

● DM Machinery

● FLEET CENTER SP Z O.O.

● MII AUTO

● Auto Group Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Motorpol Wrocław

● ZIMNY AUTO

● Sprawdź Leasing Sp. Z O.O.

● LANDCAR Sp z oo Sp k

● GCZ VW nowe Nowy Sącz

● TopAuto Wojciech Burzelów