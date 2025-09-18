OTOMOTO wspiera rozwój lokalnych firm motoryzacyjnych

OTOMOTO to znacznie więcej niż platforma sprzedażowa. Zarówno dla kupujących, jak i sprzedających to również cenne źródło najświeższych informacji branżowych, newsów i nowości. Dla wielu firm to szansa na promocję, choćby za sprawą konkursu MOTOBOHATEROWIE, który właśnie się zakończył. OTOMOTO nagrodziło prawie 100 profesjonalnych sprzedających pojazdy, głównie mikroprzedsiębiorców i firmy rodzinne. Na laureatów czekają nagrody, które realnie wspierają ich promocję.

O konkursie

Aby docenić wkład, jaki profesjonalni sprzedający mają w rozwój lokalnej motoryzacji, OTOMOTO zorganizowało konkurs MOTOBOHATEROWIE. Był on skierowany do klientów biznesowych platformy, którzy spełniali określone w regulaminie warunki. Zadaniem konkursowym było wypełnienie formularza kontaktowego i udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jak OTOMOTO pomogło Ci osiągnąć sukces w biznesie? Do wygrania były (w zależności od stopnia wyróżnienia) nagrody zwiększające rozpoznawalność marki własnej, takie jak kampanie billboardowe, reklamy banerowe online na platformach OTOMOTO i OLX oraz artykuły w prasie lokalnej. W ten sposób OTOMOTO nie tylko umożliwia sprzedaż online, ale także aktywnie pomaga w budowaniu silnych marek motoryzacyjnych w kraju.

Poznajmy MOTOBOHATERÓW

Konkurs MOTOBOHATEROWIE był szczególną szansą dla mniejszych firm, które nie mogłyby pozwolić sobie na sfinansowanie promocji własnej marki bez zewnętrznego wsparcia. Dzięki OTOMOTO wreszcie niemożliwe stało się osiągalne. Nagrody w konkursie to zarówno satysfakcja, jak i ogromna pomoc dla sprzedających, którzy chcą się wyróżnić w konkurencyjnym rynku i zwiększyć widoczność ofert. To realne wsparcie marketingowe, a nie symboliczne nagrody. W ramach konkursu MOTOBOHATEROWIE nagrody I stopnia przyznano następującym podmiotom:

Playada WADOWSCY Sp. z o.o. P.P.H.U. "SAJMON" Szymon Chmieliński Aauto Sp. z o.o. Sp.K GCZ Dostawcze VW Poznań BERDYCHOWSKI Spółka Jawna GCZ VW Koszalin VW NOWE – CITY MOTORS – BOHEMIA MOTORS Auto Astra sp. z o.o. Firma Karlik s.j. ATT Auto Monika Król DM Machinery MII AUTO Auto Group Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Motorpol Wrocław ZIMNY AUTO Sprawdź Leasing Sp. z o.o. LANDCAR Sp. z o.o. Sp.k GCZ VW nowe Nowy Sącz TopAuto Wojciech Burzelów.

Zwycięzcy odbierają nagrody i - dzięki wsparciu OTOMOTO - już dziś promują się w swoich miastach!

Cyfrowy partner rozwoju

Profesjonalni sprzedający pojazdy wiedzą, że samo wystawienie ogłoszenia to dziś za mało, aby osiągnąć biznesowy sukces. Klienci są coraz bardziej wymagający, a konkurencja – coraz silniejsza. Dlatego OTOMOTO to coś więcej niż marketplace – to partner w rozwoju. „Cieszymy się, że mogliśmy realnie wesprzeć naszych klientów, dając im widoczność, na którą zasługują” – mówi Tomasz Sułkowski, Head of Sales OTOMOTO. Do wzrostu i sprawnego zarządzania biznesem online profesjonalni sprzedający potrzebują także analiz, widoczności i cyfrowych narzędzi. Nie bez kozery OTOMOTO każdego miesiąca odwiedzają miliony użytkowników. To wiodąca platforma handlu pojazdami w Polsce, która stale umacnia swoją pozycję na rynku motoryzacyjnym i oferuje dealerom zarówno zasięg, jak też profesjonalne narzędzia do zarządzania sprzedażą. Do ich dyspozycji są: Manager Połączeń (usprawnienie kontaktu z potencjalnym nabywcą), Wyróżniony Sprzedawca (większa liczba wyświetleń) czy OTOMOTO Insights (baza wiedzy, raporty, analiza efektywności ogłoszeń). W ten sposób OTOMOTO wspiera lokalne firmy, które stopniowo stają się coraz bardziej profesjonalne i efektywne. Cyfryzacja handlu małych firm w Polsce dzieje się tu i teraz – z pomocą OTOMOTO.

