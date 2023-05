Partner otwarty na dialog i współpracę jak dobry sąsiad, jest na wagę złota

Europejski Dzień Sąsiada to dobry pretekst, możliwość, szansa – aby dostrzec i poznać osoby mieszkające tuż za ścianą. To również okazja do nawiązania przyjacielskich, a niekiedy też zawodowych relacji. Dobry sąsiad może stać się świetnym partnerem w biznesie, a jak udowadnia GAZ-SYSTEM – to działa również w drugą stronę. Dla spółki bardzo ważne jest budowanie dobrych relacji ze społecznością lokalną, dlatego otwarcie i na bieżąco komunikuje ona swoje działania w terenie, często spotyka się z mieszkańcami gmin, na których realizuje swoje projekty i udziela im wsparcia w wielu obszarach.

Dobre relacje z otoczeniem biznesowym

GAZ-SYSTEM regularnie organizuje cykliczne spotkania informacyjne, w których zaprasza do rozmów przy wspólnym stole wszystkie zainteresowane inwestycją grupy. Firma stawia na przejrzystą komunikację z samorządami, radnymi, właścicielami działek i mieszkańcami gmin, przekazując im szczegółowe informacje zarówno na etapie planowania, jak i w trakcie realizowanych prac. W ten sposób GAZ-SYSTEM tworzy platformę dialogu, gdzie uwzględnia się różnorodne perspektywy i opinie. Z kolei cyklicznie organizowane webinaria, spotkania i warsztaty pozwalają omówić kluczowe projekty inwestycyjne, zmiany regulacyjne oraz warunki współpracy.

W trosce o bezpieczeństwo energetyczne

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. to spółka skarbu państwa o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zajmuje się rozbudową infrastruktury przesyłowej gazu i odpowiada za jego dystrybucję. Spółka jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Od 2016 r. firma konsekwentnie prowadzi szeroko zakrojony program inwestycyjny, mający na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu do Polski, a tym samym zapewnienie ciągłości dostaw błękitnego paliwa do klientów. Efektem tych działań jest m.in. uruchomienie w październiku ub.r. kluczowej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – gazociągu Baltic Pipe.

Firma odpowiedzialna społecznie

GAZ-SYSTEM zwraca szczególną uwagę na kwestie społeczne. Mocno angażuje się w działania prospołeczne na trasach prowadzonych inwestycji. We współpracy z lokalnymi społecznościami i partnerami biznesowymi spółka kieruje się etyką i odpowiedzialnością. GAZ-SYSTEM prowadzi działalność charytatywną i prospołeczną, która obejmuje: ratowanie życia, ochronę zdrowia oraz zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Oprócz tego poprzez swoją działalność sponsoringową, firma wspiera lokalne społeczności w miejscach, gdzie realizowane są inwestycje gazowe. GAZ-SYSTEM finansuje projekty dotyczące kwestii społecznych, rozwoju naukowego, ekologii, kultury i sportu, dążąc do tworzenia lepszej przyszłości dla lokalnych społeczności i otoczenia biznesowego.

i Autor: GAZ-SYSTEM

Edukacja – ważna sprawa

GAZ- SYSTEM mocno wspiera edukację m.in. poprzez:

program Gaz System dla Edukacji – tylko w 2022 r. firma przekazała środki na wyposażenie szkół w urządzenia multimedialne, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. W sumie 62 placówki w 17 gminach w całej Polsce skorzystały z tej pomocy;

program Szkoła z Energią – jego celem jest kształcenie młodzieży w zawodzie – technik gazownictwa. GAZ-SYSTEM objął patronatem 5 szkół branżowych, wspierając je w organizacji wycieczek na obiekty infrastruktury gazowej, odbyciu praktyk zawodowych oraz doposażeniu pracowni dydaktycznych i stanowisk roboczych. Inwestycja w edukację młodych ludzi to dla nich szansa na odnalezienie swojej pasji w dziedzinie energetyki gazowej.

Dzięki tym działaniom GAZ-SYSTEM został uhonorowany tytułem „Partnera Przyjaznej Edukacji” przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

GAZ-SYSTEM to wiarygodny partner, który rozumie społeczną odpowiedzialność biznesu. Aktywnie dąży do budowania trwałych relacji z interesariuszami poprzez otwartą i przejrzystą komunikację, opartą na wzajemnym zaufaniu. To fundament długoterminowego sukcesu i wzajemne korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron.

Partnerem materiału jest GAZ SYSTEM S.A.