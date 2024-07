i Autor: materiały prasowe

Pekao podpowiada jak bezpiecznie i wygodnie płacić na wakacjach

Jadąc na wakacje, czy to w Polsce, czy za granicą, często jest kłopot z pilnowaniem pieniędzy i karty płatniczej. Zostawić je w hotelu, pensjonacie, domku kempingowym, czy zabrać ze sobą? A co zrobić z nimi na plaży? Tymczasem rozwiązanie jest bardzo proste. Bank Pekao proponuje dodanie karty płatniczej do portfela elektronicznego w telefonie. A ponieważ i tak masz go zawsze przy sobie, odpada problem z pilnowaniem karty i gotówki. W Banku Pekao kupisz też ubezpieczenie podróżne ze zniżką. Mamy dla ciebie kod promocyjny.

możesz wypłacać gotówkę za darmo z każdego bankomatu na świecie, bez konieczności spełniania warunków – jeśli wypłacisz gotówkę za granicą, tutaj również masz gwarancję niskich kursów,

możesz płacić bezpośrednio z konta w EUR, USD, GBP, CHF. Jeśli na koncie walutowym nie będzie wystarczającej kwoty do zrealizowania płatności, to bank rozliczy transakcję z konta w PLN z przewalutowaniem po kursie Mastercard lub Visa bez dodatkowych opłat

masz usługę cashback, czyli możliwość prostej i szybkiej wypłaty gotówki podczas płatności kartą za zakupy w sklepie, na stacji benzynowej lub w innym punkcie handlowo usługowym,

możesz dołączyć do programów Visa Benefit lub Mastercard Bezcenne Chwile i wymieniać zdobyte punkty na nagrody. Bankując, czy to za pośrednictwem telefonu czy komputera, czy używając karty, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Okres wakacji to czas, kiedy internetowi przestępcy wykorzystują mniejszą czujność i atakują w celu wyłudzenia danych i pieniędzy. Jeśli staniesz się ofiarą oszustwa, szybko zablokujesz kartę w aplikacji PeoPay. Ubezpiecz się przed podróżą Przed wyjazdem na urlop możesz za pośrednictwem Banku Pekao S.A. kupić ubezpieczenie od PZU SA „Bezpieczna podróż” z promocyjną zniżką do 15 proc. Zniżka ta nie łączy się z innymi zniżkami PZU SA. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenia: kosztów leczenia i assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków i OC w życiu prywatnym. Ochronę w zależności od swoich potrzeb możesz rozszerzyć. Ubezpieczenie może chronić też twój bagaż. Możesz też otrzymać odszkodowanie, gdy będziesz musiał zrezygnować ze zorganizowanego przez biuro podróży wyjazdu lub go skrócić. i Autor: materiały prasowe Wniosek o ubezpieczenie możesz złożyć w aplikacji PeoPay lub przez bankowość internetową Pekao24. Wypełniasz wniosek i analizę potrzeb klienta, gdzie m.in. wskazujesz kierunek i cel podróży oraz okres ochrony, a potem dopasowujesz jej zakres. Wpisując kod rabatowy LATO2024 zyskasz do 15 proc. zniżki. Promocja trwa do 30 września 2024 roku. Regulamin promocji „LATO2024 z ubezpieczeniem „Bezpieczna podróż” dla klientów Banku Pekao S.A.” oraz szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w OWU „Bezpieczna podróż” dla klientów Banku Pekao S.A., dostępnych na www.pekao.com.pl. Więcej informacji na temat rozwiązań Banku Pekao na wakacje znajdziesz na stronie Pakietu Wakacyjnego. Materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Bank Pekao S.A. jest agentem ubezpieczeniowym PZU SA.