Kierunek: zeroemisyjność

PGE inwestuje w innowacje

PGE Polska Grupa Energetyczna wraz z rozwojem źródeł odnawialnych (OZE), myśli także o tym, co zrobić w przyszłości ze zużytymi instalacjami OZE. Spółka otworzyła właśnie w Bełchatowie Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Zadaniem tego ośrodka badawczego ma być opracowywanie i późniejsze wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na jak najlepsze wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Ta inwestycja to ważny element transformacji energetyki, która dąży do zerozemisyjności.