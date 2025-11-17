PGE Nowy Rybnik: inwestycja, która napędza region

Elektrownia w Rybniku o mocy 883 MW będzie jednym z największych bloków gazowo-parowych w Europie. Dostarczy prąd do prawie 2 mln gospodarstw. Już rozpoczęły się pierwsze testy. Energia elektryczna z rybnickiej elektrowni popłynie w pierwszym kwartale 2027 r. W wakacje planowane jest puszczenie gazu rurociągami do jednostki i wprawienia w ruch turbiny.

Budowa na finiszu

Ponad 70 proc. prac zostało ukończonych, w tym dostarczenie i posadowienie ważącej prawie 400 ton turbiny oraz 160-tonowego komina, który ma aż 75 m wysokości. Po dostarczeniu m.in. turbin, generatorów i transformatorów, rozpoczęto montaż urządzeń. Powstający w Rybniku blok zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dlaczego w ogóle powstają elektrownie gazowo-parowe?

– W systemie miejsce jest dla każdego. Mamy źródła OZE, które produkują prąd wtedy, kiedy wieje wiatr i kiedy świeci słońce, a jak pogoda nie dopisuje, to trzeba to zbilansować, żeby nikomu w gniazdku nie zabrakło prądu i tu uruchamiane jest spalanie gazu. – wyjaśnia Paweł Noga, Prezes PGE Nowy Rybnik. Krokiem milowym w realizacji inwestycji był skomplikowany logistycznie transport i montaż turbiny gazowej o mocy 593 MWe. Przewóz tak dużego i ciężkiego obiektu wymagał użycia specjalistycznych dźwigów do przeładunku, czasowego zdemontowania znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, a także sprawdzenia, czy mosty i wiadukty pozwolą na jej bezpieczny przewóz. Turbinę transportowano drogą wodną (barką na rzece) i lądową za pomocą wieloosiowej platformy. W całej akcji uczestniczyły służby. Turbina po przemierzeniu ok. 500 km dotarła na miejsce i została posadowiona na fundamentach. Dlaczego jest tak ważna?

„Serce elektrowni” Turbina gazowa jest kluczowym elementem nowego bloku gazowego o sprawności niemal 64 proc. Jest to silnik, który zamienia energię chemiczną paliwa najpierw na energię mechaniczną, a docelowo na energię elektryczną. Odbywa się to poprzez spalanie gazu ziemnego, podczas którego uwalniane są gazy o wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Rozprężone gazy z dużą prędkością przechodzą przez kolejne łopatki zamontowane na wirniku, wprawiając go w ruch – tak powstaje prąd.

i Autor: PGE/ Materiały prasowe

Przygotowania do uruchomienia elektrowni

Spółka przygotowuje się do uruchomienia elektrowni. Aby to było możliwe, jednostka musi zostać przyłączona do sieci energetycznej, czyli do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W sierpniu PGE Nowy Rybnik przekazała wykonawcy teren, na którym powstały specjalne połączenia – układ wyprowadzenia mocy. To bardzo ważny etap, dzięki któremu elektrownia będzie mogła dostarczać prąd do odbiorców. Wymagał on zarówno zdemontowania starych linii wysokiego napięcia wyłączonych bloków węglowych, jak i budowy nowych linii: 400 kV i 110 kV. Jednocześnie elektrownia w Rybniku stara się o oficjalne pozwolenie na produkcję prądu – pozwolenie zintegrowane. Ukończono w 99 proc. również budowę przyłącza gazowego czyli rury, która będzie dostarczać gaz do elektrowni. Co ważne, rurociąg będzie transportować ok. 160 tys. m3 gazu na godzinę!

i Autor: PGE/ Materiały prasowe

Po co jest woda chłodząca?

Obecnie trwa budowa pompowni oraz ujęcia wody chłodzącej - miejsca, z którego będzie pobierana woda do chłodzenia elektrowni. To konieczne, aby zapewnić sprawne i bezpieczne działanie elektrowni.

– Będziemy dalej wykorzystywać wodę z Zalewu Rybnickiego. Jesteśmy na etapie układania kanału napływowego - musimy „złapać” wodę z kanału, aby wykorzystać ją w procesie skraplania i chłodzenia pary po przepracowaniu w turbinie parowej, a następnie woda wraca ponownie do Zalewu. Gdy zaczniemy z niej korzystać w obiegu parowym – rybnickie jezioro przestanie zamarzać. Co istotne wykorzystanie wody nie wpłynie negatywnie na jej jakość. Nasz układ parowy pełni rolę takiej pompki w akwarium, wykorzystuje wodę, ale i ją napowietrza. – wyjaśnia Paweł Noga. Oprócz tego woda chłodząca zapobiega przegrzaniu i awarii urządzeń oraz zwiększa efektywność produkcji energii elektrycznej. Budowa pompowni i ujęcia wody wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i zaangażowania nurków, wykonawcy pracują głęboko pod ziemią i wodą. Aby chronić środowisko naturalne, zamontowano specjalne siatki i bariery zabezpieczające zwierzęta żyjące w Zalewie Rybnickim.

