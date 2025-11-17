PGE Nowy Rybnik: inwestycja, która napędza region

Elektrownia w Rybniku o mocy 883 MW będzie jednym z największych bloków gazowo-parowych w Europie. Dostarczy prąd do prawie 2 mln gospodarstw. Już rozpoczęły się pierwsze testy. Energia elektryczna z rybnickiej elektrowni popłynie w pierwszym kwartale 2027 r. W wakacje planowane jest puszczenie gazu rurociągami do jednostki i wprawienia w ruch turbiny.
Budowa na finiszu
Ponad 70 proc. prac zostało ukończonych, w tym dostarczenie i posadowienie ważącej prawie 400 ton turbiny oraz 160-tonowego komina, który ma aż 75 m wysokości. Po dostarczeniu m.in. turbin, generatorów i transformatorów, rozpoczęto montaż urządzeń. Powstający w Rybniku blok zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dlaczego w ogóle powstają elektrownie gazowo-parowe?
– W systemie miejsce jest dla każdego. Mamy źródła OZE, które produkują prąd wtedy, kiedy wieje wiatr i kiedy świeci słońce, a jak pogoda nie dopisuje, to trzeba to zbilansować, żeby nikomu w gniazdku nie zabrakło prądu i tu uruchamiane jest spalanie gazu. – wyjaśnia Paweł Noga, Prezes PGE Nowy Rybnik. Krokiem milowym w realizacji inwestycji był skomplikowany logistycznie transport i montaż turbiny gazowej o mocy 593 MWe. Przewóz tak dużego i ciężkiego obiektu wymagał użycia specjalistycznych dźwigów do przeładunku, czasowego zdemontowania znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, a także sprawdzenia, czy mosty i wiadukty pozwolą na jej bezpieczny przewóz. Turbinę transportowano drogą wodną (barką na rzece) i lądową za pomocą wieloosiowej platformy. W całej akcji uczestniczyły służby. Turbina po przemierzeniu ok. 500 km dotarła na miejsce i została posadowiona na fundamentach. Dlaczego jest tak ważna?
Turbina gazowa jest kluczowym elementem nowego bloku gazowego o sprawności niemal 64 proc. Jest to silnik, który zamienia energię chemiczną paliwa najpierw na energię mechaniczną, a docelowo na energię elektryczną. Odbywa się to poprzez spalanie gazu ziemnego, podczas którego uwalniane są gazy o wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Rozprężone gazy z dużą prędkością przechodzą przez kolejne łopatki zamontowane na wirniku, wprawiając go w ruch – tak powstaje prąd.
Przygotowania do uruchomienia elektrowni
Spółka przygotowuje się do uruchomienia elektrowni. Aby to było możliwe, jednostka musi zostać przyłączona do sieci energetycznej, czyli do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W sierpniu PGE Nowy Rybnik przekazała wykonawcy teren, na którym powstały specjalne połączenia – układ wyprowadzenia mocy. To bardzo ważny etap, dzięki któremu elektrownia będzie mogła dostarczać prąd do odbiorców. Wymagał on zarówno zdemontowania starych linii wysokiego napięcia wyłączonych bloków węglowych, jak i budowy nowych linii: 400 kV i 110 kV. Jednocześnie elektrownia w Rybniku stara się o oficjalne pozwolenie na produkcję prądu – pozwolenie zintegrowane. Ukończono w 99 proc. również budowę przyłącza gazowego czyli rury, która będzie dostarczać gaz do elektrowni. Co ważne, rurociąg będzie transportować ok. 160 tys. m3 gazu na godzinę!
Po co jest woda chłodząca?
Obecnie trwa budowa pompowni oraz ujęcia wody chłodzącej - miejsca, z którego będzie pobierana woda do chłodzenia elektrowni. To konieczne, aby zapewnić sprawne i bezpieczne działanie elektrowni.
– Będziemy dalej wykorzystywać wodę z Zalewu Rybnickiego. Jesteśmy na etapie układania kanału napływowego - musimy „złapać” wodę z kanału, aby wykorzystać ją w procesie skraplania i chłodzenia pary po przepracowaniu w turbinie parowej, a następnie woda wraca ponownie do Zalewu. Gdy zaczniemy z niej korzystać w obiegu parowym – rybnickie jezioro przestanie zamarzać. Co istotne wykorzystanie wody nie wpłynie negatywnie na jej jakość. Nasz układ parowy pełni rolę takiej pompki w akwarium, wykorzystuje wodę, ale i ją napowietrza. – wyjaśnia Paweł Noga. Oprócz tego woda chłodząca zapobiega przegrzaniu i awarii urządzeń oraz zwiększa efektywność produkcji energii elektrycznej. Budowa pompowni i ujęcia wody wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i zaangażowania nurków, wykonawcy pracują głęboko pod ziemią i wodą. Aby chronić środowisko naturalne, zamontowano specjalne siatki i bariery zabezpieczające zwierzęta żyjące w Zalewie Rybnickim.
