Pięć wskazówek na wakacyjny wyjazd

Pociąg? Samolot? A może podróż samochodem? Jazda własnym autem najczęściej pozostaje pierwszym wyborem. Z samochodem jesteś elastyczny, niezależny i możesz dowolnie zmieniać miejsce docelowe. Ale warto unikać podstawowych błędów w takiej podróży. Oto kilka zasad:

1. Przygotowanie samochodu

Przed daleką trasą warto sprawdzić stan techniczny pojazdu. Upewnij się, że opony są odpowiednio napompowane, światła działają poprawnie, a płyny (np. olej silnikowy, płyn chłodzący) są uzupełnione. Przeprowadź także przegląd ogólny samochodu lub skonsultuj się z mechanikiem, który fachowym okiem dokona oceny kluczowych elementów.

2. Pakowanie

Podróżowanie własnym samochodem ma wiele zalet. Jedną z nich jest to, że nie musisz taszczyć ciężkich walizek na peron i ograniczać bagażu, aby wejść do samolotu. Warto jednak zwrócić uwagę, że auta także mają limity ładowności. Dlatego trzeba zachować umiar i nie przeciążać pojazdu, ani nie pakować zbyt dużo rzeczy na dach. Gdy samochód jest wypchany po brzegi, trudno jest zachować widoczność przez lusterko wsteczne, a przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej może prowadzić do konsekwencji prawnych i finansowych.

Ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie ładunku, aby uniknąć sytuacji, w której niezabezpieczone przedmioty mogą się przemieszczać, a nawet wypaść w przypadku nagłego hamowania. Pamiętaj też, że ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do obciążenia pojazdu. Zbyt niskie może prowadzić do większego zużycia paliwa oraz zwiększonego ryzyka uszkodzenia opon.

3. Jazda w korku

Skoki konwojowe w korkach, czyli ciągłe zmienianie pasa ruchu, są często praktykowane przez kierowców, ale paradoksalnie mogą utrudniać płynność ruchu i przyczyniać się do większych korków. Ciągłe przemieszczanie się z jednego pasa na drugi prowadzi do nieprzewidywalnych manewrów, które mogą zakłócić płynność ruchu, zwiększać ryzyko wypadków i generować zmęczenie u kierowców.

4. Planuj odpoczynek

Podczas długich podróży samochodem ważne jest regularne planowanie przerw na odpoczynek. Eksperci zalecają zatrzymywanie się co półtorej do dwóch godzin, aby zaczerpnąć świeżego powietrza i rozprostować nogi. Przerwy są istotne zarówno dla komfortu, jak i bezpieczeństwa podróży. Jeśli odczuwasz zmęczenie, lepiej zdrzemnąć się przez około 30 minut, co może znacząco pobudzić organizm do działania.

5. Ubezpieczenie samochodu

Upewnij się, że masz odpowiednie ubezpieczenie samochodu, które obejmuje zarówno Ciebie, jak i innych pasażerów. Dlatego warto skorzystać z produktów LINK4, który zadba o twoje bezpieczeństwo.

Wiele korzyści oferuje pakiet OC, który dostępny jest wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Z tym ubezpieczeniem możesz liczyć na:

usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km,

samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży,

wymianę uszkodzonego koła na miejscu zdarzenia na koło zapasowe należące do wyposażenia pojazdu, albo:

holowanie do warsztatu w przypadku braku koła zapasowego i zestawu naprawczego, gdy odkręcenie uszkodzonego koła na miejscu nie jest możliwe, lub uszkodzeniu uległo więcej opon.

Awaria na drodze? Assistance pomoże

W sytuacjach awarii czy wypadku pomoc w Polsce i w prawie całej Europie zapewnia praktyczny dodatek do OC lub OC+AC – ubezpieczenie Assistance, które obejmuje ochroną samochód, a także kierowcę i pasażerów. Ta polisa działa również w sytuacji awarii pojazdu. Już podstawowy wariant tego ubezpieczenia – Auto Assistance – obejmuje holowanie do wskazanego przez Ciebie miejsca (do 500 km) oraz jedno z poniższych świadczeń do wyboru:

samochód zastępczy do 4 dni w razie wypadku lub kradzieży;

nocleg w hotelu **/***, jeśli znajdujemy się ponad 20 km od miejsca zamieszkania;

transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania, jeśli odległość ta przekracza 20 km.

Dlaczego warto mieć NNW?

Kiedy kupujesz OC albo pakiet OC/AC, nie rezygnuj z NNW. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest solidną ochroną, która zapewnia wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach. Firma wypłaca świadczenie za uszczerbek na zdrowiu poniesiony wskutek wypadku w ubezpieczonym samochodzie.

Przy wyborze ubezpieczenia NNW sam decydujesz o sumie ubezpieczenia. W LINK4 do wyboru masz: 20, 50 i 100 tysięcy złotych.

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

A teraz jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego warto wybrać ubezpieczenie w LINK4.

