Piękna Polka i przystojni Włosi

Joanna Jakubas to sopran liryczny. Ukończyła studia na wydziale wokalnym w Manhattan School of Music w Nowym Jorku. Debiutowała latem 2007 roku na Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy, przyjmując zaproszenie od Bogusława Kaczyńskiego. Zaśpiewała tam również rok później, a występ ten zaowocował współpracą z Filharmonią Krakowską oraz pozwolił na udział w koncercie Andrei Bocellego na Stadionie Gwardii w Warszawie. Artystka wykonała dwie arie oraz duet z włoskim tenorem z towarzyszeniem orkiestry prowadzonej przez Marcello Rotę.

W 2010 roku Joanna Jakubas wystąpiła z pianistą Stanisławem Drzewieckim na jubileuszu 20-lecia Polskiego Klubu Biznesu w Sali Kongresowej w Warszawie. Tego samego roku, śpiewaczka rozpoczęła współpracę z Teatrem Mazowieckim im. Jana Kiepury, biorąc udział w wielu koncertach w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego oraz Operze Narodowej. Orkiestrami dyrygowali tacy mistrzowie batuty jak Jerzy Maksymiuk, Tadeusz Karolak, Jerzy Biernacki, Jacek Boniecki, Jose Maria Florêncio oraz Jiří Petrdlík.

W 2011 roku Joanna Jakubas została laureatką Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury w kategorii śpiewaczka – najlepszy debiut roku. W lutym 2015 roku wystąpiła gościnnie w koncercie Ennio Morricone w TAURON Arenie Kraków, gdzie wykonała utwór z filmu „Misja” Rolanda Joffe. W październiku tego samego roku zadebiutowała w Operze Bastille w Paryżu śpiewając rolę Kate w operze „Madame Butterfly” Giacomo Pucciniego.

W 2017 roku Joanna Jakubas występowała w ramach Transatlantyckiego Festiwalu Filmowego, który jest corocznie organizowany przez Jana A.P. Kaczmarka, zdobywcę Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel” („Finding Neverland”). Wzięła również udział w serii koncertów Teatru Muzycznego w Łodzi: „Muzycznej Podróży z Wiednia do Rio” (2016-2017), „Step By Step” (2017-2018) oraz „The Best of Muzyczny” (2018-2019). W tym samym czasie wystąpiła również w roli Cosette w musicalu „Nędznicy” Claude’a-Michela Schönberga oraz w roli Wandy w „Wielkiej Księżnej Gerolstein” Jacques’a Offenbacha.

W 2022 roku artystka wydała swój pierwszy album „My New Wings” zawierający 17 popularnych utworów, w tym singiel „Spente le Stelle” oraz takie klasyki jak: „Nights In White Satin”, „Hallelujah” czy „I Will Always Love You”. Album został nagrany w Londynie w AIR Studios Lyndhurst, jednym z największych studiów nagraniowych na świecie i w kultowym Abbey Road Studios, gdzie swoje największe albumy nagrywały takie gwiazdy muzyki jak The Beatles, Pink Floyd czy U2. Do udziału w projekcie zaproszono London Symphony Orchestra, jedną z czołowych orkiestr na świecie. Aranżacje zostały napisane przez Nicka Ingmana – aranżera, kompozytora i dyrygenta, który współpracował z takimi artystami jak Paul McCartney, Mick Jagger czy Björk.

i Autor: Materiały prasowe

Na koncercie Il Volo 27 maja w TAURON Arenie Kraków Joanna Jakubas będzie specjalnym gościem włoskiego tria. Zaśpiewa materiał z przygotowywanego albumu oraz covery światowych przebojów. Bilety na wydarzenie wciąż są dostępne. Można je nabyć na www.biletserwis.pl Koncert Il Volo i gościa specjalnego Joanny Jakubas organizuje agencja Prestige MJM.