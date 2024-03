PKP Intercity inwestuje w komfort pasażerów

Infekcje, ukąszenia, rany – co robić

Darmowe OC przy kredycie na auto? Z OTOMOTO Pay to możliwe!

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na zakup 300 nowych wagonów, z możliwością dokupienia 150 kolejnych, czyli z prawem opcji. To największy w historii przewoźnika, pod względem liczby pojazdów, przetarg taborowy. Za realizację projektu o wartości ponad 4 mld zł (prawie 6,5 mld zł z opcją) odpowiada firma H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Szybko i wygodnie

Już w 2028 r. będziemy się mogli cieszyć nowym standardem podróży. Wyprodukowane wagony będą w nowym designie i z licznymi udogodnieniami. Na pewno będzie to zachęta dla wielu osób do częstszego korzystania z przejazdów dalekobieżnych. W ramach umowy PKP Intercity zyska wagony różnego typu. Po zakończeniu dostaw, w opcji podstawowej, park taborowy PKP Intercity będzie bogatszy o:

38 wagonów przedziałowych 1. klasy z wydzieloną częścią bezprzedziałową,

40 wagonów przedziałowych 2. klasy,

80 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy,

38 wagonów przedziałowych 2. klasy z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami,

40 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy z miejscami do przewozu rowerów,

38 wagonów restauracyjnych,

26 wagonów dzienno-nocnych, które zapewnią wygodne przejazdy w nocy.

Nowe wagony będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h.

i Autor: Materiał prasowy

Nowy przytulny design

Nowy design stanie się standardem w wyglądzie wagonów. Zyskają nowoczesny, świetny styl oraz kolorystykę. Ponadto będą funkcjonalne i odpowiadać wyższym wymaganiom, w tym pod względem parametrów technicznych i jakości zastosowanych materiałów. Pociągi staną się przytulniejsze m.in. dlatego, że komfortowe wnętrza otrzymają łagodne, przyjazne oczom oświetlenie. Będziemy mogli korzystać z udogodnień, które pozwolą na niczym niezmąconą pracę, naukę czy rozrywkę, oferując m.in. WiFi, system indywidualnego oświetlenia, gniazda elektryczne i USB. To sprawi, że czas spędzony w pociągu upłynie przyjemnie bądź zostanie spędzony produktywnie, na wykonaniu zaległych zadań. Komfortowi podróży sprzyjać będzie klimatyzacja, a system informacji pasażerskiej dostarczy danych np. o czasie podróży, stacjach czy temperaturze. Już dziś wszystkie te nowości stają się standardem w pociągach PKP Intercity.

i Autor: Materiał prasowy

Bezpieczeństwo i wyższy standard

W trosce o nasze bezpieczeństwo w nowych wagonach zastosowany zostanie system wykrywania pożaru oraz monitoring wizyjny. Wagony obu klas zyskają dodatkową przestrzeń na bagaż, zlokalizowaną pod fotelami, które zaprojektowano z myślą o wygodzie podróżnych. Innowacyjne rozwiązanie wprowadzono do przestrzeni przeznaczonej dla rodziców podróżujących z dziećmi. Polega na połączeniu części pasażerskiej z bezpieczną przestrzenią do zabaw, co pozwoli opiekunom spokojnie czuwać nad maluchami. Przestrzeń i jej aranżacja w pierwszej klasie zyskają spójny wygląd w wagonach przedziałowych i bezprzedziałowych. W środku, poza standardowymi udogodnieniami, znajdą się również nowości takie jak ładowarki indukcyjne. Zmienią się również wagony restauracyjne, zyskując bardziej kameralne i klimatyczne wnętrze.

PO POLSCE I ZA GRANICĘ

Nowoczesne wagony z rozstrzygniętego przetargu, będą wykorzystywane do obsługi pociągów kursujących w ramach kategorii średniej – jednej z trzech nowych kategorii połączeń, które PKP Intercity planuje uruchomić do 2030 r. Pociągi kategorii średniej połączą główne aglomeracje, zatrzymując się w mniejszych ośrodkach. Wagony, po uzyskaniu homologacji, będą mogły także jeździć za granicę i obsługiwać trasy:

Warszawa – Poznań – Berlin

Warszawa – Poznań – Szczecin

Warszawa – Katowice – Bohumin

Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Berlin

Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Szczecin

Gdynia – Poznań – Wrocław – Praga

Kraków/Wrocław – Bohumin

i Autor: Materiał prasowy

Partnerem materiału jest PKP Intercity.