Publiczną i bezpłatną usługę e-Doręczeń oraz komercyjnego e-Poleconego warto wykorzystywać w korespondencji z urzędami oraz firmami i osobami prywatnymi. e-Doręczenia to korespondencja z urzędami oraz instytucjami publicznymi. Są bezpłatne dla obywateli i przedsiębiorców. e-Polecony zaś może być wykorzystywany w relacjach biznesowych oraz prywatnych i służyć na przykład do wysyłki umów, faktur, listów do banku, operatora telekomunikacyjnego czy najemcy. e-Polecony jest dużo tańszy niż tradycyjny list polecony, wysyłany na poczcie.

Dlaczego warto go mieć? e-Polecony wysyłasz i odbierasz w dowolnym miejscu i czasie, na laptopie czy smartfonie. Przesyłka dociera do odbiorcy w kilka sekund, a ty masz potwierdzenie odbioru.

Poczta Polska - Jak e-Polecony usprawnia codzienną pracę?

Z e-Poleconych bardzo często korzysta Kancelaria Radcy Prawnego Adam Saj w Lublinie. Zatrudnia 12 wykwalifikowanych prawników, radców prawnych, adwokatów i aplikantów.

- Zajmujemy się przede wszystkim prawem konsumenckim, w szczególności sporami z instytucjami finansowymi, bankami, parabankami. Obsługujemy całą Polskę – mówi Adam Saj.

Kancelaria korzysta bardzo często z usługi e-Polecony, wprowadzonej przez Pocztę Polską.

- Usługa ta usprawniła komunikację z naszymi klientami instytucjonalnymi, indywidualnymi i z firmami. Pozwoliła szybko reagować na korespondencję z banków, które w przypadku prawa konsumenckiego, sporów z tego typu instytucjami wymieniana jest masowo. Korzystamy z tego codziennie, to pozwala odciążyć mój zespół od pracy administracyjnej – wyjaśnia Adam Saj. – To duża zmiana dla nas, ponieważ mamy potwierdzenie doręczenia korespondencji do strony przeciwnej w kilka sekund po zamieszczeniu jej w systemie. Usprawnia nam to codzienną działalność – dodaje.