Podczas najpopularniejszego festiwalu zakupowego zapoluj na produkty nawet za 1 zł

Dodatkowo, w tym roku pojawiło się kilka nowości. Użytkownicy Allegro Smart! już od 30 zł mogą mieć zapewnione darmowe dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru. A oprócz tego miłośnicy zakupów mogą liczyć na jeszcze więcej korzyści w ramach Allegro Pay oraz Gwarancji Najniższej Ceny. Pierwsze dni Black Weeks to również okazja, by wziąć udział w wyjątkowej urodzinowej loterii Allegro Smart! Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Jak kupujemy podczas Black Weeks?

O tym, jak Polacy podchodzą do jesiennych wyprzedaży, dowiadujemy się z badania przeprowadzonego przez Danae na zlecenie Allegro1. Okazuje się, że ponad połowa ankietowanych (58 proc.) dokładnie planuje zakupy w sezonie wyprzedaży. Te osoby chętniej korzystają z promocji oferowanych podczas Black Weeks, gdy wiedzą o nich wcześniej. Ci, którzy wiedzą, jakich produktów szukają i czatują na najniższą cenę, mogą odwiedzić nową stronę kampanii Black Weeks na Allegro. Czekają tam na nich aktywne promocje, przy czym jest to źródło informacji także o nadchodzących obniżkach. Drugą grupę kupujących stanowią osoby, które wolą „spontan”. Prawie co trzecia osoba (27 proc.) korzysta z okazji, gdy takowa się natrafi podczas festiwalu zakupowego, a 15 proc. kupujących przegląda dostępne oferty w poszukiwaniu najciekawszych promocji. Ta grupa z pewnością doceni możliwości zakupów poprzez aplikację Allegro.

Funkcja Catcher dla smartowiczów

Osoby z aktywnym pakietem Allegro Smart!, które korzystają podczas zakupów z aplikacji Allegro, mogą liczyć na specjalne promocje dzięki Catcherowi. Codziennie (do końca listopada br.) w ramach funkcjonalności Catcher smartowicze będą mogli zdobyć 5 topowych produktów w cenach nawet o 50 proc. niższych oraz specjalną promocję dnia – tylko za 1 zł! Ale to nie wszystko! Użytkownik Allegro Smart!, który będzie sprawdzał promocje w ramach Catchera przez kolejnych 5 dni, może otrzymać kupon o wartości 10 zł do wykorzystania w aplikacji Allegro. Taki bon należy wykorzystać w ciągu kolejnych 3 dni przy zakupach za min. 90 zł. Wystarczy wziąć udział w wyzwaniu, które jest dostępne w aplikacji Allegro i korzystać z jeszcze lepszych ofert podczas festiwalu Black Weeks.

Jesteś Smart!, możesz więcej

Mając aktywną usługę Allegro Smart! podczas Black Weeks, zyskujesz dostęp do wyjątkowych ofert. Dodatkowo obniżona została minimalna wartość zamówienia, która do końca festiwalu zakupów, czyli do 2 grudnia, wyniesie jedynie 30 zł! Zapoluj na topowe produkty i ciesz się wygodną dostawą do punktu odbioru lub automatu paczkowego. Będąc Smart! i robiąc zakupy za min. 65 zł, możesz korzystać z dostaw do domu. Subskrybenci i osoby, które przedłużą usługę – mogą skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Smart!, w ramach której czeka na nich aż 8 darmowych dostaw do wykorzystania w ciągu 8 kolejnych miesięcy2. Z okazji Black Weeks roczny pakiet Allegro Smart! to koszt zaledwie 39,90 zł, czyli o 20 zł mniej niż w regularnej cenie. Ta promocja dotyczy nowych użytkowników i osób przedłużających aktywną subskrypcję.

Jeszcze więcej korzyści

Podczas święta zakupów, oprócz markowych produktów tańszych nawet o 50 proc. na użytkowników popularnej platformy zakupowej czekają dodatkowe akcje promocyjne. Przez cały listopad – w ramach Gwarancji Najniższej Ceny – allegrowicze mogą liczyć na kupon o wartości dwukrotnie większej niż na co dzień. Co należy zrobić, aby zdobyć taki kupon? Jeśli po zakupie produktu z oznaczeniem akcji ten sam artykuł znajdziesz w innym sklepie internetowym w niższej cenie3, należy to zgłosić Allegro. Po uznaniu zgłoszenia otrzymasz kupon o wartości 300 proc. różnicy w cenie! Bądź czujny! W czasie trwania Black Weeks większe korzyści oferuje też Allegro Pay. Aktywacja usługi i opłacenie pierwszych zakupów z Allegro Pay skutkuje uzyskaniem kuponu o wartości 100 zł. Czas na wykorzystanie środków podczas następnych zakupów na Allegro to 14 dni. Mając aktywną usługę, kupujący podczas Black Weeks mogą rozłożyć płatność na 3 rat 0 proc. (RRSO 0 proc.).

Weź udział w wyjątkowej loterii

Przez pierwsze dni festiwalu Black Weeks będzie można wziąć udział w urodzinowej loterii Allegro Smart! Do 11 listopada (czyli do końca loterii) – każdy los liczy się podwójnie! A to oznacza, że podwajają się szanse na wysoką wygraną! Na allegrowiczów czekają atrakcyjne nagrody, m.in. 200 tys. zł, hybrydowy samochód marki BMW oraz 25 tys. pozostałych nagród. Spróbuj swoich sił, sprawdź, czy szczęście uśmiechnie się również do Ciebie!

Festiwal zakupów trwa, nie czekaj i sprawdź najlepsze okazje na stronie kampanii https://allegro.pl/strefaokazji/black-friday.

[1] Raport Danae “Trendy zakupowe 2024”, badanie przeprowadzone w czerwcu 2024 metodą wywiadów CAWI na reprezentatywnej grupie 500 osób (n=500) robiących zakupy w internecie.

[2] Promocja trwa do 23.12.2024 i mogą z niej korzystać tylko użytkownicy, którzy nie brali udziału w promocji “Aktywuj Smart! za darmo” i nie posiadali płatnej wersji Smart!

[3] Lista sklepów dostępna w regulaminie akcji dostępnym pod linkiem: https://allegro.pl/strefaokazji/gwarancja-ceny