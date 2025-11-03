Podpis kwalifikowany już dostępny w aplikacji Obywatel

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który jest tak samo ważny jak podpis odręczny i uznawany we wszystkich krajach UE. W ramach pilotażu usługi w aplikacji mObywatel można złożyć bezpłatnie pięć podpisów miesięcznie w celach prywatnych. Żeby skorzystać z usługi trzeba mieć aktualny mDowód w aplikacji mObywatel i ważny plastikowy e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną – mają ją wszystkie dowody wydane po 2019 r.

Już 3,5 tys. Polaków użyło podpisu kwalifikowanego

Podpisu kwalifikowanego można używać do podpisywania m.in. umów najmu nieruchomości lub sprzedaży samochodu, a także do wniosków czy oświadczeń kierowanych do instytucji państwowych. Bez konieczności zużywania papieru czy tracenia czasu oraz pieniędzy na dojazdy i osobiste spotkania. W dodatku, jeśli pilnie potrzebujemy wrócić do wcześniej podpisanego dokumentu, nie trzeba szukać papierowej umowy – mamy ją w wersji elektronicznej.

i Autor: COI/ Materiały prasowe

Czy to bezpieczne?

– To jest podpis o najwyższym poziomie zaufania w całej Unii Europejskiej – wyjaśnia Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. To oznacza, że można go używać we wszystkich krajach europejskich. W dobie postępującej cyfryzacji niektóre osoby mogą się obawiać o bezpieczeństwo swoich danych. Pojawiają się pytania: czy ktoś może przejąć nasz podpis i wykorzystać go np. do zaciągania kredytów?

– Zdecydowanie poziom bezpieczeństwa jest tutaj najwyższy – mówi wiceminister Standerski. Wpływ na wysoki poziom bezpieczeństwa ma m.in. posiadanie e-dowodu i mDowodu, za pomocą których użytkownik potwierdza swoją tożsamość. Co istotne, w ramach pilotażu każdy, kto ma aplikację Obywatel, może skorzystać z pięciu bezpłatnych podpisów w miesiącu.

Jak się podpisać?

1. Zaloguj się do aplikacji i wybierz Podpis kwalifikowany.

2. Wskaż dostawcę podpisu kwalifikowanego.

3. Wykonaj kroki zgodnie z poleceniami dostawcy na jego stronie i wybierz opcję potwierdzenia tożsamości w aplikacji Obywatel.

4. Przygotuj plastikowy dowód tożsamości z warstwą elektroniczną. Wpisz numer CAN z e-dowodu, przyłóż go do telefonu i przytrzymaj.

5. Po potwierdzeniu aplikacja znów przekieruje cię na stronę dostawcy – postępuj z zaleceniami.

6. Dostaniesz powiadomienie PUSH w aplikacji – Potwierdź.

7. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie dostawcy podpisu kwalifikowanego.

„Materiał promocyjny dofinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy”.