Ekspresowo nad Bałtyk w wielkopolskim stylu. „Bana na lofry” może stać się hitem lata!

Pociągiem na plażę w niecałe 3 godziny

Nowe połączenie rusza już 27 czerwca i będzie kursować w każdy wakacyjny weekend aż do końca sierpnia. To propozycja dla tych, którzy chcą wyrwać się nad Bałtyk bez stania w korkach, nerwów na S3 i walki o miejsce parkingowe.

Koleje Wielkopolskie podkreślają, że to oferta zarówno dla weekendowiczów, jak i osób planujących szybki, jednodniowy wypad. Wyjazd pociągu z Poznania zaplanowano na 06:12, a już o 09:03 pasażerowie wysiądą w Świnoujściu – praktycznie prosto na plażę.

„Bana na lofry” – nazwa z charakterem

Nowe połączenie wyróżnia się nie tylko czasem przejazdu, ale też nazwą. „Bana na lofry” to ukłon w stronę gwary poznańskiej i lokalnej tożsamości regionu. W komunikacie przewoźnik tłumaczy, że chodzi o „pociąg na wypoczynek, wakacje i letnią przygodę”.

– Chcemy nie tylko zachęcić mieszkańców do podróży nad morze, ale również promować regionalizm, gwarę poznańską oraz charakterystyczny klimat Wielkopolski – podkreślają przedstawiciele Kolei Wielkopolskich.

Szybko, wygodnie i bez korków

Jak zapewnia przewoźnik, najważniejsze zalety nowego połączenia to:

szybki i bezpośredni dojazd nad morze,

czas przejazdu poniżej 3 godzin,

brak korków i stresu związanego z jazdą autem,

komfortowa podróż do Międzyzdrojów i Świnoujścia.

To właśnie czas przejazdu może przesądzić o sukcesie połączenia. W wakacyjne weekendy trasa samochodem potrafi zająć nawet 5–6 godzin. Pociąg omija wszystkie te problemy.

Inauguracja z atrakcjami

Pierwszy kurs „Bany na lofry” odbędzie się w ostatni weekend czerwca i ma symbolicznie otworzyć sezon letnich podróży. Na pasażerów czekać będą wakacyjne akcenty, specjalna atmosfera i niespodzianki przygotowane przez przewoźnika.

Powrót ze Świnoujścia zaplanowano na 19:54, co daje cały dzień na plażowanie, spacery po promenadzie czy wizytę w Międzyzdrojach.

Gdzie kupić bilet?

Bilety na "Banę na lofry" można już kupić. Są dostępne od 2 czerwca 2026 r. w aplikacjach mobilnych, na stronach wielkopolskiebilety.pl i bilkom.pl. Można je również kupić w kasach oraz u konduktorów.

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