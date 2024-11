Podwójne święto na Allegro – Black Friday i Black Weeks. Tysiące produktów w cenach niższych nawet o 50 proc. czekają właśnie na Ciebie!

Nic dziwnego, że właśnie w takich momentach, aż 73 proc. Polaków interesuje się sezonowymi wyprzedażami. Według badania SW Research, w poszukiwaniu wyjątkowych promocji na Black Weeks czy Black Friday, 48 proc. badanych wybiera właśnie Allegro. Dziś jest idealny czas i miejsce na znalezienie ulubionych produktów w cenach niższych aż o 50 proc.! Sprawdź, co możesz mieć!

Korzyści dla smartowiczów – jak zawsze!

Jeśli miałeś okazję brać udział w poprzednich edycjach zakupowego szaleństwa w ramach Black Weeks czy Black Friday, to już dobrze wiesz, że z aktywnym pakietem Allegro Smart! możesz tylko zyskać. Przede wszystkim masz dostęp do najatrakcyjniejszych ofert! W tym roku możesz dodatkowo cieszyć się obniżoną minimalną wartością zamówienia z darmową dostawą w ramach pakietu. A ta, do 2 grudnia, czyli do końca festiwalu zakupów wyniesie jedynie 30 zł dla przesyłek do punktów odbioru i automatów paczkowych. Będąc Smart! – przy zakupach za min. 65 zł – możesz też niezmiennie zamówić paczkę z darmową dostawą do domu. Subskrybenci i osoby, które przedłużą usługę, mogą skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Smart!, w ramach której czeka na nich aż 8 darmowych dostaw do wykorzystania w ciągu 8 kolejnych miesięcy1. Z okazji Black Weeks roczny pakiet Allegro Smart! to koszt zaledwie 39,90 zł, czyli o 20 zł mniej niż w regularnej cenie2. Z tej promocji mogą skorzystać zarówno nowi użytkownicy, jak i osoby przedłużające aktywną subskrypcję.

Takich okazji nie możesz przepuścić!

Z okazji Black Friday zdecydowanie warto rozejrzeć się na Allegro w poszukiwaniu wyjątkowych ofert! Gdzie szukać najlepszych okazji? Podpowiadamy:

● Kultura i rozrywka (miłośnicy gier towarzyskich z pewnością docenią zestaw gier 3w1 ZESTAW FRIENDS DOBBLE +QUIZ +RULETKA gra planszowa +karty Przyjaciele, który zapewni wspaniałą zabawę całej rodzinie! W zestawie Friends 3w1 znajdują się: gra quizowi, karciana (Dobble) i planszowa – Koło Chaosu, które uświetnią każde spotkanie towarzyskie),

● Dom i ogród (Szlifierka wielofunkcyjna DeWalt to urządzenie, które warto mieć, zwłaszcza jeśli często szlifujemy drewno, metal, tworzywa sztuczne lub powierzchnie lakierowane i malowane. Szlifierka jest wyposażona w gniazdo odpylające, co znacznie ułatwia wszelkie prace),

● Motoryzacja (Kamera samochodowa 70mai A500S Dash Cam Pro Plus, która nagrywa zdarzenia zarówno z przodu, jak i z tyłu (kamera wsteczna RC06), zwiększając Twoje poczucie bezpieczeństwa na drodze. W zestawie jest również karta SD o pojemności 64 GB),

● Moda (w tej kategorii panie mogą być zainteresowane piękną listonoszką marki Puccini – torebka jest zamykana ozdobną klapą z magnesowym zatrzaskiem. Inną propozycją jest damski zegarek firmy TIMEX na skórzanym pasku i metalową kopertą w złotym kolorze, który idealnie dopełni większość stylizacji),

● Uroda (w tym miejscu możesz zapolować m.in. na oryginalne zapachy, takie jak woda perfumowana dla kobiet od Paco Rabanne Olympea o charakterystycznym, słono-waniliowym zapachu),

● Zdrowie (w trosce o zdrowie jamy ustnej warto zaopatrzyć się w szczoteczkę elektryczną Oral-B iO Ultimate Clean, do której dołączono 6 dedykowanych końcówek).

Dla gadżeciarzy i fanów technologii

Black Friday to święto przede wszystkim fanów nowinek technologicznych i gadżetów, na których czeka szereg znakomitych promocji. Koniecznie zajrzyj więc do kategorii Elektronika! Czekają tu na Ciebie topowe produkty w atrakcyjnych cenach. Miłośnicy caffé latte czy cappuccino będą nim zachwyceni! Na Allegro znaleźć można Automatyczny ekspres ciśnieniowy co kawy Amica CT 5013 w wyjątkowej cenie! Black Friday to również dobry moment, aby pokusić się o coś większego np. 55-calowy telewizor OLED marki Philips, zapewniający wyjątkowe doznania zarówno podczas oglądania ulubionych programów czy seriali, jak i grania na konsoli. Telewizor wyposażony jest m.in. w LED-owe oświetlenie za ekranem, które dostosowuje barwy do kolorystyki na ekranie. A jeśli lubisz kino na większym ekranie, możesz zdecydować się na 65-calowy telewizor SAMSUNG z matrycę QLED i Smart TV Tizen. Kto nie ucieszyłby się ze smartfonu Apple iPhone 15 Pro Max? Tym bardziej, że to pierwszy iPhone wyprodukowany z tytanu klasy lotniczej, który jest używany w pojazdach misji kosmicznych na marsa! Czy sprzątanie może stać się czystą przyjemnością? Oczywiście! Koniecznie zapoluj na odkurzacz pionowy Dyson V15s Detect Submarine, wielofunkcyjne urządzenie, za pomocą którego nie tylko odkurzysz, ale także umyjesz podłogi w swoim domu lub mieszkaniu.

Masz fana gadżetów wśród bliskich? Black Friday to znakomita okazja, by znaleźć upominek na nadchodzące święta. Swojemu mężczyźnie możesz podarować wyjątkowy zegarek Casio G-SHOCK, który jest nie tylko odporny na uszkodzenia mechaniczne i wodoszczelny, ale także świetnie się prezentuje na ręku. Trafionym upominkiem dla miłośnika muzyki z pewnością będą bezprzewodowe słuchawki Apple AirPods Pro 2 gen. z eleganckim, ładującym etui MagSafe. Słuchawki świetnie redukują hałasy w tle i zapewniają brzmienie najwyższej jakości.

Zyskaj większą kontrolę nad przesyłkami

Taką możliwość daje ci usługa Allegro Delivery. Korzystając z usługi w aplikacji Allegro, będziesz miał wszystkie dane dotyczące statusów swoich zamówień w jednym miejscu, a skrytkę w automacie paczkowym otworzysz zdalnie. W ramach usługi otrzymasz wsparcie na każdym etapie dostawy, od nadania paczki po jej odbiór. Jeśli pojawią się problemy z przesyłką, możesz liczyć na wsparcie obsługi klienta oraz wygodne zwroty i szybkie rozpatrywanie reklamacji logistycznych – do 7 dni. Dzięki Allegro Delivery skorzystasz z dostaw do automatów i punktów odbioru Allegro One oraz ORLEN Paczka, a także z usługi One Kurier by Allegro.

[1] Promocja trwa do 23.12.2024 i mogą z niej korzystać tylko użytkownicy, którzy nie brali udziału w promocji “Aktywuj Smart! za darmo” i nie posiadali płatnej wersji Smart!

[2]Najniższa cena rocznego pakietu Smart! w ostatnich 30 dniach przed promocją to 59,90 zł

