Pojawiło się wyczekiwane od lat światełko w tunelu

A już to, co dzieje się w przypadku chorób onkologicznych, można uznać za dramat. Pewnej 33-letniej kobiecie ze zdiagnozowanym guzem jajnika, zaproponowano operację, metodą laparoskopową, za…8 miesięcy! I to miało być w trybie pilnym! Na dodatek przed przystąpieniem do zabiegu konieczna jest wcześniejsza kwalifikacja, a na nią zapisy są kilka miesięcy wcześniej.

Na szczęście możemy też mówić o sukcesach, dzięki którym zdrowie, a także życie wielu Polek zostanie uratowane.

Szczepienia przeciwko HPV – ogromny krok naprzód

- Na to czekaliśmy od ponad 17 lat – mówi pediatra Joanna Stryczyńska-Kazubska, Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne. – I oto stało się! Od połowy roku, jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia, wprowadzamy pierwsze, całkowicie bezpłatne, nieobowiązkowe szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 – 13 lat. Wreszcie mamy więc doskonałe narzędzie, by wyeliminować raka szyjki macicy, gdyż zakażenie tym wirusem, zwłaszcza niektórymi jego typami, może prowadzić do rozwoju tego nowotworu.

Szczepienia przeciwko HPV to najlepsza profilaktyka pierwotna przeciwko rakowi szyjki macicy, który jest przyczyną ponad 1500 zgonów rocznie polskich kobiet.

– Wprowadzając szczepionki wcześniej, moglibyśmy uniknąć tysięcy niepotrzebnych śmierci. Te zgony nie powinny się wydarzyć, gdybyśmy stosowali taką profilaktykę tak wcześnie, jak robiły to inne kraje. My niestety mamy pod tym względem 17-lenie opóźnienie! Polska wprowadza szczepienia przeciwko HPV jako jeden z ostatnich krajów w Europie. Australia, która była pierwszym krajem na świecie i zaczęła program szczepień w 2007 roku, najprawdopodobniej będzie pierwszym krajem , który dzięki temu całkowicie wyeliminuje raka szyjki macicy. – mówi prof. Tomasz Paszkowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Olbrzymia rola powszechnej edukacji

Na rynku mamy w tej chwili dwie szczepionki, a która zostanie wprowadzona, okaże się w wyniku przetargu. Jak zapewnia prof. Tomasz Paszkowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, obie wykazują się taką samą skutecznością i żadna nie ma udowodnionej wyższości w prewencji raka szyjki macicy, czego dowiodły badania naukowe. Z pewnością będą brane pod uwagę również względy farmakoekonomiczne.

Aby jednak osiągnąć populacyjną wyszczepialność, a to jest konieczne, żeby kobiety w Polsce nie musiały umierać na raka szyjki macicy, niezbędna jest powszechna edukacja w tym zakresie, prowadzona m. in. w szkołach, w gabinetach lekarskich. Edukować należy nie tylko młodzież, ale także rodziców, uświadamiać im, że to najlepsza gwarancja uniknięcia w przyszłości groźnego nowotworu.

– Jak najwięcej mówmy o tym, jak wspaniałe narzędzie otrzymaliśmy, że rak szyjki macicy, z powodu którego tyle kobiet w naszym kraju umiera, nie musi zabijać, bo możemy do jego rozwoju nie dopuścić – podkreśla dr Joanna Stryczyńska-Kazubska. – Rola edukacji jest tu olbrzymia. Pokazywanie, że dzięki wprowadzeniu szczepień przeciwko HPV robimy ogromny krok naprzód dla zdrowia kobiet. Teraz trzeba będzie tylko pomyśleć, jak zaopiekować starsze roczniki.

Gwarancja zdrowia i oszczędności w systemie

- Jeśli dostajemy tak wspaniałe narzędzie, jakim są szczepionki przeciwko HPV, powinniśmy zacząć je wykorzystywać jak najszybciej. – dodaje Dorota Korycińska, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej i Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska. – To przecież nie tylko gwarancja zdrowia, ale i oszczędności w całym systemie. Zamiast leczyć, zapobiegamy. Dlatego Minister Zdrowia powinien jak najszybciej dokonać tych wszystkich czynności, które pozwolą na rozpoczęcie szczepień.

Temat szczepień przeciwko HPV był przedmiotem jednej z debat, jaka odbyła się 7. marca, na której został zaprezentowany najnowszy, kobiecy Barometr Fundacji Watch Health Care – „Kobieta w kolejce po zdrowie”. Choć z tego Barometru wyłania się raczej smutny obraz, to dobrze, że mamy coś, co napawa optymizmem – właśnie szczepienia przeciwko HPV.